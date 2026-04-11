VPBank thông báo gián đoạn một số giao dịch từ rạng sáng 12/4, khách hàng cần lưu ý

VPBank vừa có thông báo tới khách hàng

Ngân hàng VPBank cho biết sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ thẻ.

Cụ thể, thời gian nâng cấp diễn ra từ 00:30 đến 03:30 sáng ngày 12/04/2026 (Chủ nhật). Trong khoảng thời gian này, một số dịch vụ sẽ tạm thời bị gián đoạn:

- GD dùng thẻ do VPBank và thẻ do ngân hàng khác phát hành thực hiện trên hệ thống của VPBank, ngân hàng khác, ATM, CDM, POS, sàn thương mại điện tử.

- GD đặt lịch thanh toán tự động, thanh toán hóa đơn bằng thẻ, dịch vụ liên quan đến thẻ thực hiện trên VPBank NEO và VPBank NEOBiz/ VPBank NEOBiz plus (web, mobile web, mobile app)

- Đăng ký liên kết và thực hiện GD trên các ứng dụng thanh toán di động (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, VPPay).

- Kích hoạt thẻ, đăng ký mới/hủy đăng ký các loại dịch vụ thực hiện qua thẻ.

Các tính năng khác của hệ thống vẫn hoạt động bình thường. VPBank xin lỗi khách hàng vì những bất tiện có thể xảy ra trong thời gian nâng cấp.