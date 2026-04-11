Sáng 11-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trở lại

Sáng 11-4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC quanh mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại các doanh nghiệp như SJC được giao dịch ở mức 169,1 triệu đồng/lượng mua vào và 172,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 200.000 đồng so với sáng hôm trước.

Một số thương hiệu khác duy trì giá vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, như Mi Hồng và Bảo Tín Minh Châu niêm yết quanh 172,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng miếng SJC.

Sau nhiều ngày biến động mạnh, giá vàng trong nước chững lại trong biên độ hẹp khi giá vàng thế giới lùi sâu dưới vùng 4.800 USD/ounce. Sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 4.749 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng giảm trở lại

Giá kim loại quý dao động trong biên độ hẹp khi giá dầu thô và đồng USD cùng chững lại. Cụ thể, giá dầu thô ở mức 95,2 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) quanh 98,7 điểm - gần như không thay đổi so với phiên trước.

Trả lời Kitco, ông Tai Hui – chiến lược gia trưởng thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại J.P. Morgan Asset Management – cho rằng đợt bán tháo mạnh trong suốt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm suy yếu vai trò của vàng như một công cụ phòng thủ trong danh mục đầu tư. Thay vào đó, nhà đầu tư coi vàng là một tài sản đầu tư.

Theo ông Tai Hui, vàng không còn là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả khi trong khoảng 20 ngày kể từ khi các cuộc tấn công vào Iran bắt đầu, giá kim loại quý này đã giảm từ mức đỉnh trên 5.600 USD/ounce xuống mức đáy 4.100 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 24%. Dù đã phục hồi đáng kể, giá vàng vẫn khó tăng mạnh nếu chiến sự Trung Đông kéo dài.

Tuy vậy, chuyên gia của J.P. Morgan Asset Management cho rằng vẫn có những lý do để nắm giữ vàng, như nhu cầu dài hạn từ các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Với nguồn cung hạn chế, vàng vẫn là kênh đầu tư khả thi, nhưng phù hợp với chiến lược dài hạn hơn là lướt sóng ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 21 triệu đồng/lượng.