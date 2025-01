Virus viêm phổi HMPV lây lan ở Trung Quốc nguy hiểm ra sao?

Virus HMPV là gì?

Human Metapneumovirus (HMPV), một loại virus đường hô hấp phổ biến, cùng họ với virus hợp bào hô hấp (RSV), đều thuộc họ Pneumoviridae.

HMPV thường gây ra các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường, tập trung ở đường hô hấp trên. Đôi khi, nó có thể xâm nhập vào đường hô hấp dưới, gây viêm phổi, làm hen suyễn hoặc phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trở nặng. HMPV phổ biến hơn vào mùa đông và đầu xuân.

Tuy virus HMPV được các nhà khoa học Hà Lan phát hiện cách đây hơn 20 năm, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy nó đã gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên toàn cầu suốt hơn 50 năm qua.

Nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là người dưới 5 tuổi (đặc biệt là trẻ sinh non), người trên 65 tuổi và người bị suy yếu miễn dịch (do mắc HIV, ung thư hoặc bệnh tự miễn). Trong đó, độ tuổi dễ bị bệnh nặng do HMPV nhất là từ 6 đến 12 tháng tuổi.

Các nhà nghiên cứu cũng ước tính khoảng 10% đến 12% bệnh hô hấp ở trẻ em là do HMPV. Hầu hết trường hợp đều nhẹ, nhưng khoảng 5% đến 16% trẻ em sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phổi. Bạn có thể mắc lại HMPV, nhưng các triệu chứng thường nhẹ sau lần nhiễm đầu tiên.

Số ca nhiễm virus gây viêm phổi HMPV tăng nhanh tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Virus HMPV có nguy hiểm không?

Mức độ nghiêm trọng và khả năng lây lan của HMPV thấp hơn nhiều so với virus gây COVID-19. Giống như nhiều loại virus đường hô hấp khác, HMPV có khả năng lây lan qua không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, phát tán các giọt bắn chứa virus vào môi trường xung quanh.

Virus có thể tồn tại trên các bề mặt vật dụng trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt ở nhiệt độ phòng. Do đó, việc chạm vào bề mặt bị nhiễm virus rồi vô tình chạm vào mắt, mũi, miệng cũng là một con đường lây nhiễm phổ biến. Tiếp xúc gần với người bệnh cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Virus HMPV có thời gian ủ bệnh từ 3-6 ngày. Các triệu chứng của HMPV phổ biến gồm ho, sốt, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, đau họng, khó thở, thở khò khè, phát ban. HMPV đôi khi cũng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, đòi hỏi người bệnh phải nhập viện điều trị như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi, bùng phát cơn hen suyễn hoặc COPD, nhiễm trùng tai.

Vì vậy, người nhiễm HMPV vẫn có thể điều trị tại nhà bằng cách uống nhiều nước, dùng thuốc thông mũi, giảm ho. Đối với trẻ em cần hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào. Nếu có các triệu chứng: sốt cao (trên 40 độ C); khó thở; da, môi hoặc móng tay tím tái cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Phòng ngừa HMPV thế nào?

- Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi ho, hắt hơi, đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với người bệnh. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn.

- Khi ho hoặc hắt hơi, hãy che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo. Vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác và rửa tay ngay lập tức.

- Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa sạch, vì đây là những con đường lây nhiễm virus phổ biến.

- Thường xuyên lau chùi và khử trùng các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, chẳng hạn như tay nắm cửa, điện thoại, bàn phím và đồ chơi.

- Hạn chế tiếp xúc gần với người bệnh, đặc biệt là những người có triệu chứng ho, sổ mũi hoặc sốt.

- Nếu bạn có triệu chứng của bệnh đường hô hấp, hãy ở nhà và nghỉ ngơi để tránh lây lan virus cho người khác.

- Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, hãy hạn chế đến những nơi đông người, đặc biệt là những nơi không gian kín và kém thông thoáng.