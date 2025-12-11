Việt Nam làm việc với ban tổ chức Thái Lan về sai sót bản đồ tại lễ khai mạc SEA Games 33

Chiều ngày 11/12, trang fanpage Thông tin Chính phủ cho biết: "Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc".

Fanpage Thông tin Chính phủ thông tin thêm: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 Thái Lan về sai sót trong phần bản đồ của Việt Nam trong Lễ khai mạc Sea Games vừa qua.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế".

Trước đó, trong lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, khán giả theo dõi truyền hình phát hiện lỗi lớn ở phần trình chiếu đồ họa. bản đồ Việt Nam được Ban tổ chức SEA Games 33 hiển thị chỉ bao gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Ngoài lỗi nghiêm trọng liên quan đến hình ảnh lãnh thổ Việt Nam, phần điểm lại lịch sử SEA Games cũng khiến khán giả bất bình. Ban tổ chức đã gán nhầm quốc kỳ Singapore cho kỳ SEA Games 1997, trong khi sự kiện này được tổ chức tại Indonesia.