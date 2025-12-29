Voices of Galaxy tập 5: Khi những điều bình dị đánh thức hành trình rực rỡ

Giữa nhịp sống hiện đại, đam mê đôi khi che khuất bởi nhiều nỗi lo toan, ngại ngần. Những mục tiêu mới nối tiếp nhau đi kèm những áp lực vô hình khiến người trẻ quen với việc phải tiến về phía trước và hiếm khi dừng lại để lắng nghe chính mình. Việc khởi đầu lại không phải là quay về điểm xuất phát mà chỉ là một lần nữa khơi dậy đam mê và đào sâu về lý do vì sao mình bắt đầu.

(S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện trong tập 5 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung

Chất liệu bình dị chính là khởi điểm của đam mê

Để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt với nhiều cột mốc đỉnh cao trong giai đoạn 2015 - 2016, nhưng (S)TRONG Trọng Hiếu quyết định "bắt đầu lại". Anh chia sẻ trong tập 5 Voices of Galaxy, "Sự bắt đầu lại có thể là để tôi quay vào bên trong và nhớ lại niềm đam mê thuần khiết khi xưa."

Tập phim mang đến những khoảnh khắc trên hành trình "reset" của (S)TRONG Trọng Hiếu. Những cột mốc đỉnh cao, những suy tư và cả những giai đoạn "tái sinh" dần được tái hiện. Trong đó, một trong những nguồn cảm hứng để anh khơi dậy đam mê khiến nhiều khán giả "ồ wow" vì đến từ những điều không ngờ.

Cảm hứng để khởi đầu lại của (S)TRONG Trọng Hiếu đến từ những điều bình dị

Một trong những điều bất ngờ giúp (S)TRONG Trọng Hiếu tìm thấy cảm hứng chính là những khoảnh khắc bình dị nhất, từ văn hóa, con người đến những chất liệu mang đậm hơi thở Việt Nam như đường phố, xe cộ hay cốc cà phê vỉa hè. Tới tận bây giờ, khi đã thành công với con đường của mình, văn hoá Việt Nam vẫn luôn có một trong những nguồn cảm hứng của nam ca sĩ. Trong tập 5 của Voices of Galaxy, (S)TRONG Trọng Hiếu ngồi ngắm đường phố, con người Việt Nam, anh chủ động lưu giữ toàn bộ "kho báu" từ cuộc sống xung quanh để nạp năng lượng sáng tạo, phát triển ý tưởng nghệ thuật.

Thế hệ trẻ đối diện với câu hỏi "mình là ai"

Hành trình bắt đầu lại của (S)TRONG Trọng Hiếu không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ, mà còn phản chiếu tâm thế của nhiều bạn trẻ ngày nay. Trong một thế giới vận hành với tốc độ chóng mặt, bài toán không còn là "làm sao để có cơ hội", mà là "làm sao để hiểu được mình".

Người trẻ đang sống trong thời đại mà thành công thường được đo bằng những con số. Vô hình chung, họ rơi vào guồng quay không nghỉ, nơi việc "đi chậm" dễ bị coi là tụt hậu. Nhưng khi "bứt tốc", ta dễ quên mất những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là những rung cảm bên trong, những đam mê thuần khiết hay có khi là tiếng rao đầu ngõ, tiếng chim hót bên cửa sổ hay thậm chí là sự rung động trong tâm hồn.

(S)TRONG Trọng Hiếu chọn bắt đầu lại để tiến đến phiên bản rực rỡ nhất

Việc đi lại từ đầu không phải là một "cuộc cách mạng". Đó chỉ là học cách đi chậm lại. Khi giảm bớt tốc độ, người trẻ sẽ có cơ hội nhìn thế giới xung quanh một cách rõ nét và nhìn chính mình trong trạng thái an tĩnh nhất. Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở tấm huy chương kết thúc hành trình, mà nằm ở những rung cảm và những lần vấp ngã trên từng đoạn đường đã trải qua.

Công nghệ là "nhịp thở" đồng hành

Trong sự giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và khát vọng tìm về bản ngã, công nghệ không đóng vai trò của một cỗ máy thúc ép năng suất khô khan. Thay vào đó, nó hiện diện như một lớp "filter", sàng lọc tạp âm để bạn lắng nghe rõ hơn tiếng vọng từ bên trong.

Công nghệ đồng hành trên hành trình "bắt đầu lại"

Khi bạn đi chậm lại trên một con phố, bạn có thể cùng Gemini Live tích hợp sẵn trên các dòng điện thoại của Samsung như Galaxy S25 FE bước vào một cuộc trò chuyện đầy ngẫu hứng. Một câu hỏi bâng quơ về sự bình yên của ánh nắng, thời tiết hay cảnh vật cũng có thể mở ra cuộc đối thoại sâu sắc, giúp bạn có thêm ý tưởng để bứt phá trong công việc. Gemini Live đóng vai trò như một trợ lý thời gian thực, giúp gợi mở và định hình ý tưởng ngay trong dòng chảy của cuộc trò chuyện.

Mọi khoảnh khắc trong đời sống đều có thể trở thành ý tưởng hoàn hảo.

Sự cộng hưởng này cho phép thế hệ trẻ tận hưởng hành trình khám phá bản thân một cách thông minh hơn: đi chậm để cảm nhận và luôn có một hệ sinh thái công nghệ để bắt trọn mọi cảm xúc chớm nở. Khi ứng dụng công nghệ như một người bạn đồng hành đúng điệu và biết mượn sức mạnh của AI để vươn mình, mỗi cá nhân đều có thể tạo nên một khởi đầu mới rực rỡ cho bản thân và cho cộng đồng.

Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình 'vươn mình' theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu.

