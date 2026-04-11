Vietcombank thông báo sẽ điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ thứ Hai tuần tới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi thông báo về việc giảm lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất đối với kỳ hạn có lãi suất huy động cao nhất (kỳ hạn 24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm, hiệu lực từ 13/4/2026 (Thứ Hai tuần tới); các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Vietcombank cho biết việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn mới.

Quyết định trên được Vietcombank đưa ra sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và 46 ngân hàng thương mại chiều 09/4/2026. Theo định hướng của NHNN, các ngân hàng thương mại đồng thuận cao việc giảm mặt bằng lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, Vietcombank cùng các ngân hàng quốc doanh khác là Agribank, BIDV và VietinBank đã đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động. Trong đó, mức lãi suất cao nhất tại nhóm này đã lên tới 6,5%/năm, tăng mạnh so với vùng 5,2–5,3%/năm duy trì trong suốt năm 2025.

Không chỉ Vietcombank, một loạt ngân hàng thương mại khác cũng đã có động thái giảm lãi suất huy động ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước. Mức giảm phổ biến trên thị trường khoảng 0,3 – 0,5 điểm % đối với lãi suất huy động và có thể lên tới 1 điểm % đối với lãi suất cho vay.

Theo đó, VPBank, ABBank, SeABank, Kienlongbank, Sacombank, VietABank và BVBank đã công bố giảm lãi suất huy động. Sacombank giảm đồng thời cả lãi suất huy động và cho vay 0,5 điểm %, còn BVBank cho biết sẽ tiếp tục tối ưu chi phí vốn để hướng tới giảm lãi suất vay cho khách hàng. Với nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, VietinBank dự kiến giảm lãi suất cho vay 0,5 điểm % đối với các lĩnh vực ưu tiên.