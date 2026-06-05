Mỹ nhân Việt lọt Top gương mặt đẹp nhất thế giới do Mỹ đánh giá: 2 lần đăng quang Hoa hậu, sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo

Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô được xem là trường hợp hiếm hoi sở hữu thành tích này.

Giành vương miện ở 2 cuộc thi nhan sắc lớn trong nước

Sinh năm 1996, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo hình thể 86-60-94 cm. Năm 18 tuổi, cô giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014. Với lợi thế hình thể cân đối và nổi bật, Kỳ Duyên còn là thí sinh đạt điểm nhân trắc học cao nhất trong cuộc thi. Ban giám khảo đánh giá cao sự hài hòa giữa gương mặt và vóc dáng của cô, trong đó tỷ lệ cơ thể được xem là “hoàn hảo” khi tôn lên đường nét khuôn mặt. Vòng thi nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam từ đó cũng trở thành một dấu ấn đặc trưng, được xem như hệ thống đánh giá chuẩn mực về hình thể tại các đấu trường sắc đẹp trong nước.

Ở mùa giải Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh tiếp tục trải qua phần kiểm tra nhân trắc học. Các chuyên gia và bác sĩ sẽ tiến hành đo chiều cao đứng, chiều cao ngồi, cân nặng cũng như số đo ba vòng. Bên cạnh đó, các yếu tố như mũi, cằm, răng và nụ cười cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Với tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên, cuộc thi yêu cầu thí sinh chưa từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hay chuyển đổi giới tính.

Phần lớn các Hoa hậu, Á hậu bước ra từ cuộc thi này đều sở hữu diện mạo và vóc dáng cân đối theo tỷ lệ chuẩn. Trong số đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn là cái tên thường xuyên được nhắc đến nhờ nhan sắc ngày càng hoàn thiện sau hơn một thập kỷ kể từ thời điểm đăng quang.

Đáng chú ý, cô là người đẹp duy nhất tính đến nay giành vương miện ở hai cuộc thi nhan sắc lớn trong nước là Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Thành tích này trở thành dấu mốc quan trọng, giúp tên tuổi của Kỳ Duyên được nâng tầm. Trong cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe và lọt vào top 30 chung cuộc.

Thử sức ở nhiều lĩnh vực

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhanh chóng vươn lên trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí, được xem như một “ngôi sao hạng A” trong showbiz Việt. Cô liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn, đồng thời tham gia hàng loạt chương trình truyền hình có sức hút.

Không chỉ dừng lại ở vai trò người đẹp, Kỳ Duyên còn đảm nhiệm vị trí giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều show như The Look Vietnam, Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, The Face Vietnam. Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong các chương trình thực tế như Cuộc đua kỳ thú phiên bản Việt và Sao nhập ngũ. Cô cũng góp mặt trong bộ phim “Bộ tứ báo thủ” ở lĩnh vực điện ảnh.

Với sự năng động và cá tính riêng, Kỳ Duyên từng bước xây dựng hình ảnh một hoa hậu đa năng, hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Được TC Candler đề cử vào Top 100 gương mặt đẹp nhất

Hiện tại, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tập trung tham gia các hoạt động giải trí, đồng thời duy trì kết nối với khán giả thông qua những vlog chia sẻ đời sống cá nhân. Bên cạnh đó, cô cũng được xướng tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố.

Trên fanpage chính thức, chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp có trụ sở tại Mỹ đã đăng tải hình ảnh của Kỳ Duyên, chính thức đưa đại diện Việt Nam vào vòng đề cử năm nay. Người đẹp được giới thiệu với nhiều vai trò như hoa hậu, người mẫu và diễn viên, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Trong danh sách đề cử, Kỳ Duyên xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí quốc tế như Sharvari, Jessica Jung, Gabi và Ignacia Fernández.

Cùng với việc công bố danh sách, TC Candler cũng kêu gọi khán giả toàn cầu tham gia bình chọn, đồng thời khuyến khích người hâm mộ đề cử, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt ấn tượng trên khắp thế giới.

Thông tin Kỳ Duyên góp mặt trong danh sách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước, với nhiều lời chúc mừng được gửi tới cô.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler thực hiện thường niên từ năm 1990, ngày càng nhận được sự chú ý rộng rãi với hàng trăm triệu lượt xem và tương tác mỗi năm. Theo đơn vị này, bảng xếp hạng không giới hạn bởi quốc gia hay mức độ nổi tiếng; ngoài yếu tố ngoại hình, các tiêu chí như thần thái, sự thanh lịch, cá tính, niềm đam mê và sự tự tin cũng được cân nhắc khi lựa chọn những gương mặt nổi bật.

(Tổng hợp)