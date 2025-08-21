Kiên trì phụng sự với lời hứa cam kết dài lâu - điểm giao giữa Human Act Prize và sứ mệnh của các dự án vì cộng đồng

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần VCCorp.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại họp báo công bố Human Act Prize 2025

Từ khi ra mắt năm 2023, Human Act Prize đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn truyền cảm hứng cho các dự án cộng đồng trên cả nước:

- 2023 "Dấu ấn tiên phong": tôn vinh những con người mở đường, dám khởi xướng hành động nhân văn.

- 2024 "Cộng đồng kiến tạo": ghi dấu sức mạnh tập thể và tinh thần chung tay kiến tạo thay đổi.

Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng năm nay tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Chủ đề của năm 2025 là "Kiên trì phụng sự": đề cao sự bền bỉ và cam kết dài lâu - yếu tố nền tảng để các giá trị cộng đồng được duy trì bền vững.

Ông Bùi Ngọc Hải - Giám đốc dự án Human Act Prize nói về những điểm mới của Giải thưởng năm 2025

Kiên trì phụng sự - điểm giao giữa Human Act Prize và các dự án cộng đồng ý nghĩa

Trong hành trình ấy, nhiều tổ chức xã hội đã để lại dấu ấn mạnh mẽ tại Human Act Prize, trong đó có Làng trẻ SOS Việt Nam. Nhân dịp lễ công bố mùa giải năm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Bùi Giang - Đại diện Làng trẻ SOS Việt Nam để lắng nghe góc nhìn của cô về giải thưởng cũng như hành trình kiên trì phụng sự của SOS Việt Nam.

Đại diện Làng trẻ SOS Việt Nam Bùi Giang tại họp báo công bố Human Act Prize 2025

Chủ đề Human Act Prize 2025 là "Kiên trì phụng sự". Với Làng trẻ SOS Việt Nam, giá trị này được thể hiện rõ nét nhất ở đâu?

Làng trẻ SOS Việt Nam nhiều năm nay theo đuổi hành trình nỗ lực cung cấp một môi trường, một gia đình thay thế cho trẻ bị bỏ rơi và trẻ có nguy cơ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Kiên trì phụng sự cộng đồng với lời hứa về sự cam kết dài lâu - Giang nghĩ đó chính là điểm giao giữa Làng trẻ SOS Việt Nam và Human Act Prize. Những người mẹ, người dì - những nhân viên đầy nhiệt huyết tại SOS Việt Nam mang sứ mệnh là làm cho các bạn cảm thấy được yêu thương, được trân trọng và giúp cho các bạn ấy vững bước trên hành trình tự lập.

Để đạt được kết quả cho hành trình đó, sẽ không phải là 5 năm hay 10 năm, mà thậm chí khi các bạn rời làng rồi vẫn có một sợi dây liên kết tinh thần với những người đã và đang làm việc tại SOS Việt Nam. Giang nghĩ đó chính là sự bền bỉ - một cam kết mà SOS Việt Nam đã chứng minh trong hành trình phụng sự cộng đồng của mình.

Bạn kỳ vọng Human Act Prize năm nay sẽ mang lại điều gì cho cộng đồng các dự án xã hội và cho chính những người đang ngày đêm lặng lẽ phụng sự?

Khi tham gia Human Act Prize, điều quý giá nhất mà tôi và các cộng sự nhận được chính là được gặp gỡ, kết nối với những con người và dự án giàu tinh thần cống hiến. Với tôi, sự liên kết mà giải thưởng mang lại vô cùng trân quý.

Đúng là những hành trình phụng sự thường thầm lặng. Nhưng không ai đi con đường này lại không mong muốn được ghi nhận. Chính sự công nhận sẽ tạo ra lan tỏa, khích lệ và mở ra cơ hội để công việc cộng đồng chạm tới nhiều người hơn, để rồi ngày càng có thêm nhiều người cùng đồng hành.

Nếu trong tương lai Làng trẻ SOS dự định đăng ký thêm một dự án tham dự Human Act Prize, bạn mong muốn điều gì được ghi nhận từ sáng kiến ấy - là sự cam kết dài hạn, khả năng nhân rộng, hay tác động tích cực ngay tại địa phương?

Với chúng tôi, sự cam kết dài hạn - khả năng nhân rộng - và tác động tích cực tại địa phương không phải ba yếu tố tách biệt, mà là một chuỗi nhân - quả.

Năm 2024, SOS Việt Nam đã gửi dự án Youth House 3.0, do chính thanh niên khởi xướng. Đây là một mô hình thử nghiệm giúp các bạn trẻ trong làng rèn luyện kỹ năng tự lập, từ quản lý tài chính, quản trị cuộc sống hằng ngày cho đến triển khai các sáng kiến cộng đồng. Youth House 3.0 không chỉ dừng ở việc cung cấp kỹ năng, mà còn mở ra cơ hội để thanh niên SOS Việt Nam tự khẳng định năng lực, từ đó tự tin hơn khi bước ra xã hội.

SOS Việt Nam tin rằng, chỉ khi nào các bạn trẻ vượt qua giới hạn của mình, dám khởi xướng các dự án mang tính bền vững, thì sự trưởng thành mới thật sự bền vững. Đó cũng là nền tảng để chúng tôi tiếp tục xây dựng các dự án toàn diện hơn.

Không phải là nếu, năm nay SOS Việt Nam chắc chắn sẽ gửi đến Human Act Prize một dự án toàn diện hơn, đem đến cho cộng đồng cái nhìn rõ ràng hơn về sứ mệnh, về những việc làm mà SOS Việt Nam đang thực hiện để hỗ trợ trẻ em và thanh niên ở 17 làng trên cả nước.

Human Act Prize 2025 và những điểm mới đáng chờ đợi

Human Act Prize 2025 được đánh giá có nhiều đổi mới so với hai mùa trước, nhằm hỗ trợ sâu sát và lan tỏa rộng hơn:

- Đào tạo chuyên sâu, miễn phí cho các thủ lĩnh cộng đồng, trang bị kỹ năng quản trị, gây quỹ, truyền thông để phát triển bền vững dự án.

- Cơ chế "Cố vấn đồng hành", kết nối các tổ chức lớn với dự án cộng đồng nhỏ nhằm gia tăng nguồn lực và tính chuyên môn.

- UNICEF tham gia với vai trò cố vấn phát triển bền vững, bổ sung chiều sâu về quyền trẻ em và tác động xã hội.

- Triển lãm kể chuyện bằng hiện vật, trưng bày biểu tượng của các hành động cộng đồng ngay tại không gian Báo Nhân Dân, kết nối cùng phố đi bộ Hồ Gươm.

- Hội đồng Giám khảo được mở rộng lên 12-14 thành viên, đảm bảo sự đánh giá đa chiều và khách quan hơn.

Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", Human Act Prize 2025 đang mở ra một hành trình truyền cảm hứng mới, tôn vinh những con người và dự án đã bền bỉ dấn thân vì cộng đồng. Và ở điểm giao ấy, sự cam kết dài lâu của Làng trẻ SOS Việt Nam trở thành minh chứng sống động cho giá trị mà giải thưởng hướng đến: phụng sự cộng đồng không chỉ là hành động, mà còn là một lời hứa được giữ trọn suốt cả hành trình.