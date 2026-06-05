Cô gái giảm 17kg trong 3 tháng nhờ loạt chiêu "ăn - uống - tập" đơn giản tại nhà

Theo Mễ Mễ, bí quyết lớn nhất giúp cô giảm cân thành công chính là biến việc giảm mỡ thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Nhiều người nghĩ rằng muốn giảm cân nhanh bắt buộc phải ăn kiêng cực khổ hoặc tập luyện cường độ cao mỗi ngày. Thế nhưng, blogger Mễ Mễ lại có hành trình hoàn toàn khác. Cô từng ở mức cân nặng khoảng 65kg và đã giảm xuống còn 48kg chỉ trong khoảng 3 tháng nhờ thay đổi thói quen sống hằng ngày. Điều đặc biệt là phương pháp của Mễ Mễ không quá cực đoan, không nhịn ăn, cũng không ép bản thân theo những chế độ khắt khe khó duy trì.

Theo Mễ Mễ, bí quyết lớn nhất giúp cô giảm cân thành công chính là biến việc giảm mỡ thành một phần của cuộc sống thường ngày. Thay vì cố "siết cân" trong thời gian ngắn, cô tập trung vào những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn xoay quanh ba yếu tố quan trọng: ăn uống, nước và vận động.

1. Không nhịn ăn, chỉ giảm khẩu phần từ từ

Mễ Mễ cho biết trước đây cô từng thử nhiều cách giảm cân nhanh như nhịn ăn hoặc cắt hoàn toàn tinh bột nhưng đều thất bại vì quá mệt và dễ bỏ cuộc. Sau đó, cô thay đổi tư duy: thay vì ép bản thân ăn quá ít, cô bắt đầu giảm khẩu phần từng chút một để cơ thể thích nghi dần. Cô vẫn ăn đủ ba bữa nhưng ưu tiên thực phẩm đơn giản, hạn chế đồ chiên rán và thức ăn quá nhiều đường. Điều quan trọng nhất là không để bản thân rơi vào trạng thái quá đói, vì điều này rất dễ dẫn tới ăn mất kiểm soát vào cuối ngày. Mễ Mễ cũng nhấn mạnh rằng bữa sáng cực kỳ quan trọng. Cô luôn cố gắng ăn sáng trước 9 giờ với sự kết hợp giữa tinh bột và protein như bánh mì nguyên cám, trứng hoặc sữa chua. Theo cô, việc ăn sáng đều đặn giúp cơ thể duy trì trao đổi chất ổn định và hạn chế cảm giác thèm ăn trong ngày.

2. Đồ ăn nhiều calo chỉ nên ăn vào ban ngày

Một nguyên tắc khác mà Mễ Mễ duy trì suốt quá trình giảm cân là nếu muốn ăn món nhiều năng lượng, hãy ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Theo cô, ban ngày cơ thể còn vận động và tiêu hao năng lượng nên thức ăn sẽ dễ được chuyển hóa hơn. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều vào buổi tối rồi đi ngủ ngay, cơ thể sẽ khó tiêu hao hết lượng calo dư thừa. Vì vậy, bữa tối của Mễ Mễ thường khá nhẹ và lượng ăn chỉ bằng khoảng 1/4 bữa trưa. Cô ưu tiên rau xanh, protein nhẹ và hạn chế đồ nhiều dầu mỡ vào buổi tối.

3. Giảm dần trà sữa và đồ uống có đường

Mễ Mễ thừa nhận trước đây cô là "fan cứng" của trà sữa và nước ngọt. Tuy nhiên, thay vì cắt hoàn toàn ngay lập tức, cô chọn cách giảm từ từ để cơ thể dễ thích nghi hơn. Từ mức uống full đường mỗi ngày, cô giảm dần xuống còn ít đường rồi chỉ uống khoảng vài lần mỗi tháng. Theo Mễ Mễ, việc thay đổi quá đột ngột thường khiến tâm lý dễ chán nản, còn giảm từ từ sẽ giúp duy trì lâu dài hơn. Ngoài ra, cô cũng bắt đầu uống nước đều đặn hơn trong ngày. Mễ Mễ cho biết cô thường chia nhỏ thời gian uống nước thay vì đợi tới lúc khát mới uống. Điều này giúp cơ thể duy trì trạng thái tỉnh táo và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt.

4. Không cần tập quá nặng mới giảm được cân

Một trong những điều khiến nhiều người bất ngờ là Mễ Mễ không tập luyện quá khắc nghiệt. Cô cho rằng việc ép bản thân tập nặng mỗi ngày rất dễ khiến nhiều người nhanh bỏ cuộc. Thay vào đó, cô ưu tiên những bài tập có thể thực hiện tại nhà như cardio nhẹ, nhảy theo video hoặc đi bộ. Những hôm quá bận, cô chỉ đứng áp tường khoảng 15 phút sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Theo Mễ Mễ, điều quan trọng không phải tập thật nặng mà là duy trì đều đặn. Chỉ cần vận động khoảng 2-3 buổi mỗi tuần và giữ thói quen lâu dài cũng đủ giúp cơ thể thay đổi rõ rệt theo thời gian.

5. Giảm cân là thay đổi lối sống, không phải "hành xác"

Sau khi giảm được 17kg, điều khiến Mễ Mễ hài lòng nhất không chỉ là vóc dáng thon gọn hơn mà còn là việc cô xây dựng được lối sống lành mạnh và ổn định hơn trước. Cô cho biết bản thân không còn ám ảnh chuyện ăn kiêng cực đoan hay phải ép cân bằng mọi giá. Thay vào đó, cô học cách lắng nghe cơ thể, ăn uống điều độ và duy trì những thói quen tốt mỗi ngày. Theo Mễ Mễ, giảm cân không phải cuộc đua để so sánh với người khác. Mỗi người đều có cơ địa và tốc độ thay đổi khác nhau. Điều quan trọng nhất là kiên trì vượt qua phiên bản cũ của chính mình và duy trì những thay đổi nhỏ đủ lâu để cơ thể thích nghi.

Hành trình của Mễ Mễ cũng cho thấy rằng đôi khi những phương pháp đơn giản, dễ thực hiện trong cuộc sống hằng ngày lại là điều giúp việc giảm cân trở nên bền vững và hiệu quả hơn rất nhiều.