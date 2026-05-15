Vietnam Airlines cắt lương lãnh đạo từ 30% - 50%

Tại Toạ đàm Giải pháp nào kích cầu hàng không du lịch trong tình hình mới do Báo Tiền Phong tổ chức, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết trong thời gian vừa qua, chi phí nhiên liệu - chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của các hãng hàng không - thời gian qua đã tăng rất mạnh, có thời điểm tăng gấp 3 lần so với kế hoạch Vietnam Airlines đặt ra trong năm 2026. Điều này đặt ra những thách thức cho Vietnam Airlines nói riêng và các hãng hàng không trong nước nói chung rất lớn.

Ông Tuấn cho biết, ﻿"Tính sơ bộ 1 USD tăng lên, chi phí nhiên liệu Vietnam Airlines sẽ phát sinh thêm 300 tỷ".

Đứng trước tình hình như vậy, Vietnam Airlines đã thực hiện rất nhiều giải pháp, như giải pháp về tiết kiệm nhiên liệu, giải pháp về vận hành, kỹ thuật, chuyển đổi số,... Có những giải pháp trong thời Covid được lặp lại như cắt giảm các dự án đầu tư, cắt giảm chi phí, nghỉ không lương, nghỉ luân phiên, cắt lương. Ban lãnh đạo của Việt Nam Airlines cắt theo hình thức là Chủ tịch cắt 50%, các Phó Tổng cắt 40%, lãnh đạo các ban cắt 30%.

Trong khâu khai thác vận hành, tận dụng lúc lưu lượng bay trên bầu trời giảm do xung đột, Vietnam Airlines đã làm việc với cơ quan quản lý bay để xin phép bay tắt các đường bay nhằm rút ngắn thời gian vận hành. Đồng thời, Vietnam Airlines áp dụng phương thức hạ cánh tối ưu tại các sân bay lớn và linh hoạt nạp nhiên liệu giá rẻ tại một số quốc gia lân cận thay vì các nước đang có giá dầu cao. Về mặt kỹ thuật, do sản lượng bay ít hơn trước, chúng tôi có thêm thời gian để tăng cường bảo dưỡng, đặc biệt là rửa động cơ máy bay. Việc này giúp cải thiện hiệu suất của động cơ và giảm lực cản đáng kể so với trước đây. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI vào các hệ thống để đưa ra những đường bay tối ưu nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ông Tuấn chia sẻ Vietnam Airlines đang tính toán các phương án tối ưu tuy nhiên vẫn phải đảm bảo duy trì các đường bay. Đối với những đường bay tần suất cao hãng sẽ có lộ trình cắt giảm. Đối với các đường bay đến những địa điểm mà các phương tiện đường bộ, đường sắt khó tiếp cận được như Côn Đảo, Phú Quốc hãng vẫn phải duy trì. Đối với các đường bay quốc tế, hãng đã có tính toán các phương án tối ưu.

Tuy nhiên cả đường bay quốc tế hay trong nước đặt cần phải duy trì cho hàng không, du lịch phải mật thiết với nhau, không thể cắt ngay được vì sẽ ảnh hưởng đến các hệ thống khác về du lịch, hàng không,...

Ông Tuấn cho biết thêm, trong tháng 6, Vietnam Airlines dự kiến giá dầu khoảng 160 USD/thùng, cao hơn so với kế hoạch đầu năm là khoảng 85 USD/thùng, cho nên, tháng 6 rất khó khăn.

"Hy vọng xung đột ở Trung Đông sẽ kết thúc sớm và thị trường hàng không quay lại được như quý 1. Vietnam Airlines có lợi nhuận một ít trong quý 1 thì sang quý 2 đã lỗ rồi, và 6 tháng đầu năm là sẽ lỗ một ít." - Ông Tuấn tiết lộ