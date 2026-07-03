Vietjet sắp thành hãng ngoài Trung Quốc khai thác nhiều máy bay COMAC nhất thế giới

Vietjet vừa tạo nên một bước ngoặt lớn trên thị trường hàng không quốc tế khi ký thỏa thuận thuê vận hành thêm máy bay COMAC.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thỏa thuận mới đây giữa hãng bay của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và SPDB Financial Leasing là con số 10 chiếc COMAC C909. Chính quy mô của đơn hàng này đã thiết lập một cột mốc chưa từng có: Vietjet sẽ trở thành hãng hàng không ngoài lãnh thổ Trung Quốc khai thác nhiều máy bay COMAC nhất thế giới.

Sự kiện này tạo ra một sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Nếu nhìn rộng ra toàn cầu, ngoài các hãng bay nội địa Trung Quốc, số lượng hãng hàng không quốc tế sử dụng dòng máy bay thương mại này hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay với quy mô vô cùng nhỏ giọt. Quyết định bổ sung một lúc 10 chiếc C909 đưa Vietjet vươn lên dẫn đầu trong nhóm khách hàng quốc tế của nhà sản xuất máy bay Trung Quốc.

Thỏa thuận tài trợ thuê mua đặc biệt này được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, đánh dấu bước tiến lớn trong hợp tác tài chính - hàng không giữa hai quốc gia. SPDB Financial Leasing, đối tác của Vietjet, là một trong những định chế tài chính hàng đầu Trung Quốc với tiềm lực mạnh mẽ trong lĩnh vực thu xếp vốn tàu bay.

Hiện tại, thị trường hàng không Việt Nam cũng như thế giới vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào hai gã khổng lồ Airbus và Boeing. Các hãng bay như Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways hay Bamboo Airways đều đang duy trì đội bay truyền thống này. Tuy nhiên, việc lượng đơn hàng tồn đọng tại Airbus và Boeing đã vượt ngưỡng kỷ lục đang khiến thời gian giao máy bay mới bị kéo dài thêm nhiều năm.

Trong bối cảnh đó, việc Vietjet chọn thuê 10 chiếc COMAC C909 được giới chuyên môn đánh giá là một giải pháp cực kỳ linh hoạt và nhạy bén. Nhờ quyết định này, hãng không chỉ tiếp cận được nguồn cung máy bay sớm để phục vụ kế hoạch mở rộng, mà còn khơi thông được dòng vốn từ thị trường tài chính quốc tế.

Dòng máy bay COMAC C909, trước đây được biết đến với tên gọi ARJ21, là mẫu phản lực tầm ngắn và trung bình với sức chứa từ 78 đến 95 hành khách. Tầm bay từ 1.200 đến 2.000 hải lý giúp C909 trở thành cỗ máy lý tưởng cho các chặng bay ngách. Trên thực tế, Vietjet là hãng duy nhất tại Việt Nam hiện đang đưa dòng máy bay này vào khai thác vô cùng hiệu quả trên các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Côn Đảo.

Sắp tới, đội bay 10 chiếc C909 mới sẽ được Vietjet dồn lực khai thác trên mạng lưới đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc. Nhằm đón đầu làn sóng phục hồi du lịch, hãng đã liên tiếp mở thêm 5 đường bay thẳng mới bao gồm Hà Nội - Hàng Châu, Hà Nội - Ân Thi, Hà Nội - Hoàng Sơn, TP.HCM - Quế Lâm và TP.HCM - Hoàng Sơn. Tần suất khai thác dày đặc nhờ nguồn lực máy bay mới hứa hẹn sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Vietjet.

Sức nóng của thị trường hàng không hai nước cũng đang được hâm nóng bởi các hãng bay khác. Điển hình là việc Vietnam Airlines vừa ký loạt thỏa thuận trị giá khoảng 50 triệu USD với các đối tác Trung Quốc trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến mục tiêu phục vụ gần 780.000 lượt khách và mở rộng mạng lưới vận chuyển hàng hóa. Điều này cho thấy bầu trời kết nối Việt - Trung đang trở thành "mảnh đất vàng" mà các hãng hàng không đều muốn gia tăng sự hiện diện.