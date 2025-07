Giá nhà đất Hà Nội vẫn tăng nóng, TP HCM sôi động giao dịch sau sáp nhập

Báo cáo quý II-2025 của DKRA Consuiting tại TP HCM và vùng phụ cận cho thấy có sự thay đổi lớn về cung, cầu và giá nhà đất theo hướng tích cực.

Nguồn cung căn hộ tăng, sức cầu chuyển biến tích cực

Theo ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng DKRA Consulting kiêm Giám đốc Đầu tư DKRA Group, trong quý II-2025, phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp tăng 40% so với cùng kỳ, đạt khoảng 20.583 căn. Bình Dương (cũ) và TP HCM (cũ) chiếm 79,6% tổng nguồn cung. Sức cầu thị trường cũng chuyển biến tích cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, với nhu cầu gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, giá bán sơ cấp tăng khoảng 3% - 8% so với quý trước, tập trung ở phân khúc tầm trung và cao cấp. Thanh khoản thứ cấp tăng phổ biến từ 4% - 11% so với quý I-2025.

Đặc biệt, phân khúc nhà phố, biệt thự cũng nhiều điểm sáng, khi nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp tăng lần lượt là 64% và gấp 5,9 lần so cùng kỳ.

Nguồn cung mới có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu tại Long An (cũ), chiếm hơn 91%. Lý do: Nhiều chủ đầu tư đã triển khai bán hàng mạnh mẽ, trong đó có Tập đoàn Vingroup. Mặt bằng giá sơ cấp tăng nhẹ 2%, còn giá thứ cấp tăng khoảng 6% so với quý I-2025

Theo ghi nhận của Avison Young Việt Nam, phân khúc căn hộ ở 2 thị trường lớn là Hà Nội, TP HCM tiếp tục hồi phục. Theo đó, tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 80,9-130,5 triệu đồng/m2. Còn TPHCM mặt bằng giá sơ cấp tăng, 4-6% với dự án mới và 2-4% với dự án hiện hữu. Thị trường Bình Dương (cũ) sôi động với loạt dự án có giá 40-50 triệu đồng/m2. Giá này đã tăng đáng kể so với giai đoạn 2018-2020 và đang có xu hướng tăng nhanh.

35% nguồn cùng căn hộ mới thuộc phân khúc bình dân

Knight Frank Việt Nam cũng cho biết dấu hiệu tích cực ở cả thị trường căn hộ tại TP HCM và Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, giá chào bán sơ cấp trung bình tại TP HCM tăng 10% so với năm trước. Nguồn cung mới tại TP HCM đạt khoảng 1.500 với 35% nguồn cung mới được phân loại vào phân khúc bình dân.

Giá nhà ở Hà Nội tăng nóng, TP HCM giao dịch sôi động

Đặc biệt, giá bán trung bình tại Hà Nội tăng 6% theo quý và 26% theo năm. Hà Nội ghi nhận khoảng 7.100 căn hộ mới, tăng 129% theo quý nhưng giảm 16% theo năm.

Có sự đột biến nguồn cung căn hộ tại TP HCM quý II, với khoảng 2.300 căn hộ được bán tại TP HCM, tăng 230% theo quý và 15% theo năm, cho thấy tâm lý người mua khá lạc quan. Hà Nội ghi nhận 7.400 căn hộ được bán, gần gấp ba lần so với quý trước, mặc dù vẫn thấp hơn 23% theo năm.

Nguyên nhân giá bất động sản Hà Nội tăng nhanh hơn TP HCM

Theo ông Sơn Hoàng, Phó Giám đốc Định giá và Tư vấn Knight Frank Việt Nam, sau khi sáp nhập, thị trường căn hộ tại TP HCM có thể cần thời gian để thích ứng với cập nhật về pháp lý và quy hoạch, dự kiến sẽ làm chậm quá trình phê duyệt dự án. Với nguồn cung hạn chế, các dự án hạng sang sắp ra mắt dự kiến sẽ thúc đẩy mức tăng 5-7% trong phân khúc hạng sang.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, nhận định sự khác biệt trong cơ cấu nguồn cung và phân khúc sản phẩm là nguyên nhân chính khiến giá bất động sản Hà Nội tăng nhanh hơn TP HCM trong giai đoạn vừa qua.

Cụ thể, trong quý II-2025, thị trường Hà Nội ghi nhận sự phục hồi, sau giai đoạn chững lại hồi đầu năm, với 7.800 căn hộ mở mới, gần gấp đôi so với quý trước. Lượng giao dịch cũng tăng tương ứng, đạt 7.800 căn.

Tại TP HCM, One Mount Group ghi nhận nguồn cung mới hạn chế, nhưng lượng tiêu thụ vượt cung, lên tới 2.900 căn, tăng 72% so với cùng kỳ, bao gồm cả các sản phẩm đã được mở bán trước đó.

Tại Hà Nội, giá bán trên thị trường sơ cấp khoảng 80-90 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với quý trước và tăng đến vọt lên 24% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đẩy giá bán trung bình lên cao.



Dù vậy, không có dự án trung cấp nào mở bán tại Hà Nội trong quý này. Những căn hộ có mức giá "mềm" hơn, dưới 65 triệu đồng/m² chỉ rải rác ở khu đô thị phía Đông Hà Nội hoặc vùng lân cận.