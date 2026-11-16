Vợ chồng son Tiffany - Byun Yo Han công khai sánh đôi, "phát cẩu lương" ngọt lịm ngay tại MMA 2026

Spotlight của lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA) đã hoàn toàn thuộc về cặp đôi Tiffany và Byun Yo Han.

Vào ngày 15/11, lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA) ngày 2 tiếp tục diễn ra trong bầu không khí rộn ràng. Hàng loạt idol đình đám như NCT 127, IVE, ILLIT, CORTIS, Plave, LNGSHOT, KiiiKiii, NCT WISH... đã đem đến những tiết mục đỉnh cao, xôn xao mạng xã hội.

Tuy nhiên spotlight của lễ trao giải đã thuộc về vợ chồng Tiffany (SNSD) và Byun Yo Han. Cặp đôi chỉ xuất hiện trên sân khấu với tư cách người trao giải nhưng đủ lu mờ tất thảy. Đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng son công khai sánh đôi sau khi thông báo kết hôn vào tháng 12 năm ngoái. Tiffany diện váy trắng bồng bềnh xinh như công chúa, Byun Yo Han bảnh bao vững chãi, cặp đôi nhìn nhau cười ngọt lịm, "phát cẩu lương" như thế giới chỉ có 2 người. Đặc biệt, khoảnh khắc Tiffany suýt vấp ngã và được chồng yêu đỡ, cô quay sang cười hạnh phúc khiến dân tình phải "quắn quéo" vì quá đỗi ngọt ngào.

Spotlight của lễ trao giải Melon Music Awards ngày 2 100% thuộc về vợ chồng Tiffany - Byun Yo Han. Clip: X

Tiffany suýt vấp ngã và được chồng yêu đỡ, cô quay sang mỉm cười hạnh phúc. Ảnh: YouTube

Như thể cô dâu chú rể đang cùng nhau bước vào lễ đường. Ảnh: YouTube

Tiffany vừa nói vừa nhìn sang chồng yêu và cười rạng rỡ. Ảnh: YouTube

Như thể thế giới này chỉ có đôi ta. Ảnh: YouTube

"Cẩu lương" ngọt lịm khiến fan không ngừng "quắn quéo". Ảnh: YouTube

Trong ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm, họ không để lộ "hint" hẹn hò nào.

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Và đến ngày 27/2, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Họ chưa ấn định ngày tổ chức hôn lễ, đang cân nhắc một lễ cưới đơn giản theo hình thức buổi lễ cảm tạ, với sự tham dự của gia đình hai bên.

Công ty quản lý nhấn mạnh 2 ngôi sao Kbiz kết hôn dựa trên nền tảng của sự tin tưởng sâu sắc và tình yêu dành cho nhau, hoàn toàn không có chuyện cưới chạy bầu. Thông tin nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khán giả đồng thời gửi lời chúc phúc đến cuộc sống hôn nhân của Tiffany và Byun Yo Han. Sau khi kết hôn, cặp đôi không ngại công khai nói rằng "Tôi rất hạnh phúc", kể chuyện cuộc sống thường ngày tràn ngập tình yêu.

Tiffany - Byun Yo Han giờ đã chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: Instagram

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công. Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine...

Cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc từ công chúng. Ảnh: Instagram

Nguồn: X