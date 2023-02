Virus H5N1 độc lực cao, có khả năng lây từ gia cầm sang người: Dấu hiệu nhận biết nhiễm bệnh

Ngày 8/2, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có nhận định về tình hình dịch bệnh cúm H5N1 trên thế giới. Tuy đánh giá mức độ rủi ro của dịch bệnh này đối với con người là thấp, WHO khuyến cáo không chủ quan và cần chuẩn bị các tình huống xấu có thể xảy ra. Phát biểu họp báo trực tuyến ngày 24/2, Giám đốc quản lý công tác ứng phó dịch bệnh của WHO - Tiến sĩ Sylvie Briand, cho biết WHO đang xem xét đánh giá nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người trên toàn cầu.

Trang Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan đầu mối y tế quốc tế bước đầu ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm A (H5N1) độc lực cao tại tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trước bối cảnh trên, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đề nghị giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phố phía Nam chỉ đạo các đơn vị/phòng ban trực thuộc tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi/đến/ở từ vùng có dịch.

Cúm H5N1 là gì?

H5N1 là một phân nhóm virus cúm A (Influenza A virus), thường xuất hiện ở chim và gia cầm. Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh cúm A (H5N1) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm A(H5N1) gây ra. Virus này có độc lực cao, có khả năng lây từ gia cầm sang người, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 60%.

Bệnh cúm gia cầm H5N1 lây sang người bằng cách nào?

Vật chủ chính của virus H5N1 là các loại chim hoang dã và các loại gia cầm như vịt, gà, ngan, ngỗng, gà tây... Bệnh có thể lây từ gia cầm sang người theo những con đường sau:

- Tiếp xúc với phân của chim hoặc phân của các loại gia cầm đã bị nhiễm bệnh.

- Tiếp xúc với dịch tiết ở mũi, miệng hay mắt của chim hoặc các loại gia cầm nhiễm bệnh.

- Ăn thịt hoặc trứng chưa được nấu chín hoàn toàn từ chim hoặc gia cầm bị nhiễm bệnh.

Các khu chợ, địa điểm bán chim, gia cầm, trứng chim và trứng gia cầm chính là nơi dễ gây lây nhiễm truyền bệnh sang cộng đồng. Sự bùng phát dịch rất có thể là do chưa đảm bảo khâu xử lý gia cầm bị nhiễm bệnh.

Cúm gia cầm H5N1 có lây từ người sang người không?

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận ca bệnh cúm gia cầm lây từ người sang người. Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan. Các chuyên gia lo ngại rằng, virus H5N1 có thể là một mối đe dọa đại dịch cho con người trong tương lai.

Cách nhận biết bệnh cúm gia cầm H5N1

Bệnh cúm gia cầm H5N1 có những biểu hiện gần giống với bệnh cúm mùa. Một số trường hợp nhiễm cúm gia cầm không xuất hiện triệu chứng điển hình. Người nhiễm virus cúm H5N1 thường có những triệu chứng diễn biến cấp tính giống với các loại cúm thông thường, nhưng có thể kèm theo một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm hơn. Những dấu hiệu cơ bản bệnh cúm H5N1 cần lưu ý:

Sốt cao liên tục trên 38 độ C.

Cảm thấy rét run, mệt mỏi, choáng váng đầu óc.

Đau ngực, tim đập nhanh.

Đau họng, ho, thường ho khan, ho có đờm.

Chỉ sau nửa ngày, các triệu chứng do H5N1 trở nên trầm trọng. Người bệnh có biểu hiện suy hô hấp cấp như khó thở, thở nhanh, da tím tái. Các triệu chứng đi kèm là đau lan tỏa, mệt mỏi đặc biệt là đau đầu, đau nhức cơ, đau toàn thân, ý thức mê man.

Bệnh cúm H5N1 có thể diễn tiến nghiêm trọng dần và gây biến chứng viêm phổi, tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Hiếm gặp hơn, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng viêm kết mạc. Tùy vào từng giai đoạn bệnh và thể trạng khác nhau ở mỗi người mà các triệu chứng sẽ khác nhau.