Việt Nam vượt Hàn Quốc, Nhật Bản về số ca ghép tim

Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ IV – năm 2025 với chủ đề: "Cập nhật những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và quản lý chất lượng bệnh viện" do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức tổ chức đã diễn ra vào ngày 12-12.

Hội nghị thu hút nhiều y-bác sĩ, chuyên gia quan tâm

Tại phiên toàn thể, TS-BS Cao Đằng Khang, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Can thiệp tim bẩm sinh TPHCM, chia sẻ về những thành quả ghép tim tại Việt Nam.

Trong vòng 15 năm, Việt Nam đã thực hiện 151 ca ghép tim tại các bệnh viện lớn gồm Việt Đức, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Quân y 103 và Đại học Y Dược TPHCM. Riêng trong năm 2025, cả nước thực hiện khoảng 50 ca ghép tim, con số được đánh giá là bước tiến mạnh về năng lực chuyên môn.

BS Khang cũng so sánh kết quả ghép tim của Việt Nam với các nước trong khu vực. Đơn cử, Hàn Quốc thực hiện khoảng 33 ca/năm tại 16 trung tâm, Nhật Bản khoảng 40 ca/năm… Yếu tố quyết định thành công trong ghép tim nằm ở quy trình ghép chuẩn hóa, sự phối hợp liên khoa, kỹ thuật lưu trữ lạnh và bảo vệ cơ tim, vận chuyển chuyên nghiệp cũng như tối ưu thời gian cặp động mạch chủ…

Ca ghép tim của người đàn ông hiến tặng 48 tuổi cho một cậu bé 9 tuổi do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thực hiện

Về lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, TS-BS Trương Nguyên Khánh Hưng (Bệnh viện Chợ Rẫy) trình bày kinh nghiệm điều trị gãy xương vùng mấu chuyển xương đùi, phân tích chỉ định thay khớp hay kết hợp xương, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi. Cùng đơn vị, TS-BS Trần Minh Trí giới thiệu hiệu quả của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong điều trị thoát vị đĩa đệm, nhấn mạnh ưu điểm kiểm soát đau tốt và phục hồi vận động nhanh.

Giới chuyên môn nhận định hội nghị năm nay đa dạng, trải rộng từ ngoại – nội khoa, hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn đến quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và chuyển đổi số y tế. Đây đều là những nội dung có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng điều trị trong thực tiễn.

Các chuyên gia y tế hàng đầu của Việt Nam tham gia báo cáo tại hội nghị

Tại sự kiện, ThS Phạm Tuấn Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, cho biết dù đến từ các chuyên khoa khác nhau, tất cả các nghiên cứu đều hướng tới sự hoàn thiện trong thực hành lâm sàng và đóng góp cho chiến lược phát triển chuyên môn của bệnh viện. Hội nghị cũng là dịp để xây dựng hệ sinh thái khoa học bền vững, khuyến khích sáng kiến cải tiến và nuôi dưỡng tư duy nghiên cứu trong đội ngũ trẻ.