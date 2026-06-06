Người mẫu 26 tuổi tử vong trong khi làm việc, thổi bùng tranh cãi về sự an toàn của ngành thời trang

Một chuyến khảo sát địa điểm kết thúc bằng bi kịch, kéo theo tranh cãi lớn về trách nhiệm và an toàn nghề nghiệp trong ngành thời trang.

Làng thời trang Ấn Độ đang trải qua những ngày đầy tang thương sau cái chết đột ngột của nam người mẫu Divyanshu Joshi, 26 tuổi, trong một chuyến công tác tại bang Kerala. Vụ việc không chỉ khiến giới mộ điệu bàng hoàng mà còn làm bùng phát cuộc tranh luận lớn về trách nhiệm của các thương hiệu, điều kiện lao động và những khoảng trống an toàn vốn tồn tại từ lâu trong ngành công nghiệp thời trang.

Người mẫu Ấn Độ - Divyanshu Joshi, 26 tuổi qua đời ngày 28/5.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, ngày 28/5 vừa qua, Divyanshu Joshi đã tử vong do đuối nước tại một mỏ đá bỏ hoang ở khu vực Mudakuzha (Pettamala), thuộc quận Ernakulam, bang Kerala. Khu mỏ này đã ngừng hoạt động hơn 20 năm và từ lâu được xem là địa điểm nguy hiểm với nhiều vụ tai nạn đuối nước từng xảy ra.

Joshi có mặt tại đây trong khuôn khổ một chuyến công tác liên quan đến thương hiệu thời trang nam Kartik Research. Trước đó trong ngày, anh vừa tham gia một buổi chụp hình mùa mới của thương hiệu này tại một nhà hát ở thành phố Kochi.

Theo báo cáo ban đầu, sau buổi làm việc, Joshi cùng một số thành viên trong ê-kíp di chuyển đến khu vực Bắc Kochi để khảo sát một địa điểm tiềm năng cho các dự án tương lai. Tại đây, nam người mẫu được cho là đã xuống hồ nước trong mỏ đá và bơi về phía vùng nước sâu trước khi gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt nhưng không thể cứu sống nam người mẫu. Divyanshu Joshi được tìm thấy ở độ sâu 9 mét và xác nhận đã tử vong khi được đưa tới Bệnh viện Perumbavoor Taluk.

Hình ảnh cuối cùng của nam người mẫu trước khi ra đi.

Những tranh cãi sau bi kịch

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh trách nhiệm của ê-kíp cũng như thương hiệu Kartik Research. Theo điều tra của chính quyền địa phương, khu vực mỏ đá nơi xảy ra tai nạn là địa điểm bị hạn chế tiếp cận và không có giấy phép chính thức từ chính quyền sở tại cho bất kỳ hoạt động khảo sát hay ghi hình nào.

Trong một tuyên bố gửi tới truyền thông, đại diện nhãn hàng cho biết Divyanshu Joshi không tham gia bất kỳ hoạt động quay phim hay sản xuất hình ảnh nào liên quan đến việc bơi lội. Thương hiệu khẳng định đây là một tai nạn cá nhân ngoài nội dung công việc.

Phía thương hiệu cũng cho biết đạo diễn chiến dịch và nhà sáng lập Kartik Kumra đều có mặt tại hiện trường. Theo lời kể từ ê-kíp, trước khi xuống nước, Joshi đã được hỏi và xác nhận rằng anh biết bơi. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận cho rằng phản ứng công khai của thương hiệu sau vụ việc diễn ra khá chậm. Kartik Research chỉ chính thức xác nhận cái chết của Joshi thông qua Instagram vào ngày 31/5, ba ngày sau tai nạn.

Trong bài đăng tưởng niệm, thương hiệu gọi Joshi là một "đồng nghiệp và người bạn thân thiết", đồng thời nhấn mạnh rằng nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã mô tả không chính xác hoàn cảnh xảy ra vụ việc: "Trong hai năm qua, Divyanshu đã dẫn dắt cửa hàng Delhi của chúng tôi bằng sự tận tâm, ấm áp và lòng hào hiệp," thương hiệu viết. Bài đăng sau đó đã khóa phần bình luận.

Bài đăng của Kartik Research.

