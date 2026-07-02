Bùng nổ 3D Mapping tại TP.HCM dịp kỉ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác: "Vinh Hoa" đeo kính làm DJ, tòa nhà 100 năm tuổi biến hình ngoạn mục

Toàn bộ mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM bất ngờ “biến hình”. Chỉ trong ít phút, công trình tồn tại hơn một thế kỷ trở thành sân khấu khổng lồ, nơi ánh sáng, âm nhạc và đồ họa 3D liên tục thay nhau kể câu chuyện về TP.HCM theo cách hoàn toàn mới.

Nhiều người đổ về khu vực trung tâm thành phố để chờ xem màn biểu diễn 3D Mapping kỉ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Đó là màn trình diễn 3D Mapping nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật miễn phí chào mừng 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), diễn ra từ 19h30 đến 21h trong 2 ngày từ 1-2/7.

Ngay từ đầu giờ tối, khu vực quảng trường trước trụ sở UBND TP.HCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người dân cùng du khách trong và ngoài nước. Ai cũng muốn chọn cho mình một vị trí đẹp để chứng kiến khoảnh khắc công trình biểu tượng của thành phố được “đánh thức” bằng công nghệ.

Mở đầu chương trình, mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM liên tục thay đổi diện mạo. Có lúc toàn bộ công trình được phủ bởi những gam màu hồng, tím và xanh cyan đậm chất nghệ thuật số, có lúc lại chuyển sang tông màu cổ điển, làm nổi bật những đường nét kiến trúc Pháp đã tồn tại hơn một thế kỷ. Sự chuyển đổi mượt mà giữa các lớp hình ảnh khiến người xem có cảm giác công trình đang thực sự chuyển động ngay trước mắt.

Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là cách những chất liệu văn hóa Việt được làm mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Hoa văn truyền thống, họa tiết mỹ thuật Việt Nam, đèn lồng, linh vật hay những biểu tượng quen thuộc lần lượt xuất hiện rồi hòa quyện với hiệu ứng ánh sáng hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển của công trình và tinh thần sáng tạo của nghệ thuật số.

Âm nhạc cũng góp phần quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt chương trình. Thanh âm của các nhạc cụ truyền thống được phối cùng chất liệu điện tử hiện đại, giúp mỗi phân cảnh chuyển tiếp liền mạch. Chính sự kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh khiến màn trình diễn không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác như đang theo dõi một bộ phim ngắn kể về thành phố.

Sau những phân cảnh mang đậm màu sắc truyền thống, nhịp điệu của chương trình bất ngờ được đẩy lên bằng loạt hiệu ứng sôi động. Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều tiếng reo hò nhất là khi nhân vật “Vinh Hoa”, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, xuất hiện với cặp kính đen và đứng sau bàn DJ. Hệ thống loa khổng lồ, hiệu ứng ánh sáng chuyển động liên tục cùng nền nhạc điện tử khiến hình tượng dân gian quen thuộc được khoác lên diện mạo trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa Việt.

Nếu phân cảnh DJ mang đến sự bất ngờ thì ngay sau đó, khán giả lại thích thú trước một màn “biến hình” khác. Toàn bộ mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM bất ngờ hóa thành một khu phố Sài Gòn thu nhỏ với hàng loạt bảng hiệu quán ăn quen thuộc như phở, bò né, nước mía, lẩu gà… Những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc phủ kín công trình lịch sử, tái hiện một góc phố vừa gần gũi vừa đậm chất Sài Gòn, khiến không ít người bật cười khi nhận ra những hình ảnh vốn gắn bó với cuộc sống thường nhật.

Liên tiếp những màn chuyển cảnh bất ngờ khiến bầu không khí dưới quảng trường ngày càng sôi động. Mỗi lần mặt tiền công trình “thay áo”, tiếng trầm trồ lại vang lên từ khắp các phía. Hàng nghìn người chăm chú dõi theo từng phân cảnh, trong khi nhiều du khách quốc tế cũng không ngừng ghi hình và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình.

Đằng sau những hiệu ứng thị giác mãn nhãn, màn trình diễn vẫn dành một khoảng lặng để kể câu chuyện về thành phố. Một phân đoạn được thiết kế riêng nhằm tôn vinh cột mốc 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ánh sáng, âm nhạc và đồ họa lần lượt tái hiện hành trình phát triển của thành phố, từ những dấu mốc lịch sử đến khát vọng vươn mình trong thời kỳ hội nhập, giúp thông điệp của chương trình được truyền tải một cách trực quan và giàu cảm xúc.

Khi những hiệu ứng cuối cùng khép lại, ánh sáng trên mặt tiền công trình dần trở về như thường lệ. Thế nhưng, nhiều người vẫn nán lại quảng trường thêm ít phút để chụp ảnh, xem lại những đoạn video vừa ghi được hay chia sẻ với bạn bè về các phân cảnh mình yêu thích. Có lẽ điều khiến màn trình diễn để lại nhiều dư âm không chỉ là công nghệ 3D Mapping hay những hiệu ứng thị giác đẹp mắt, mà còn nằm ở cách lịch sử, văn hóa và nhịp sống của TP.HCM được kể bằng một ngôn ngữ gần gũi, hiện đại và giàu sức sống. Trên nền kiến trúc hơn 100 năm tuổi, quá khứ và hiện tại như gặp nhau trong ánh sáng, mang đến cho người xem một trải nghiệm vừa mãn nhãn, vừa đầy cảm xúc.

Để có thể theo dõi trọn vẹn 30 phút biểu diễn, bạn nên:

Theo dõi trước thông tin về các tuyến đường cấm hoặc hạn chế lưu thông để chủ động lộ trình di chuyển.

Nên có mặt trước giờ diễn khoảng 1,5-2 tiếng để chọn được vị trí quan sát đẹp vì khu vực quảng trường thường kín chỗ rất sớm.

Đừng quên chuẩn bị nước uống, quạt cầm tay và sạc đầy pin điện thoại hoặc mang theo pin dự phòng, bởi gần như ai cũng sẽ muốn ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc ấn tượng của màn trình diễn.



