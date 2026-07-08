Việt Nam sẽ có 36 cảng hàng không, sân bay

Theo quy hoạch của Bộ Xây dựng, đến năm 2030, Việt Nam bổ sung thêm 7 cảng hàng không mới, nâng tổng số cảng hàng không trên cả nước lên 36, gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, từ năm 2021 đến 2030, Việt Nam sẽ tiếp tục quản lý, đầu tư và khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, đồng thời nghiên cứu quy hoạch, hình thành tổng cộng 36 cảng hàng không. Trong đó có 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ bổ sung thêm 7 cảng hàng không mới so với quy hoạch trước.

Bên cạnh đó là 17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

So với quy hoạch trước đây, 7 cảng hàng không được bổ sung gồm: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen và Phan Thiết.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không sẽ có tổng công suất thiết kế khoảng 249,1 triệu hành khách mỗi năm. Nhu cầu vốn đầu tư để triển khai quy hoạch ước khoảng hơn 577.570 tỷ đồng.

Đến năm 2050, Việt Nam sẽ hình thành 37 cảng hàng không. Ngoài việc giữ nguyên 17 cảng hàng không nội địa, quy hoạch sẽ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô, nâng tổng số cảng hàng không quốc tế lên 20.

Khi hoàn thiện, 37 cảng hàng không được kỳ vọng đạt công suất thiết kế khoảng 533,5 triệu hành khách mỗi năm .

Quy hoạch cũng điều chỉnh, bổ sung các trung tâm logistics hàng không tại những cảng hàng không có sản lượng hàng hóa từ 250.000 tấn mỗi năm trở lên, ưu tiên phát triển tại khu vực vùng Thủ đô, vùng TPHCM và các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Quảng Trị, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ cùng một số cảng hàng không khác khi đáp ứng tiêu chí.

Các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay sẽ được xây dựng tại các cảng hàng không có nhu cầu, trong đó ưu tiên các cảng hàng không lớn có hạ tầng thuận lợi và nhiều đường bay quốc tế như Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất và Long Thành.