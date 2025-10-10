Vợ chồng diễn viên Vũ Ngọc Ánh – Anh Tài chào đón con trai tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Cặp đôi đặt tên thân mật cho con trai là Mario. Nguồn: FBNV

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên có những chia sẻ đầy hạnh phúc về hành trình chào đón bé Mario, nhận được sự chúc mừng từ nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ. Bên cạnh đó, không ít người còn dành lời khen cho diễn viên sinh năm 1990, bởi dù vừa sinh con, nhưng nhan sắc của cô vẫn vô cùng rạng rỡ.

Vợ chồng Ngọc Ánh - Anh Tài chào đón thành viên mới tại Bệnh viện AIH. Nguồn: FBNV

Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài kết hôn vào đầu năm 2019, sau ba năm yêu nhau. Đây là lần thứ hai cô trải qua cảm giác thiêng liêng của việc làm mẹ, sau khi hạ sinh con gái đầu lòng Bảo Bối năm 2019 tại Mỹ. Nếu lần đầu tiên chọn xứ cờ hoa để vượt cạn, thì lần này, Vũ Ngọc Ánh quyết định sinh tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) để vừa thuận lợi cho công việc và chăm sóc gia đình, vừa có thể an tâm trải nghiệm dịch vụ sinh theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Vũ Ngọc Ánh chọn thăm khám tại Bệnh viện AIH từ những ngày đầu thai kỳ. Nguồn: Bệnh viện AIH

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam đạt được chứng nhận JCI - con dấu vàng chứng nhận về an toàn và chất lượng bệnh viện toàn cầu. Trong đó, Khoa Phụ Sản là một trong các chuyên khoa mũi nhọn, sở hữu đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tình, thân thiện.

Bên cạnh đó, trong tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chính thức được Bộ Y Tế công nhận là "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" (Baby-Friendly Hospital Initiative – BFHI). Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ theo sáng kiến BFHI của WHO/UNICEF năm 2018, được triển khai tại Việt Nam, Lào và Campuchia dưới tên gọi COE – Centers of Excellence for Breastfeeding. Danh hiệu BFHI không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là cam kết dài hạn của AIH trong việc đồng hành cùng mẹ và bé ngay từ những giờ đầu tiên của cuộc đời.

Môi trường thân thiện tại AIH tạo điều kiện mẹ cho con bú sớm và hoàn toàn bằng sữa mẹ. Nguồn: Bệnh viện AIH

Một thế mạnh khác của AIH chính là cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, đạt tiêu chuẩn 5 sao. Trong những ngày lưu viện, sản phụ và em bé được thăm khám, hỗ trợ 24/24. Nhiều nghệ sĩ Việt đã trải nghiệm dịch vụ "đi sinh như như đi nghỉ dưỡng" tại AIH, gần đây có thể kể đến Diễn viên Ngô Thanh Vân, gia đình Ca sĩ Hồ Quang Hiếu, gia đình Thủ môn Đặng Văn Lâm,…

Phòng lưu viện tại AIH đảm bảo sự tiện nghi, thoải mái cho mẹ, bé và gia đình. Nguồn: Bệnh viện AIH

