Chờ 10 ngày mua bánh mì sấy kem trứng đang được seeding rầm rộ: Đáng tiếc vì thiếu điểm nhấn, vị nhạt nhòa thua xa lời đồn!

Những ngày vừa qua, bánh mì sấy dần như xâm chiếm đủ các nền tảng mạng xã hội khi đi đâu cũng thấy dân tình rần rần review và dành cho món ăn này những lời khen ngợi hết lời.

Suốt nhiều tuần qua, bánh mì sấy dường như xâm chiếm mọi nền tảng mạng xã hội. Lướt đến đâu cũng thấy người người nhà nhà dành lời khen ngợi hết lời, review rần rần về một thương hiệu khá nổi tiếng tên TikTok, thậm chí nhiều người chấp nhận xếp hàng chờ cả tuần chỉ để mua được một gói bánh. Sự bùng nổ đó khiến Có Như Lời Đồn? tò mò đến mức quyết định đặt thử. Liệu món ăn vặt đang làm mưa làm gió này có thực sự xứng đáng với cơn sốt và thời gian chờ đợi mỏi mòn, hay chỉ là hiệu ứng đám đông trên mạng?

Bao bì và hình thức: Chỉn chu, ghi điểm ở khâu vận chuyển

Đặt đơn xong là chúng tôi gần như quên luôn sự tồn tại của nó. Phải mất đúng 10 ngày kể từ lúc chốt đơn đến khi shipper gọi điện báo giao hàng, một khoảng thời gian chờ đợi dài hơn cả việc đặt mua đồ nội thất. Cầm gói bánh trên tay, cảm giác đầu tiên là sự hoài nghi đan xen: Vừa mong nó ngon thật để xứng đáng công chờ, vừa chuẩn bị sẵn tinh thần xem món ăn này có hương vị như thế nào?

Về phần bao bì, phải công nhận nhãn hàng làm khá chỉn chu, xịn sò. Gói bánh in đầy đủ thành phần, địa chỉ sản xuất, đặc biệt còn dán thêm mác "bốn không" vô cùng uy tín: không chất bảo quản, không hương liệu, không phẩm màu, không mì chính. Đây chắc chắn là điểm cộng lớn hợp gu những ai thích ăn vặt nhưng vẫn muốn kiểm soát cân nặng.

Bên trong túi 300g có khoảng 18 miếng bánh. Kích cỡ to nhỏ không đều nhau nhưng nhìn chung khá đẹp mắt, mỗi miếng được phủ một lớp bột trắng ngà mà theo lời giới thiệu chính là lớp kem trứng. Đáng khen nhất là dù phải trải qua 10 ngày vận chuyển đường dài, bánh bên trong vẫn nguyên vẹn, không hề bị vỡ vụn. Chi tiết này chứng tỏ khâu đóng gói được đầu tư rất kỹ, cứu vớt lại công sức chờ đợi mỏi mòn của khách hàng.

Hương vị: Độ giòn cứu cánh cho lớp kem trứng gây hụt hẫng

Cắn miếng đầu tiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất lại không nằm ở hương vị mà là kết cấu rất ổn. Bánh giòn tan thật sự, phát ra tiếng rôm rốp ngay từ lần cắn đầu, hoàn toàn không có cảm giác cứng khô hay ngậm dầu gây ê răng như nhiều loại bánh mì sấy khác trên thị trường. Độ ngọt cũng được tiết chế, ăn liền tù tì vài miếng vẫn chưa thấy gắt cổ hay bị ngán, phần nền tảng này xứng đáng nhận điểm cộng tuyệt đối.

Tuy nhiên, khi bước sang phần được quảng cáo rầm rộ nhất mạng xã hội là lớp kem trứng phủ ngoài, cảm giác hụt hẫng bắt đầu ập đến. Sau bao nhiêu video chê khen, tung hô hết lời về độ béo ngậy, chúng tôi đã kỳ vọng vào một hương vị đậm đà, bùng nổ tựa như lớp sốt phủ trên bánh bông lan trứng muối. Thế nhưng thực tế lại nhạt hơn tưởng tượng rất nhiều. Lớp kem chỉ mang thoang thoảng chút mùi thơm, còn độ béo gần như mất hút. Nếu nhắm mắt lại nếm thử, cảm giác mang lại chẳng khác nào đang ăn một miếng bánh mì sấy bơ đường truyền thống, chỉ là phiên bản ít ngọt và giòn hơn đôi chút.

Giá cả và Tổng kết: 80.000 đồng cùng 10 ngày chờ đợi liệu có đáng?

Với mức giá khoảng 80.000 đồng cho một túi 300g, con số này không hề rẻ so với mặt bằng chung của thị trường bánh ăn vặt đóng gói, nhưng cũng không đến mức vô lý nếu xét trên độ hoàn thiện và chất lượng nguyên liệu.

Vậy bỏ ra 10 ngày chờ đợi cho món bánh này có thực sự xứng đáng? Nếu bạn tìm kiếm một loại bánh có độ giòn xuất sắc, nguyên liệu sạch sẽ và ăn không bị ngán, đây vẫn là một lựa chọn tử tế. Nhưng nếu lý do khiến bạn kiên nhẫn xếp hàng chỉ vì tò mò cái vị kem trứng đang được thần thánh hóa khắp nơi, thì rất có thể bạn sẽ rơi vào trạng thái chưng hửng. Bánh ăn ổn, nhưng chưa xuất sắc đến mức phải lặp lại chu kỳ đợi chờ mỏi mòn để mua lần hai chỉ vì hương vị này.

Có Như Lời Đồn? vẫn băn khoăn liệu độ viral của sản phẩm có đang bị thổi phồng quá đà nhờ hiệu ứng đám đông hay không. Dù sao, hãng vẫn còn bốn hương vị khác gồm caramel, phô mai, bơ tỏi và bơ muối ớt, biết đâu đó mới là những "trùm cuối" đáng để đặt cược.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!