Cái chết làm dấy lên câu hỏi lớn hơn về ngành thời trang

Đối với nhiều người trong ngành, bi kịch của Divyanshu Joshi không đơn thuần là một tai nạn cá nhân. Joshi không chỉ là người mẫu xuất hiện trong các chiến dịch hình ảnh của Kartik Research mà còn là quản lý cửa hàng của thương hiệu tại Delhi trong suốt hai năm qua. Điều này khiến câu chuyện nhanh chóng mở rộng thành cuộc tranh luận về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những người lao động làm việc cùng họ.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành thời trang Ấn Độ, phần lớn hoạt động của giới người mẫu, stylist, ê-kíp sản xuất hay các dự án thời trang độc lập vẫn vận hành dựa trên các mối quan hệ cá nhân, thỏa thuận miệng và sự tin tưởng lẫn nhau thay vì những hợp đồng lao động chặt chẽ.

Trong khi các tập đoàn lớn như Tata, Reliance, Unilever hay các tổ chức chuyên nghiệp như Hội đồng Thiết kế Thời trang Ấn Độ thường áp dụng quy trình pháp lý rõ ràng, có điều khoản bảo hiểm và đánh giá rủi ro đầy đủ, nhiều dự án thời trang độc lập lại thiếu các tiêu chuẩn tương tự.

Điều này dẫn đến một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp: Các địa điểm chụp hình có được đánh giá rủi ro trước khi sử dụng hay không? Các buổi khảo sát hiện trường có bắt buộc phổ biến quy trình an toàn? Người mẫu có được mua bảo hiểm nghề nghiệp? Ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi tai nạn xảy ra? Các ê-kíp có được trang bị phương án y tế khẩn cấp trong trường hợp nguy hiểm hay không?

Những câu hỏi này thường chỉ được nhắc tới sau khi thảm kịch xảy ra.

Hoãn show diễn Paris Fashion Week

Trước làn sóng tranh luận ngày càng lớn, Kartik Research đã quyết định hoãn buổi trình diễn nằm trong lịch chính thức của Tuần lễ Thời trang Nam Paris dự kiến diễn ra vào ngày 25/6. Thông tin được đại diện thương hiệu xác nhận với GQ. Hiện ngày tổ chức mới vẫn chưa được công bố.

Được thành lập năm 2021 bởi nhà thiết kế trẻ Kartik Kumra khi mới 20 tuổi, Kartik Research hiện là một trong những thương hiệu thời trang nam nổi bật nhất của Ấn Độ trên thị trường quốc tế. Kumra từng hai lần lọt vào bán kết Giải thưởng LVMH Prize vào các năm 2023 và 2026. Thương hiệu cũng vừa mở cửa hàng flagship tại New York và ngày càng được chú ý trong giới thời trang cao cấp toàn cầu.

Tuy nhiên, giữa thời điểm thương hiệu đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cái chết của Divyanshu Joshi đã phủ bóng đen lên toàn bộ câu chuyện.

Đối với nhiều người trong ngành, đây không chỉ là sự ra đi của một người mẫu trẻ tuổi mà còn là lời cảnh báo về một vấn đề mà thời trang Ấn Độ đã né tránh quá lâu: ngành công nghiệp này đã chuyên nghiệp hóa hình ảnh và thẩm mỹ trong nhiều thập kỷ, nhưng trách nhiệm bảo vệ những người làm việc bên trong nó vẫn còn là một khoảng trống cần được lấp đầy.

Kartik Research thông báo hoãn show diễn ở Tuần lễ thời trang nam Paris Fashion Week vào cuối tháng 6 sau cái chết của người cộng sự.

Cái chết của Divyanshu Joshi cũng khiến công chúng nhớ lại một số vụ việc tương tự từng xảy ra trong những năm gần đây.

Năm 2023, người mẫu 24 tuổi Vanshika Chopra thiệt mạng trong lúc tập dượt cho một show thời trang tại Noida sau khi một giàn đèn sân khấu nặng bất ngờ đổ sập xuống đường băng. Một người mẫu khác bị thương nặng. Vụ việc khi đó làm dấy lên chỉ trích về chất lượng thiết bị và công tác kiểm tra an toàn tại các sự kiện thời trang.

Trong những năm qua, ngành công nghiệp thời trang cũng từng chứng kiến nhiều tranh cãi liên quan đến quấy rối tình dục, nợ cát-xê, lao động không công và điều kiện làm việc thiếu minh bạch. Tuy nhiên, phần lớn các vụ việc đều nhanh chóng chìm xuống mà không dẫn tới các cuộc điều tra kéo dài hay những thay đổi mang tính hệ thống.

Ảnh: Internet