Ngày tôi bị buộc thôi việc, tôi chỉ hỏi lại sếp 1 câu mà thay đổi toàn bộ danh sách nhân sự

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống bị buộc thôi việc, nhất là khi trước đó mọi thứ vẫn diễn ra khá bình thường. Tôi không phải nhân viên xuất sắc nhất, nhưng cũng chưa từng bị nhắc nhở nghiêm trọng. Công việc ổn định, thu nhập đều, tôi thậm chí còn đang lên kế hoạch gắn bó lâu dài. Cho đến một buổi sáng, tôi được gọi vào phòng họp riêng.

Không có nhiều vòng vo, sếp nói thẳng rằng công ty đang tái cấu trúc và vị trí của tôi không còn phù hợp. Cách ông nói rất bình tĩnh, gần như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ lý do đến phương án hỗ trợ. Tôi ngồi nghe, không phản ứng ngay, chỉ thấy đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Điều khiến tôi khó chịu không phải là việc mất việc, mà là cảm giác mọi thứ đã được quyết định từ trước mà mình không hề hay biết.

Tôi có thể đứng dậy, ký vào biên bản và rời đi như nhiều người khác vẫn làm. Nhưng không hiểu sao, trước khi kết thúc, tôi lại hỏi một câu, gần như theo phản xạ: “Anh có thể nói rõ vì sao em là người bị chọn không? Với năng lực và đóng góp của bản thân những năm qua, em thấy em không đáng nằm trong danh sách”.

Câu hỏi đó khiến sếp tôi im lặng vài giây.

Ảnh minh họa

Ông không trả lời ngay như những gì tôi nghĩ. Thay vào đó, ông nhìn lại tập hồ sơ trước mặt, rồi hỏi ngược lại tôi một vài chi tiết liên quan đến công việc mà trước giờ tôi vẫn làm. Cuộc trao đổi kéo dài hơn dự kiến, từ một buổi thông báo ngắn thành một cuộc nói chuyện thực sự.

Lần đầu tiên, tôi nói hết những gì mình biết về công việc, về những phần tôi đang phụ trách, những vấn đề mà tôi từng thấy nhưng chưa có cơ hội trình bày. Tôi không cố biện minh, chỉ đơn giản là nói rõ mình đang làm gì và vì sao.

Cuộc nói chuyện kết thúc mà không có kết luận rõ ràng. Tôi ra khỏi phòng với suy nghĩ có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như cũ.

Nhưng chiều hôm đó, tôi lại được gọi lên.

Sếp tôi nói quyết định sẽ tạm hoãn, và ông cần rà soát lại toàn bộ vị trí trong nhóm. Ông không nói nhiều, chỉ bảo rằng có những thông tin ông chưa nắm hết. Vài ngày sau, công ty công bố danh sách điều chỉnh nhân sự mới.

Tên tôi không còn trong danh sách bị cắt giảm.

Thay vào đó, một số vị trí khác được điều chỉnh lại, có người chuyển bộ phận, có người nghỉ việc, và có cả những thay đổi mà chính tôi cũng không ngờ tới. Không phải vì tôi “quan trọng” hơn ai, mà vì sau buổi nói chuyện đó, mọi thứ được nhìn lại theo một cách khác.

Tôi không xem đó là một chiến thắng. Nếu hôm đó tôi im lặng, có lẽ mọi thứ đã kết thúc rất nhanh. Nhưng điều tôi nhận ra là đôi khi, trong những tình huống tưởng như đã an bài, mình vẫn có quyền hỏi lại, ít nhất là để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sau sự việc đó, tôi không còn làm việc theo cách cũ nữa. Tôi chủ động hơn, rõ ràng hơn, và cũng không chờ đến khi mọi thứ đi quá xa mới lên tiếng. Công việc vẫn là công việc, nhưng cách mình đứng trong đó mới là thứ quyết định mình có bị thay thế hay không.

Một câu hỏi không thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, nhưng nó đủ để thay đổi cách tôi nhìn vào những điều tưởng như không thể thay đổi. Và đôi khi, chỉ cần như vậy là đủ.