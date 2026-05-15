Cảnh báo về 268 loại mỹ phẩm cần ngừng sử dụng ngay lập tức

Mới đây, trên trang Facebook chính thức Thông tin Chính phủ đã phát đi cảnh báo tới người dân và các đơn vị kinh doanh. Cụ thể, bài đăng này chỉ ra: “Ngừng ngay việc sử dụng và kinh doanh 268 loại mỹ phẩm” thuộc danh sách vi phạm, kèm theo đó là danh sách các sản phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam như kem dưỡng ẩm, son dưỡng, kem chống nắng, dung dịch vệ sinh và nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân khác… Đây là các sản phẩm đã bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu đến trước ngày 10/6, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam và Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương phải hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm. Theo đó, cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ lưu hành 268 sản phẩm của A.Q.P và 511 sản phẩm của Việt Hương, bao gồm nhiều mặt hàng như kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng và nước tẩy trang.

Đồng thời, Bộ Y tế giao Sở Y tế Hà Nội trực tiếp giám sát quá trình tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 15/6. Các Sở Y tế tại các địa phương cũng đã yêu cầu các spa, phòng khám và đại lý dừng ngay việc phân phối, đồng thời hoàn trả sản phẩm về cho nhà sản xuất.

Nguyên nhân của đợt thu hồi này là do cơ quan quản lý phát hiện hai nhà máy không duy trì tiêu chuẩn CGMP-ASEAN. Theo đánh giá chuyên môn, đây là lỗi mang tính hệ thống nghiêm trọng, bởi tiêu chuẩn này kiểm soát chặt chẽ từ điều kiện sản xuất, nguyên liệu đầu vào đến khả năng truy xuất nguồn gốc khi có sự cố xảy ra.

Khi không tuân thủ hệ thống này, cơ quan chức năng không thể đảm bảo tính ổn định và an toàn của sản phẩm. Các rủi ro có thể phát sinh gồm sai lệch công thức, nhiễm khuẩn, nhiễm chéo nguyên liệu, hàm lượng hoạt chất không đồng đều hoặc không thể xác định nguyên nhân nếu người dùng gặp phản ứng bất lợi.

Khác với việc xử lý từng lô hàng riêng lẻ, quyết định lần này của Bộ Y tế mang tính phòng ngừa từ gốc, khi toàn bộ sản phẩm từ các dây chuyền không đạt chuẩn đều bị dừng lưu hành, kể cả khi chưa ghi nhận trường hợp dị ứng cụ thể nào.

Cảnh báo từ trang Thông tin Chính phủ được đưa ra nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, trong bối cảnh các sản phẩm trên không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sản xuất. Người dân được khuyến nghị kiểm tra kỹ các sản phẩm đang sử dụng, đối chiếu với danh sách do cơ quan chức năng công bố để kịp thời ngừng sử dụng nếu thuộc diện bị thu hồi.

Đối với các cơ sở kinh doanh như cửa hàng mỹ phẩm, spa hay đại lý phân phối, yêu cầu đặt ra là phải dừng ngay việc bày bán, đồng thời chủ động thu hồi và hoàn trả sản phẩm về cho nhà sản xuất theo quy định. Việc tiếp tục lưu hành các mặt hàng nằm trong danh sách cảnh báo có thể dẫn đến các chế tài xử phạt nghiêm khắc.

Theo số liệu từ Statista, thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, trong đó khoảng 90% là hàng nhập khẩu. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác kiểm soát chất lượng. Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế liên tục tiến hành thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm không đạt chuẩn, trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường siết chặt thị trường dược – mỹ phẩm trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai lệch.

(Tổng hợp)