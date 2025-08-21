Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội

Những chiến sĩ đầm nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, tạo nên hình ảnh vừa kiêu hãnh vừa xúc động ngay trước giờ Tổng hợp luyện lần đầu tiên.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của hàng nghìn người dân.

Ngay từ đầu giờ chiều, các khối đã bước vào tập kết và tiến hành tập luyện tại Quảng trường Ba Đình

Trên nền quảng trường lịch sử, từng bước chân rắn rỏi, dứt khoát của các chiến sĩ hòa cùng tiếng trống, tiếng nhạc tạo nên bầu không khí trang nghiêm, khí thế

Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo giữa thời tiết oi ả của Hà Nội nhưng những người lính vẫn giữ thần thái nghiêm nghị, ánh mắt kiên định và tác phong chuẩn mực. Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng, tạo nên khung cảnh hùng tráng, giàu cảm xúc trước thềm ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Luyện tập trong nhiều giờ liền dưới nắng, ai cũng lấm tấm mồ hôi, áo ướt đẫm sau mỗi lượt diễu qua lễ đài, thế nhưng, trên gương mặt các chiến sĩ vẫn ánh lên sự rạng rỡ

 

Gương mặt lấm tấm mồ hôi

những nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt các chiến sĩ trong những giây phút giải lao ngắn ngủi

Nụ cười rạng ngời trên môi các chiến sỹ

Các chiến sỹ hỗ trợ nhau chỉnh tranh lại quân phục

Không khí nghiêm túc nhưng vẫn tràn đầy niềm tự hào và tinh thần hăng hái

Được biết, buổi Tổng hợp luyện tối 21/8 là sự kiện có quy mô tương đương lễ chính thức, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Sau khi qua lễ đài, các khối sẽ rút quân theo lộ trình đã định

Đây không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 mà còn trở thành sự kiện để người dân Thủ đô và cả nước hòa mình trong không khí tự hào, thiêng liêng

