Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV... hướng dẫn cách nhận 400 nghìn đồng tiền an sinh xã hội, người dân ai cũng nên biết

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, mỗi phần quà Tết trị giá 400.000 đồng/phần quà cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Hàng triệu người dân sẽ nhận được quà Tết trên ứng dụng VNeID

Cụ thể, các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

a) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Về thời gian thực hiện, Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân trong thời gian tặng quà; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản; phối hợp với chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả kịp thời cho người dân.

Như vậy, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID chính là phương thức để người dân thuộc các đối tượng chính sách nhận quà của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV... đều có hướng dẫn chi tiết cho việc liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Chi tiết như sau:

Vietcombank hướng dẫn liên kết Tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng

Ảnh: Vietcombank

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại. Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”. Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước 4: Chọn “Vietcombank” và nhập số tài khoản để liên kết.

VietinBank hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp an sinh xã hội trên VNeID

Cách đăng ký liên kết tài khoản:

Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn “An sinh xã hội” => chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank

Bước 3: Nhập số tài khoản VietinBank (lưu ý KHÔNG nhập số điện thoại/Alias) – bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu – bấm tiếp tục (Nhập thêm số CMND 9 số nếu có).

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID

Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Ảnh: VietinBank

Hướng dẫn liên kết dịch vụ an sinh xã hội với tài khoản Agribank trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ “An sinh xã hội” và chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Khách hàng chọn Agribank là ngân hàng nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm:

+ Số tài khoản thanh toán tại Agribank.

+ Số CCCD (nếu có).

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả.

Ảnh: Agribank

3 bước liên kết Tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID với Tài khoản BIDV

Bước 1: Đăng nhập VNeID => chọn “An sinh xã hội” => chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn Ngân hàng BIDV (logo bông hoa mai), nhập số tài khoản BIDV => bấm Tiếp tục. (Nếu thông tin tại BIDV là CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND)

Bước 3: Kiểm tra thông tin => bấm Tiếp tục => chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.