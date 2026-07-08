Tin vui cho toàn bộ người dân Ninh Bình và khách du lịch

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tỉnh Ninh Bình được phê duyệt nghiên cứu quy hoạch, hình thành cảng hàng không quốc tế thời kỳ 2021 - 2030.

Theo Quyết định, Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 và số 657/QĐ-BXD ngày 06/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với nội dung như sau: Thời kỳ 2021-2030 tiếp tục duy trì quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng hàng không quốc tế: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo; và 17 cảng hàng không nội địa: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn, Thổ Chu.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ hình thành 37 cảng hàng không, gồm 20 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.

So với quy hoạch trước đây, Ninh Bình là một trong những địa phương mới được bổ sung vào mạng lưới quy hoạch cảng hàng không quốc tế, cùng với Gia Bình, Vân Phong và Cao Bằng.

Việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế mới, tăng cường kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm và phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của vùng đất Cố đô. Đồng thời, dự án cũng mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và trở thành động lực thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.﻿

Trong bối cảnh du lịch Ninh Bình đang duy trì đà tăng trưởng mạnh, cột mốc này hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực để ngành du lịch địa phương bứt phá trong những năm tới.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đón hơn 17 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách lưu trú đạt gần 3,5 triệu lượt, tăng 30,09%, trong khi tổng số ngày lưu trú ước đạt gần 3,6 triệu ngày, tăng 24,9%.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 17.966 tỷ đồng, tăng 21,75% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 90% kế hoạch cả năm. Hoạt động kinh doanh du lịch cũng tiếp tục phát triển ổn định với 85 doanh nghiệp lữ hành, 633 hướng dẫn viên đang hoạt động và hệ thống 1.540 cơ sở lưu trú, cung cấp gần 22.400 phòng nghỉ.

Những con số này phản ánh nhu cầu du lịch tích cực và sức hút ngày càng lớn của vùng đất Cố đô.

(Tổng hợp)