Vợ chồng tài tử Deadpool giàu choáng ngợp: Kiếm được 300 triệu USD sau thương vụ bạc tỷ, sở hữu toàn BĐS "khủng" lẫn siêu xe cực hiếm

Là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood, nhiều năm qua, chuyện tình của Ryan Reynolds và Blake Lively luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phía khán giả.

11 năm trôi qua kể từ ngày tổ chức đám cưới bí mật tại ở Carolina (Mỹ), hiện tại, cả hai vợ chồng đã có với nhau 4 đứa trẻ. Bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp của hai ngôi sao đình đám cũng nhận được thành công vang dội khi Ryan Reynolds liên tục nhận vai chính trong Marvel's Deadpool, The Adam Project và Free Guy, đến Blake Lively đóng vai chính trong A Simple Favor (phần tiếp theo), Sisterhood of the Travelling Pants và Sắc đẹp vĩnh cửu.

Giàu có, hào hoa và giỏi giang, cặp đôi Ryan Reynolds và Blake Lively được mệnh danh là bộ đôi quyền lực của Hollywood.

Không chỉ vậy, nam tài tử của Deadpool còn sở hữu nhiều thương hiệu cá nhân bao gồm Aviation Gin và Mint Mobile, còn Blake Lively bán máy trộn sủi bọt không cồn có tên Betty Buzz. Cả hai đều trở thành những người đại diện cho Chanel, Stella McCartney đến Piaget và Armani Code.

Dẫn nguồn theo BBC News, đầu tháng 3/2023, khoản đầu tư mà Reynolds thực hiện vào Mint Mobile, một doanh nghiệp kinh doanh điện thoại giá rẻ, đã mang lại cho anh ít nhất 300 triệu USD khi gã khổng lồ truyền thông T-Mobile tuyên bố mua lại công ty này với giá hơn 1,35 tỷ USD.

Theo Celebrity Net Worth thống kê, trước đây cặp vợ chồng đình đám này có giá trị tài sản lên đến 180 triệu USD. Nhưng vào thời điểm hiện tại, chỉ sau một đêm, khối tài sản của Ryan Reynolds và Blake Lively có thể tăng gấp đôi từ nhiều khoản đầu tư.

1. Phim ảnh

Cả Blake Lively và Ryan Reynolds đều kiếm được số tiền khổng lồ trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Trong khi Lively được cho là nổi tiếng khi đóng vai Serena Van Der Woodsen trong Gossip Girl, thì nhân vật được yêu thích nhất của nam tài tử Reynolds cho đến nay vẫn được cho là Deadpool.

Blake Lively cũng tham gia vai chính trong một số bộ phim ăn khách khác bao gồm A Simple Favor, The Shallows và Savages. Còn người chồng Ryan Reynolds đã phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé với các bộ phim như Free Guy, The Adam Project, Red Notice và tất nhiên, mỗi phần của loạt phim Deadpool đã giúp anh kiếm được hơn 780 triệu USD tại phòng vé, theo Screenrant.

Ryan Reynolds và Blake Lively tại buổi ra mắt bộ phim Pokemon Detective Pikachu của anh ấy vào tháng 5/2019 tại New York. (Ảnh: AP)

2. Siêu xe

Theo Hot Cars, cặp vợ chồng đình đám này sở hữu ít nhất 20 chiếc xe, bao gồm Lamborghini Aventador, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz 190 SL, Audi R8, một chiếc Dodge Challenger hiện đại với các sọc đỏ và đen, Chevrolet Equinox và nhiều xe moto như Ducati GT1000 và Triumph Bonneville.

3. Các thương hiệu đình đám

Vào năm 2020, ngôi sao Deadpool đã kiếm được hàng triệu USD khi Aviation American Gin, một công ty rượu thủ công mà anh ấy đồng sở hữu và là gương mặt đại diện, đã bị gã khổng lồ đồ uống của Anh Diageo mua lại trong một thỏa thuận liên quan đến khoản thanh toán trả trước 610 triệu USD, theo Investopedia.

Ngoài ra, anh còn là đại sứ toàn cầu của hãng đồng hồ sang trọng Thụy Sĩ Piaget. Theo Luxe Watches, Ryan Reynolds sở hữu bộ sưu tập đồng hồ ấn tượng, từng được phát hiện đeo những tác phẩm kinh điển của Omega, Cartier, Panerai và Chopard.

