3 năm ăn uống lành mạnh, người phụ nữ này thay đổi đến mức chính cô cũng không nhận ra mình trong ảnh cũ.

Không ít người từng nghĩ rằng muốn trẻ lâu thì phải phụ thuộc vào mỹ phẩm đắt tiền hay các liệu trình làm đẹp tốn kém. Nhưng với nhiều phụ nữ bước qua tuổi 30, điều tạo nên thay đổi lớn nhất đôi khi lại đến từ những thói quen rất cơ bản: ăn uống, ngủ nghỉ và chăm sóc cơ thể từ bên trong.

Một người phụ nữ đã chia sẻ hành trình 3 năm theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh của mình. Điều khiến cô bất ngờ nhất không chỉ là vóc dáng hay làn da thay đổi, mà còn là cảm giác cơ thể khỏe khoắn, nhẹ nhõm và nhiều năng lượng hơn trước.

Cô nói rằng nếu không phải nhìn lại ảnh cũ của chính mình, có lẽ cô cũng không tin đó là cùng một người.

Phụ nữ sau 30 tuổi: Đừng sợ chất béo nếu muốn da đẹp và cơ thể khỏe hơn

Mỗi sáng đều bắt đầu bằng matcha

Thói quen đầu tiên mà cô duy trì suốt nhiều năm là uống một cốc matcha vào buổi sáng. Theo cô, matcha thực chất cũng là trà xanh nhưng chứa hàm lượng catechin rất cao. Đây là một chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của đường, muối và các gốc tự do.

Nhiều người thường chỉ uống cà phê để tỉnh táo vào buổi sáng, nhưng cô lại thích cảm giác nhẹ nhàng mà matcha mang lại. Không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo hơn, thức uống này còn khiến cơ thể dễ chịu và ít cảm giác uể oải.

Sau tuổi 30, đừng quá sợ chất béo

Một điều khác mà cô đặc biệt nhấn mạnh là phụ nữ sau tuổi 30 không nên cực đoan trong việc cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Trong thời gian dài, nhiều người luôn mặc định rằng muốn đẹp thì phải ăn thật ít dầu mỡ. Tuy nhiên, theo cô, cơ thể vẫn cần những loại chất béo tốt để duy trì sức khỏe và độ đàn hồi của làn da.

Loại dầu cô yêu thích nhất là dầu ô liu. Dầu ô liu chứa nhiều acid béo không bão hòa và ít bị oxy hóa khi nấu ở nhiệt độ cao. Những chất béo này giúp màng tế bào da giữ được độ đàn hồi, đồng thời hỗ trợ cơ thể ổn định đường huyết tốt hơn.

Cô cho rằng nhiều phụ nữ ăn kiêng quá mức khiến da dễ khô, cơ thể thiếu sức sống và nhanh lão hóa hơn. Việc bổ sung đúng loại chất béo lại là điều rất quan trọng để duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp cơ thể “trẻ” hơn

Sau nhiều lần tìm hiểu về dinh dưỡng, cô dần chuyển sang chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải.

Nguyên tắc của chế độ này khá đơn giản: ưu tiên thực phẩm tự nhiên, ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn. Cô đặc biệt thích những loại rau củ có màu sắc đậm như cải xoăn, việt quất, cà chua, củ dền hay bí đỏ. Theo cô, các loại thực phẩm có màu đậm thường chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn.

Dù vậy, cô thừa nhận rằng không phải loại rau nào cũng dễ ăn. Vì thế, cô thường cho rau củ vào máy xay sinh tố để dễ uống hơn. Trong ly sinh tố mỗi ngày, cô thường kết hợp thêm: Bột quế Bột cacao Bột protein Một số loại gia vị có mùi thơm đậm Theo cô, đây đều là những nguyên liệu có khả năng chống oxy hóa rất mạnh.

Một thìa giấm táo nhỏ nhưng lại là thói quen cô duy trì mỗi ngày

Ngoài rau củ và trái cây, cô còn thêm một thìa giấm táo vào đồ uống. Cô cho rằng giấm và chanh đều là những thực phẩm có khả năng hỗ trợ chống đường hóa. Đây là quá trình khiến collagen bị tổn thương và làm da nhanh lão hóa hơn.

Không chỉ dùng trong đồ uống, cô còn có thói quen ướp thực phẩm với một chút chanh hoặc giấm trước khi nướng. Theo cô tìm hiểu, cách này có thể giúp giảm bớt các hợp chất không tốt hình thành khi thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao.

Cơ thể cần nhiều loại thực phẩm hơn chúng ta nghĩ

Điều khiến cô thay đổi lớn nhất không phải là việc ăn ít đi, mà là ăn đa dạng hơn. Cô chia sẻ rằng mỗi ngày cơ thể cần rất nhiều loại dưỡng chất khác nhau. Trong khi đó, nhiều người hiện đại lại có thói quen ăn uống khá đơn điệu: quá nhiều tinh bột, quá ít rau xanh và thường xuyên dùng thực phẩm công nghiệp.

Có thời gian cô cũng từng lười nấu ăn, thường xuyên gọi đồ sẵn hoặc ăn qua loa. Kết quả là cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, dễ tăng cân và da cũng xuống sắc nhanh. Sau này, cô bắt đầu chú ý hơn đến việc bổ sung nhiều loại thực phẩm trong ngày. Không cần ăn quá nhiều, nhưng bữa ăn phải đủ màu sắc và đa dạng. Máy xay sinh tố trở thành “trợ thủ” giúp cô nạp được nhiều loại rau củ hơn mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Thay đổi lớn nhất không nằm ở cân nặng

Sau 3 năm duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, điều khiến cô hài lòng nhất lại không phải con số trên cân.

Cô cảm nhận rõ cơ thể khỏe hơn, da dẻ sáng hơn và tinh thần cũng ổn định hơn trước. Nhiều người thường nghĩ chống lão hóa là câu chuyện của mỹ phẩm hoặc các liệu trình chăm sóc da. Nhưng thực tế, những gì chúng ta ăn mỗi ngày mới là yếu tố ảnh hưởng lâu dài nhất đến cơ thể.

Có thể thay đổi không đến ngay sau vài tuần, nhưng khi duy trì đủ lâu, cơ thể sẽ phản hồi theo cách rất khác. Và đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ một cốc matcha buổi sáng, thêm rau xanh vào bữa ăn hay học cách ăn uống cân bằng hơn, chúng ta đã dần bước vào hành trình chăm sóc bản thân bền vững hơn mỗi ngày.