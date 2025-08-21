Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội

Đây không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 mà còn trở thành sự kiện để người dân Thủ đô và cả nước hòa mình trong không khí tự hào, thiêng liêng