Không theo bất kỳ “chuẩn vui” nào, Gen Z biến nhạc hội thành “lãnh địa” độc bản

Một nhà kho cũ được decor bởi biển báo, rào chắn cùng nét vẽ graffiti phá cách. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng được "nấu" thành beat. Tại Tuborg Beat Fest, Gen Z đã chứng minh cuộc vui đáng nhớ nhất đôi khi chỉ từ việc "Sao phải theo chuẩn".

Bứt phá khỏi những công thức lễ hội rập khuôn với tinh thần "Sao phải theo chuẩn", bia Tuborg đưa chuỗi trải nghiệm âm nhạc độc đáo này đến với Nhà kho Cảng Sài Gòn, biến vẻ thô ráp đặc trưng của nhà kho cũ thành một "lãnh địa" đầy ngẫu hứng.

Không cần giống bất kỳ music fest nào trước đó, ngay từ đầu, đây đã là một đêm tiệc không khuôn mẫu, được đo ni đóng giày cho những cái tôi muốn vui theo chất riêng của chính mình.

Decor độc lạ, biến chất thô thành "chất chơi"

Khác với lối mòn của các festival thông thường, bia Tuborg tạo bất ngờ ngay từ bước check-in đầu tiên. Việc lựa chọn bối cảnh nhà kho cảng chính là cách thương hiệu khai phóng tinh thần "Sao phải theo chuẩn", biến một bến tàu vốn khô khan trở thành một "không gian khác biệt", mở ra một thế giới trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và ngập tràn năng lượng cho giới trẻ.

Không gian lễ hội tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách trang trí thách thức mọi khuôn mẫu. Thay vì cố gắng "sơn hào hải vị" cho nhà kho cảng bằng các chất liệu bóng bẩy, Tuborg giữ lại trọn vẹn cái hồn thô mộc và đưa ngôn ngữ đường phố vào làm chủ đạo. Những chiếc rào chắn công trình, thùng phuy hay biển báo giao thông bỗng chốc trở thành tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Thêm thắt những nét vẽ graffiti cá tính, và sắc neon xanh đặc trưng của thương hiệu, Bia Tuborg chứng minh rằng: khi ta dám đi ngược lại những chuẩn mực thông thường, cuộc vui mới thực sự bắt đầu

Cuộc vui khai màn, loạt âm thanh đời sống được "cook" thành party beat nét căng

Để khai mào cuộc vui, hàng ngàn bạn trẻ cùng thực hiện một "nghi thức" độc quyền: Giật nắp xả áp lực. Khi tiếng "borg" giòn giã vang lên,"âm thanh phá chuẩn" chính thức kích hoạt. Đó cũng là khoảnh khắc người trẻ tự tay gạt bỏ mọi checklist, kỳ vọng và những khuôn mẫu vô hình đang đè nặng mỗi ngày. Ngay giữa không gian bến cảng rực sáng, hoạt động Giật nắp bia Tuborg cùng những phần quà bất ngờ từ thương hiệu nhanh chóng kéo đám đông nhập cuộc.

Âm nhạc luôn là DNA của Tuborg, nhưng tại Tuborg Beat Fest, cuộc chơi không bắt đầu bằng những bản nhạc có sẵn. Nó bắt đầu từ một tiếng bật nắp, từ âm thanh đường phố, đến tiếng "borg" xuất hiện liên tục trong beat. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, nhịp gõ từ những xe hàng rong, … mọi chất liệu đời sống đều được "cook" thành nhịp party beat đầy ngẫu hứng.

Beatbox, DJ set, Tuồng cổ, street dance, và rap battle liên tục được nhào nặn, va vào nhau, tạo thành những tổ hợp khó đoán. Mỗi phần trình diễn đều giữ bản sắc riêng nhưng không bị đóng khung trong ranh giới thể loại. Từ đó, tinh thần đường phố, sự ngẫu hứng, phá cách, khác chuẩn được khuấy động hết mức.

Sân khấu chính thực sự được tiếp lửa khi lần lượt những đại diện xuất sắc của văn hóa đường phố từ Hành Or, Freaker cho đến beatboxer Trung KT, cùng dàn DJ và MC Hype đổ bộ, cống hiến những màn kết hợp ngẫu hứng làm rung chuyển toàn bộ sân khấu, kéo hàng nghìn khán giả hòa chung một tần số. Để rồi từ bệ phóng đó, 24K.Right xuất hiện và đẩy đêm nhạc chạm đỉnh với bản hit "Sao phải theo chuẩn?".

Sức nóng từ con beat giật mạnh hòa cùng phần lời đậm tính phản biện, đánh trực diện vào những tiêu chuẩn, cột mốc vô hình mà xã hội áp đặt lên Gen Z nào là phải đúng tuổi, thành công đúng mốc, sống phải đúng kỳ vọng, đúng phiên bản mà số đông cho là nên có. Nhưng thay vì biến áp lực thành câu chuyện nặng nề, 24K.Right "cook" nó thành chất liệu âm nhạc. Dùng lời rap để gọi tên "những áp lực phải theo chuẩn" và dùng con Beat cực ngầu để cuốn phăng nó đi. Màn trình diễn này của 24K.Right đã kéo hàng ngàn Gen Z cùng bật mood, hòa giọng và giật tung mọi khuôn mẫu gò bó ngay trong đêm đại tiệc.

Với Tuborg Beat Fest, bia Tuborg tiếp tục làm mới DNA âm nhạc bằng một trải nghiệm hoàn toàn bứt phá. Khi nhà kho cũ biến hình thành sân chơi, chất liệu vỉa hè hóa dấu ấn thị giác, và âm thanh đời thường được "nấu" thành party beat đỉnh cao, người trẻ cũng không cần khoác lên mình bất kỳ phiên bản "đúng chuẩn" nào để hòa nhập. Họ chỉ cần xuất hiện với chất riêng nguyên bản của chính mình.

Tinh thần tự do ấy cũng chính là điểm giao thoa định mệnh giữa Tuborg và dàn nghệ sĩ đồng hành. Từ Đại sứ toàn cầu Jay Park - người dũng cảm bước ra khỏi khuôn mẫu idol để tự xây lối đi riêng, đến 24K.Right - người biến áp lực thành âm nhạc đậm cái tôi cá nhân, tất cả cùng lan tỏa một tuyên ngôn đanh thép: Sao phải theo chuẩn

Tuborg Beat Fest vì thế không đặt ra một "chuẩn vui" mới. Khép lại đêm đại tiệc, sự kiện mở ra một không gian truyền cảm hứng, khuyến khích Gen Z tự chọn cách vui, cách sống và cách định nghĩa bản sắc. Tuyên ngôn "Sao phải theo chuẩn" từ Tuborg chính là lời mời gọi "bật nắp" cho tinh thần tự do, dám bứt phá để tận hưởng cuộc sống theo công thức của riêng mình!

Thông tin thương hiệu

Tuborg thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.