Phát hiện hang động mới, được xem là 'cung điện thạch nhũ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Một hang động mới dài khoảng 3km, với hệ thống thạch nhũ đồ sộ vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên trong hang Thắng ẩn chứa vẻ đẹp hấp dẫn. Ảnh: Junggle Boss

Sáng 26/6, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phát hiện một hang động tuyệt đẹp, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Trước đó, khi tiếp nhận thông tin từ một người dân địa phương về việc phát hiện hang động mới, đội thám hiểm Jungle Boss phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành khảo sát trong 6 ngày.

Hệ thống thạch nhũ bên trong hang động.

Hang động được đặt tên là hang Thắng (Victory Cave), theo tên người phát hiện. Hang nằm trên tuyến giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Kết quả khảo sát cho thấy, hang Thắng dài khoảng 3.000m, rộng trung bình 70m, nhiều đoạn rộng trên 100m.

Hang có hai cửa và chia thành hai nhánh; để vào lòng hang, đoàn khảo sát phải đu dây xuống độ sâu khoảng 20m.

Hang có chiều dài khoảng 3.000m, rộng khoảng 70m. Ảnh: Junggle Boss

Bên trong là hệ thống thạch nhũ quy mô lớn được hình thành qua hàng trăm nghìn năm, với nhiều cột thạch nhũ cao tới 50m, các rèm đá, măng đá đồ sộ cùng nhiều dạng thạch nhũ độc đáo.

Đặc biệt, đoàn khảo sát ghi nhận nhiều cụm ngọc động có kích thước ấn tượng, được đánh giá là hiếm gặp ngay cả với các chuyên gia hang động nhiều kinh nghiệm.

Không gian bên trong hang động. Ảnh: Junggle Boss

Sau khảo sát, Công ty Jungle Boss đề xuất bổ sung hang Thắng vào tuyến du lịch sinh thái khám phá thung lũng Ha Ma Đa - Hang Trạ Ang (2 ngày 1 đêm) và được Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chấp thuận chủ trương.

Việc phát hiện hang Thắng được đánh giá là một phát hiện đáng chú ý, góp phần làm phong phú thêm hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng và mở ra tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch khám phá mới của Quảng Trị.