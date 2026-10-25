Việt Nam sắp xây siêu cảng gần 129.000 tỷ đồng: Sở hữu cầu dài 7,5 km, đón được những con tàu container lớn nhất thế giới

Một công trình quy mô đặc biệt đang được chuẩn bị tại Việt Nam, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt lớn trong ngành hàng hải.

Siêu cảng gần 5 tỷ USD, đủ sức đón những con tàu khổng lồ

Việt Nam đang tiến gần hơn đến mục tiêu sở hữu một trong những cảng trung chuyển container quy mô lớn của khu vực. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại TP.HCM có tổng vốn đầu tư lên tới 128.872 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, đã được chấp thuận nhà đầu tư và đang trong quá trình chuẩn bị triển khai.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 571 ha, tương đương hơn 5,7 triệu m². Đáng chú ý, tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến đạt khoảng 7,5 km, một con số cho thấy quy mô đặc biệt lớn của công trình.

Phối cảnh dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại TP.HCM (Ảnh VIMC)

TEU là đơn vị đo sức chứa container tiêu chuẩn dài 20 feet. Như vậy, một tàu có sức chở 24.000 TEU có thể vận chuyển lượng container tương đương 24.000 chiếc loại 20 feet trong một chuyến đi.

Một trong những điểm nổi bật nhất của siêu cảng này là khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải lên tới 250.000 DWT, tương đương loại tàu sức chở khoảng 24.000 TEU. Đây là nhóm tàu container lớn nhất đang hoạt động trên thế giới, thường được sử dụng trên các tuyến vận tải biển quốc tế với khối lượng hàng hóa khổng lồ.

Để tiếp nhận những con tàu khổng lồ như vậy, hệ thống cảng phải đáp ứng các yêu cầu cao về độ sâu luồng hàng hải, chiều dài cầu bến, trang thiết bị xếp dỡ và khả năng tổ chức vận hành.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, dự án dự kiến có từ 2 đến 4 bến cảng với tổng chiều dài cầu cảng từ 1.016 m đến 2.016 m. Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu TEU mỗi năm. Đến năm 2047, công suất có thể tăng lên 16,9 triệu TEU. Xa hơn, đến năm 2050, cảng dự kiến phát triển khoảng 13 bến cảng, đáp ứng nhu cầu trung chuyển container quốc tế ngày càng tăng.

Các siêu tàu container có sức chở hơn 24.000 TEU thuộc nhóm tàu lớn nhất thế giới hiện nay (Ảnh: Shipping Watch)

Tham vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế

Không chỉ gây chú ý bởi số vốn đầu tư và quy mô xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ còn được kỳ vọng góp phần thay đổi vị thế của Việt Nam trên bản đồ vận tải biển toàn cầu.

Khác với cảng phục vụ chủ yếu hoạt động xuất nhập khẩu trong nước, cảng trung chuyển quốc tế là nơi tiếp nhận container từ nhiều tuyến hàng hải, sau đó chuyển sang các tàu khác để tiếp tục hành trình đến những thị trường khác nhau. Mô hình này đã giúp các trung tâm hàng hải như Singapore phát triển mạnh, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với vị trí gần các tuyến hàng hải quốc tế và hệ thống cảng biển lớn ở khu vực phía Nam, Cần Giờ được kỳ vọng có thể thu hút thêm các tuyến vận tải container đường dài, từng bước nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam.

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của những tên tuổi lớn trong ngành hàng hải. Tháng 4/2026, UBND TP.HCM đã chấp thuận liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của MSC, hãng vận tải container hàng đầu thế giới. Sự tham gia của đối tác này được kỳ vọng hỗ trợ dự án về kinh nghiệm khai thác cảng, kết nối mạng lưới vận tải biển và thu hút nguồn hàng quốc tế.

Các cảng trung chuyển quốc tế đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới vận tải container toàn cầu (Ảnh Báo Điện tử Chính Phủ)



Tuy nhiên, để trở thành một trung tâm trung chuyển lớn, chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại là chưa đủ. Cảng Cần Giờ còn phải cạnh tranh về chi phí dịch vụ, hiệu quả khai thác, thời gian xử lý hàng hóa và khả năng kết nối với những tuyến vận tải quốc tế. Bên cạnh đó, việc triển khai dự án tại khu vực Cần Giờ cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong bối cảnh địa phương có hệ sinh thái rừng ngập mặn quan trọng.

Về tiến độ, dự án từng được đặt mục tiêu khởi công trong tháng 10/2026. Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư, dự án phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu và hoàn thành toàn bộ trong vòng 20 năm. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển theo quy định.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch và khai thác hiệu quả, siêu cảng gần 129.000 tỷ đồng không chỉ bổ sung một công trình hạ tầng hàng hải quy mô lớn mà còn có thể giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới trung chuyển hàng hóa quốc tế, thay vì chủ yếu đóng vai trò là điểm xuất phát hoặc điểm đến của các chuyến tàu.

Nguồn: Báo Điện tử Chính Phủ