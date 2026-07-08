Khách đi máy bay xác thực sinh trắc học 10 giây tại Nội Bài

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp hành khách hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây. Giải pháp mới được kỳ vọng giảm ùn tắc tại khu vực làm thủ tục trong cao điểm hè, tạo nền tảng cho mô hình sân bay thông minh.

Trong cao điểm du lịch hè, lượng hành khách tăng mạnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk check-in bằng sinh trắc học tại nhà ga hành khách T1, phục vụ các chuyến bay nội địa.

Theo đó, thay vì phải xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ thủ công, hành khách có thể hoàn tất quy trình xác thực chỉ trong khoảng 10 giây.

Để sử dụng, hành khách cần chuẩn bị thẻ lên máy bay và căn cước công dân (CCCD) gắn chip bản cứng, sau đó thực hiện ba bước gồm quét thẻ lên máy bay, quét CCCD gắn chip và nhìn thẳng vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Hệ thống sẽ tự động đối soát dữ liệu với độ chính xác cao, giúp hành khách đi qua các cửa kiểm soát an ninh và cửa ra máy bay thuận tiện hơn mà không phải xuất trình giấy tờ nhiều lần.

Mỗi ngày hệ thống kiosk sinh trắc học phục vụ từ 2.000 - 3.000 lượt hành khách. Ảnh: NIA.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc đưa kiosk sinh trắc học vào vận hành diễn ra đúng thời điểm sân bay đang bước vào giai đoạn phục vụ cao điểm hè, kéo dài đến trung tuần tháng 8. Mỗi ngày, sân bay khai thác trung bình gần 700 chuyến bay với hơn 100.000 lượt hành khách. Riêng ngày cao điểm nhất đã ghi nhận khoảng 740 lượt chuyến bay và 120.000 lượt khách.

Áp lực lớn tại khu vực làm thủ tục truyền thống khiến việc ứng dụng công nghệ trở thành giải pháp quan trọng nhằm giảm ùn ứ, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của hành khách. Sau thời gian đầu đưa vào khai thác với lượng người sử dụng còn khiêm tốn, hiện mỗi ngày hệ thống kiosk sinh trắc học phục vụ từ 2.000 - 3.000 lượt hành khách.

Để hỗ trợ hành khách, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người lần đầu tiếp cận công nghệ mới, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên thường trực tại khu vực kiosk. Trong suốt cao điểm hè, mỗi khu vực đều có từ 2-3 đoàn viên hướng dẫn hành khách thực hiện các thao tác cần thiết.

Bên cạnh kiosk sinh trắc học, Nội Bài cũng đồng bộ nhiều giải pháp số khác. Hành khách của Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể thực hiện xác thực sinh trắc học trước khi đến sân bay thông qua ứng dụng VNeID. Trong khi đó, hành khách của Vietjet và Sun Phú Quốc Air có thể làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng của hãng trước giờ khởi hành 24 giờ.

Nội Bài đưa vào vận hành kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1. Ảnh: NIA.

Đối với những hành khách chưa quen sử dụng công nghệ, các quầy làm thủ tục truyền thống vẫn duy trì hỗ trợ quét CCCD gắn chip trực tiếp. Với việc bổ sung hệ thống kiosk mới, hành khách của tất cả các hãng hàng không khai thác tại Nội Bài đều có thể thực hiện nhận diện khuôn mặt để sử dụng hệ thống cửa kiểm soát tự động (autogate), góp phần giảm thời gian chờ tại sân bay.

Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi và những trường hợp chỉ sử dụng tài khoản VNeID mà không mang theo CCCD gắn chip.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý để nâng cấp hệ thống, mở rộng phạm vi áp dụng, hướng tới mục tiêu xác thực sinh trắc học cho 100% đối tượng hành khách, từng bước hiện thực hóa mô hình sân bay thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không.