Ngôi sao Deadpool là gương mặt đại diện cho hãng rượu Aviation American Gin mà anh sở hữu. (Ảnh: Daily Mail)

Không kém cạnh, nữ diễn viên 35 tuổi cũng được coi có con mắt kinh doanh nhạy bén khi bắt đầu tung ra thương hiệu Betty Buzz, một dòng đồ uống có ga không cồn sử dụng nguyên liệu sạch, nước trái cây thật và hương vị tự nhiên.

Hiện tại cô cũng là đại sứ thương hiệu cho những tên tuổi xa xỉ như Chanel, L'Oreal và Stella McCartney.

Blake Lively nổi tiếng khi sở hữu nhiều món đồ đá quý đắt đỏ. Ảnh: Cosmopolitan.

4. Công ty Maximum Effort

Trong năm 2018, nam tài tử Reynolds đã hợp tác với chuyên gia nội dung số George Dewey để ra mắt Maximum Effort, một công ty sản xuất phim và đại lý tiếp thị.

Trên trang web, thương hiệu này tạo ra các bộ phim, phim truyền hình, quảng cáo và các loại cocktail phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân của ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds. Họ đã làm việc trong các dự án với Celine Dion, David Beckham và Hugh Jackman, đồng thời sản xuất các quảng cáo lan truyền sử dụng âm nhạc của Taylor Swift.

Nền tảng quảng cáo MNTN đã mua lại Maximum Effort vào năm 2021 và cả hai người đồng sáng lập đều giữ chức giám đốc thương hiệu và sáng tạo.

5. Câu lạc bộ bóng đá Wrexham

Theo phim tài liệu Disney+ "Welcome to Wrexham" đã kể về câu chuyện Reynolds và Rob McElhenney mua Wrexham AFC - một câu lạc bộ bóng đá xứ Wales vào năm 2021.

Là một trong những đội bóng ít được biết đến của Vương quốc Anh, động thái này hoàn toàn gây bất ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi cho người hâm mộ.

Ryan Reynolds và Rob McElhenney, diễn viên kiêm chủ sở hữu của Wrexham AFC, tại trận đấu giữa Wrexham và Grimsby Town ở Wales (Ảnh: TNS)

Người nổi tiếng Hollywood và chuyên gia xây dựng thương hiệu Stacy Jones nói với Mail rằng bất kỳ dự án kinh doanh nào cũng thật may mắn khi có Reynolds tham gia.

"Mọi người đều yêu mến anh ấy, nam tài tử Deadpool không chỉ là một 'ngôi sao lớn' trên mạng xã hội mà còn tạo ra kiểu hài hước sắc sảo, châm biếm, đa thế hệ và hiếm ai bắt chước được. Anh ấy cũng không quá coi trọng bản thân, trái ngược với 'hầu hết mọi người ở Hollywood'". Cô nói.

Vua Charles III nói chuyện với người đồng sở hữu Wrexham AFC Reynolds trong chuyến thăm Câu lạc bộ Bóng đá Hiệp hội Wrexham (AFC) vào ngày 9/12/2022.

6. Match Group - nhóm đứng sau Tinder, Match.com và Hinge

Ryan Reynolds hiện tại cũng điều hành một công ty sản xuất phim và công ty tiếp thị, nằm trong hội đồng quản trị của Match Group - công ty đứng sau ứng dụng hẹn hò Tinder và Hinge.

Được biết, anh còn có khoản đầu tư hàng triệu đô la vào các công ty sản xuất phần mềm mật khẩu máy tính và dịch vụ quản lý tài sản.

Blake Lively và Ryan Reynolds là một trong số ít đôi Hollywood vẫn bền chặt sau một thập kỷ. (Ảnh: Glamour)

7. Bất động sản

Theo tạp chí Hello, bộ đôi Hollywood đang sở hữu ngôi nhà với giá 5,7 triệu USD ở ngoại ô New York (Mỹ) trước khi sinh con đầu lòng.

Nằm cách thành phố khoảng một giờ đi xe, khu đất Pound Ridge có bảy phòng ngủ và sáu phòng tắm, trên diện tích hơn 46.450 m2, Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các ngôi sao nổi tiếng khác lựa chọn như Bruce Willis, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones và Martha Stewart.

8. 1Password

Năm ngoái, Reynolds đã thêm một doanh nghiệp khác vào đế chế ngày càng phát triển của mình. Nam diễn viên bắt đầu đầu tư vào 1Password, một phần mềm quản lý mật khẩu trị giá 6,8 tỷ USD và đóng vai chính trong quảng cáo của công ty khởi nghiệp.