Vietnam Airlines xây dựng môi trường để tiếp viên gắn bó và trưởng thành cùng nghề

Trong khoang hành khách của một chuyến bay quốc tế xuất phát từ Hà Nội, khi máy bay ổn định độ cao, chị Phạm Trà My tiếp viên trưởng bậc 2 của Vietnam Airlines với gần 12 năm gắn bó bắt đầu ca làm việc của mình. Giữa những yêu cầu khác nhau của hành khách đến từ nhiều quốc gia, chị My vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, tác phong chuẩn mực và sự chủ động quen thuộc của một tiếp viên Hãng hàng không Quốc gia.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh chỉn chu ấy là một hành trình nghề nghiệp được định hình từ đào tạo bài bản, môi trường làm việc kỷ luật nhưng nhân văn, và cơ hội trải nghiệm đa văn hóa mà không phải ngành nghề nào cũng có được.

Hành trình trưởng thành trong môi trường đa văn hóa

Gắn bó với Vietnam Airlines từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, chị cho biết điều khiến cô lựa chọn và ở lại với Vietnam Airlines không chỉ là niềm yêu thích bay, mà còn là cơ hội được làm việc trong môi trường quốc tế thực thụ.

"Mỗi chuyến bay là một trải nghiệm rất khác. Chúng tôi học cách thấu hiểu văn hóa, thói quen, phong cách giao tiếp của hành khách đến từ nhiều quốc gia. Dần dần, điều đó hình thành sự linh hoạt, tinh tế và bản lĩnh nghề nghiệp", chị My chia sẻ.

Theo chị, tiếp viên Vietnam Airlines không đơn thuần là người phục vụ trên chuyến bay, mà còn là cầu nối văn hóa. Trong những chuyến bay quốc tế, tiếp viên vừa đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, an toàn bay, vừa góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và chuyên nghiệp tới bạn bè quốc tế.

Đào tạo chuẩn mực, giữ vững chất lượng dịch vụ

Để đảm bảo mỗi tiếp viên đều có thể hoàn thành vai trò đó, Vietnam Airlines xây dựng hệ thống đào tạo bài bản, xuyên suốt từ giai đoạn tuyển dụng đến quá trình làm việc lâu dài. Trước khi chính thức bay khai thác, tiếp viên phải trải qua các chương trình huấn luyện nghiêm ngặt về an toàn, dịch vụ, ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống và ứng xử đa văn hóa theo tiêu chuẩn 5 sao.

Trong quá trình làm việc, tiếp viên tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, cập nhật tiêu chuẩn dịch vụ và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của hành khách quốc tế.

"Đào tạo không dừng lại ở giai đoạn ban đầu. Chúng tôi luôn được học hỏi, làm mới bản thân và nâng cao năng lực nghề nghiệp theo từng giai đoạn", tiếp viên Lương Bảo Nghi của Vietnam Airlines cho biết.

Môi trường làm việc tạo động lực gắn bó dài hạn

Bên cạnh đào tạo, Vietnam Airlines chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, minh bạch và tôn trọng người lao động. Chế độ lương, thưởng và phúc lợi của tiếp viên được xây dựng dựa trên đặc thù nghề nghiệp, bảo đảm đời sống, sức khỏe và sự an tâm để tiếp viên toàn tâm cho công việc.

Các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, nghỉ ngơi, cùng những hoạt động gắn kết nội bộ giúp tiếp viên duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống, yếu tố ngày càng được người lao động trẻ quan tâm khi lựa chọn nghề nghiệp lâu dài.

Theo đại diện Vietnam Airlines, việc giữ chân nhân sự không chỉ nằm ở đãi ngộ vật chất, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường để mỗi cá nhân cảm thấy phù hợp, được ghi nhận và có cơ hội phát triển.

Tự hào khoác lên mình đồng phục Hãng hàng không Quốc gia

Với nhiều tiếp viên, khoảnh khắc khoác lên mình bộ đồng phục Vietnam Airlines không chỉ đánh dấu một công việc mới, mà là sự khởi đầu của hành trình trở thành "Đại sứ bầu trời". Đó là niềm tự hào khi đại diện cho Hãng hàng không Quốc gia, cho hình ảnh đất nước Việt Nam trên những đường bay kết nối năm châu.

"Sau nhiều năm làm nghề, điều khiến tôi tự hào nhất vẫn là cảm giác được hành khách quốc tế ghi nhận, tin tưởng và dành lời khen cho chất lượng dịch vụ cũng như sự chuyên nghiệp của tiếp viên Vietnam Airlines", tiếp viên Trà My chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh, Vietnam Airlines đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời mở ra nhiều dư địa nghề nghiệp cho lực lượng tiếp viên.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến tuyển dụng khoảng 1.200 tiếp viên, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác mạng bay và phục vụ đà tăng trưởng của thị trường. Toàn ngành hàng không đặt mục tiêu đạt khoảng 95 triệu lượt khách trong năm, tăng 13% so với năm 2025, qua đó tạo nền tảng để Vietnam Airlines mở thêm 3 đường bay quốc tế và tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay hiện hữu.

Trong chiến lược phát triển đó, đội ngũ tiếp viên tiếp tục được xác định là lực lượng nòng cốt, trực tiếp góp phần duy trì chất lượng dịch vụ, trải nghiệm hành khách và hình ảnh của Hãng hàng không Quốc gia trên các đường bay trong nước và quốc tế.

Với môi trường làm việc chuẩn mực, lộ trình đào tạo bài bản và cơ hội nghề nghiệp gắn liền với sự tăng trưởng của ngành, nghề tiếp viên tại Vietnam Airlines không chỉ đáp ứng kỳ vọng về một công việc ổn định, mà còn mở ra hành trình phát triển dài hạn cho những người trẻ mong muốn trưởng thành trong môi trường quốc tế và lan tỏa giá trị Việt Nam trên bầu trời thế giới.