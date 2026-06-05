Bôi thứ này lên tóc trước khi gội đầu, tóc khô xơ mấy cũng mềm mượt: Hợp từ tóc nhuộm đến uốn xoăn, làm 1 lần thấy rõ kết quả

Nếu bạn sở hữu mái tóc khô sơ, dễ bị chẻ ngọn thì đây sẽ là phương pháp chăm sóc tóc dành riêng cho bạn.

Ai từng sở hữu chất tóc khô xơ chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác tóc lúc nào cũng thiếu sức sống, sờ vào thô ráp, dễ rối, dễ chẻ ngọn và gãy rụng dù đã chăm sóc khá kỹ.

Đặc biệt, với những mái tóc từng nhuộm, uốn xoăn, duỗi thẳng hoặc thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt, sau một thời gian tóc cũng dễ mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên khô xơ, xỉn màu và kém mềm mượt hơn.

Vaseline từ lâu đã là sản phẩm quen thuộc trong chu trình làm đẹp của nhiều người. Với khả năng khóa ẩm tốt, Vaseline thường được dùng để dưỡng môi, làm mềm vùng da khô, chăm sóc gót chân nứt nẻ hoặc bảo vệ làn da trước tác động của thời tiết hanh khô.

Trong suy nghĩ của không ít người, Vaseline dường như chỉ phát huy công dụng đối với làn da. Trên thực tế, sản phẩm này còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho mái tóc nếu biết sử dụng đúng cách.

Không kể bạn sở hữu mái tóc uốn xoăn hay tóc ép thẳng, tóc đen tự nhiên hay tóc nhuộm, Vaseline đều có thể hỗ trợ cấp ẩm và tạo lớp màng bảo vệ giúp tóc trông mềm mại hơn. Đặc biệt, với những mái tóc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, nhiệt độ cao từ máy sấy, máy uốn, máy duỗi hoặc bị ảnh hưởng bởi nắng gió, tình trạng khô xơ, hư tổn, chẻ ngọn và gãy rụng rất dễ xảy ra.

(Nguồn: @motphutkhoe)

Khi dùng Vaseline để ủ tóc, phần thân và ngọn tóc được bổ sung độ ẩm, nhờ đó tóc có cảm giác mượt mà, bóng khỏe và dễ vào nếp hơn. Vaseline không phải là dầu dưỡng tóc chuyên dụng, nhưng ưu điểm của nó là khả năng giữ ẩm và làm mềm rất tốt.

(Nguồn: @pfx_heartbeat)

Khi được thoa lên tóc với lượng vừa phải, Vaseline giúp hạn chế tình trạng mất nước ở sợi tóc, đặc biệt là phần ngọn vốn dễ bị khô và chẻ. Đây cũng là lý do nhiều người chọn Vaseline như một mẹo chăm sóc tóc đơn giản tại nhà, nhất là khi tóc đang bị xơ rối, thiếu sức sống hoặc khó chải sau khi gội.

(Nguồn: @pfx_heartbeat)

* Cách thực hiện:

- Thoa vaseline lên tóc khi tóc còn đang khô, thoa từ thân tóc đến ngọn tóc, tránh bôi sát da đầu.

- Cuộn gọc tóc lại và ủ trong vòng 10 phút.

- Gội sạch với 2 lần dầu gội, 1 lần dầu xả cho hết lớp vaseline bám trên tóc.

- Cảm nhận sự thay đổi của mái tóc.

- Nên ủ tóc khoảng 2 lần/tuần.

(Nguồn: @hearuofficial)

Dù Vaseline có thể giúp cải thiện tình trạng tóc khô xơ, bạn không nên lạm dụng quá thường xuyên. Tốt nhất chỉ nên áp dụng khi tóc thật sự khô, xơ hoặc cần phục hồi độ mềm mượt nhanh chóng, ủ tóc khoảng 2 lần/tuần là được.

(Nguồn: @hearuofficial)

Sử dụng đúng lượng, đúng cách và làm sạch kỹ sau khi ủ sẽ giúp Vaseline trở thành một bí quyết chăm sóc tóc đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn mang lại hiệu quả đáng kể cho mái tóc.