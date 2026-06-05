Trai đẹp 2K5 được ví như "Cha Eun Woo Việt Nam" là ai?

Nhan sắc của nam diễn viên trẻ này đang nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng.

Được mệnh danh là "thiên tài gương mặt" của Kbiz, Cha Eun Woo từ lâu đã trở thành chuẩn mực nhan sắc nam thần với những đường nét hoàn hảo như tượng tạc. Mới đây, một gương mặt trẻ bất ngờ gây sốt mạng xã hội khi được nhiều cộng đồng mạng ưu ái gọi là "Cha Eun Woo Việt Nam" khi xuất hiện trong sự kiện công chiếu phim. Được biết, nhân vật đang thu hút sự chú ý này chính là Nguyễn Minh Thái, diễn viên trẻ sinh năm 2005. Visual vừa thư sinh vừa lãng tử của anh chàng khiến không ít fan nữ phải "đổ gục" ngay từ những cái nhìn đầu tiên.

Đoạn video của Nguyễn Minh Thái hút gần 400 nghìn lượt xem dù chưa đầy 24g đăng tải. (Nguồn: TikTok)

Nguyễn Minh Thái diện 1 outfit mang đậm tinh thần casual trẻ trung. Anh chàng lựa chọn áo thun trắng họa tiết kẻ ngang kết hợp cùng áo khoác đen dáng rộng, tạo nên tổng thể đơn giản, năng động và rất gần gũi đúng với lứa tuổi. Cách phối đồ không quá cầu kỳ nhưng lại giúp tôn lên dáng người thanh mảnh cùng khí chất thư sinh đặc trưng. Đặc biệt, mái tóc đen được tạo kiểu tự nhiên càng làm nổi bật những đường nét hài hòa trên gương mặt diễn viên trẻ. Qua ống kính cam thường, Nguyễn Minh Thái gây thiện cảm bởi vẻ ngoài sáng cùng ánh mắt hiền và nụ cười nhẹ nhàng. Tổng thể mang đến cảm giác như nam chính bước ra từ những bộ phim thanh xuân vườn trường, vừa điển trai, ấm áp lại vừa có nét ngây ngô khiến ai nhìn cũng bị thu hút.

Visual điển trai, rạng rỡ của Nguyễn Minh Thái không khác gì các hình tượng nam thần học đường.

Cộng đồng mạng tấm tắc trước visual của Nguyễn Minh Thái.

Cha Eun Woo...

... và Kim Min Kyu là 2 mỹ nam xứ Hàn mà netizen gọi tên khi thấy visual của Nguyễn Minh Thái. (Ảnh: Instagram)

Nguyễn Minh Thái sở hữu gần 260.000 người theo dõi trên TikTok. Hot boy sinh năm 2k5 gây ấn tượng với gương mặt có tỷ lệ khá hài hòa cùng làn da sáng. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt to, sáng và có độ mở tốt, tạo cảm giác lanh lợi, thân thiện. Phần mí mắt rõ nét kết hợp cùng ánh nhìn tự nhiên giúp gương mặt luôn có sức sống dù không cần biểu cảm quá cầu kỳ. Sống mũi cao vừa phải, thẳng và cân đối với tổng thể khuôn mặt, trong khi đôi môi đầy đặn với khóe môi hơi cong tạo cảm giác gần gũi, dễ mến.

Đường nét của Minh Thái không theo kiểu sắc lạnh hay góc cạnh quá mức mà thiên về vẻ điển trai trẻ trung, thư sinh. Gương mặt nhỏ gọn với đường hàm mềm mại, làn da sáng và mái tóc đen bồng tự nhiên càng làm nổi bật vibe thanh xuân vườn trường. Dù sở hữu chiều cao hơi "khiêm tốn" nhưng phong cách thời trang của anh chàng lại tạo được thiện cảm với người nhìn bởi sự tối giản, gọn gàng và tươi sáng.