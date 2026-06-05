Minh Hằng diện đồ sexy, chạy như bay trên cao gót tạo nên khung hình chấn động

Dân tình còn chưa kịp ngắm layout quyến rũ này vì Minh Hằng chạy quá nhanh.

Sự kiện ra mắt MV người còn thương em không của Tóc Tiên đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz. Bên cạnh nhân vật chính, màn xuất hiện của Minh Hằng cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên đã có màn "chạy nước rút" đầy hài hước để kịp góp mặt và chung vui cùng người chị em thân thiết. Khoảnh khắc vừa tất bật vừa đáng yêu này khiến nhiều khán giả thích thú, song song với đó, sắc vóc nổi bật của Minh Hằng mới là điều khiến dân tình khó rời mắt. Dù xuất hiện chớp nhoáng, mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn gây ấn tượng với tạo hình sexy, khoe triệt để vóc dáng.

Minh Hằng cùng khoảnh khắc chạy "thục mạng" tại sự kiện. (Nguồn: Threads)

Minh Hằng sexy ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trong 1 thiết kế đầm hai dây lụa màu tím ôm sát cơ thể, chất liệu xuyên thấu phối ren ở phần thân váy giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa thời thượng. Phom váy ôm khéo léo tôn lên đường cong đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là vòng eo thon và phần vai, xương quai xanh thanh mảnh cùng tỷ lệ cơ thể hài hòa. Thiết kế áo corset với phần trước xẻ ngực sâu, sau lưng cut-out giúp chị đẹp khoe trọn body xuất sắc. Mái tóc xoăn buông tự nhiên bồng bềnh kết hợp cùng kính râm tạo thêm nét phóng khoáng, cá tính. Thần thái rạng rỡ, tự tin dù đang chạy trên đôi giày cao gót giúp nữ diễn viên nổi bần bật giữa đám đông, biến màn xuất hiện vội vàng thành một khoảnh khắc đặc biệt.

Netizen phải thán phục khả năng chạy trên giày cao gót của Minh Hằng.

Body nuột nà, gợi cảm cùng nhan sắc rạng rỡ của nữ nghệ sĩ qua ống kính cam thường. (Ảnh: TikTok)

Mỹ nhân sinh năm 1987 sử dụng trang sức Van Cleef & Arpels và túi Chanel để làm điểm nhấn sang trọng, thời thượng cho tạo hình. (Ảnh: TikTok)

Bức hình viral cõi mạng với body "đỉnh chóp" của bà mẹ 1 con. (Ảnh: Threads)

Minh Hằng đọ sắc cùng Tóc Tiên tại sự kiện.

Cách đây ít ngày, Minh Hằng cũng nhận được nhiều lời khen khi tham dự buổi công chiếu phim Ma Xó nhờ giao diện sắc sảo và cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế corset màu đen ôm sát với phần thân xuyên thấu đan ren tinh tế, vừa gợi cảm vừa tôn dáng. Chiếc mũ beret nhỏ cùng mái tóc dài suôn mượt được thả lệch một bên càng tăng thêm vẻ kiêu kỳ, sang chảnh. Layout makeup tông nude kết hợp đường eyeliner sắc nét giúp gương mặt Minh Hằng trông thanh thoát, ngọt ngào những không kém phần cuốn hút. Nhiều khán giả nhận xét ở độ tuổi U40, Minh Hằng đang ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách.