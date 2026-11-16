Việt Nam đưa thành công 7 khối xoáy khổng lồ xếp chồng lên nhau, tạo công trình hiếm có trên thế giới: Chính người Việt thiết kế, 3 năm hoàn thành, vốn 150 tỷ đồng, được đặt cạnh Taj Mahal, Kim tự tháp Giza

Được xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, công trình gồm 7 khối xoáy khổng lồ đan xen, tạo nên hình dáng kiến trúc đặc biệt, thuộc dạng hiếm có trên thế giới.

Việt Nam sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo, không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô xây dựng mà còn mang những câu chuyện ý nghĩa về văn hóa và con người. Trong số đó, có những công trình lấy cảm hứng từ các vật dụng hết sức quen thuộc trong đời sống, nhưng được biến thành những hình khối kiến trúc khổng lồ.

Một trường hợp nổi bật là Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, thường được gọi là Bảo tàng gốm Bát Tràng, nằm tại Hà Nội. Công trình gây chú ý với 7 khối xoáy màu nâu đỏ, được thiết kế bởi kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào cùng các cộng sự người Việt. Không chỉ sở hữu kiến trúc khác biệt, nơi đây còn từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Công trình 150 tỷ đồng bắt nguồn từ mong muốn gìn giữ làng nghề hàng trăm năm tuổi

Bát Tràng từ lâu nổi tiếng là một trong những làng gốm truyền thống lâu đời của Việt Nam. Tuy nhiên, giữa quá trình đô thị hóa, việc tạo dựng một không gian vừa lưu giữ giá trị lịch sử, vừa giới thiệu nghề gốm tới các thế hệ sau luôn là điều khiến những người gắn bó với làng nghề trăn trở.

Một trong số đó là nghệ nhân Hà Thị Vinh, hậu duệ đời thứ 15 của dòng họ Hà Hữu, một trong những dòng họ gốc tại Bát Tràng. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bà Hà Thị Vinh đã dành nhiều tâm huyết xây dựng Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt trên đất của gia đình, với mong muốn tôn vinh nghề gốm truyền thống và tạo không gian kết nối nghệ nhân với cộng đồng.

Đáng chú ý, ý tưởng này gặp được sự đồng hành của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, người từng có nhiều năm nghiên cứu về bảo tồn làng nghề.

Khoảng ba thập kỷ trước, khi còn là một kiến trúc sư trẻ, ông Hào cùng cộng sự từng thực hiện đồ án quy hoạch bảo tồn và phát triển làng gốm Bát Tràng mang tên "Trả lại cho đất những gì của đất".

Nhiều năm sau, ông trở lại chính vùng đất này với một công trình cụ thể, mang mong muốn kết hợp kiến trúc hiện đại và những giá trị truyền thống của làng nghề.

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, người đứng sau thiết kế của công trình (Ảnh ArchDaily)

Theo hồ sơ dự án đăng trên tạp chí kiến trúc quốc tế ArchDaily, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt được khởi công năm 2018, trải qua khoảng ba năm xây dựng và đi vào hoạt động năm 2021, với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Công trình nằm trên khu đất rộng hơn 3.000 m², tại vị trí cửa ngõ làng cổ Bát Tràng, hướng ra kênh Bắc Hưng Hải.

Bảy khối xoáy khổng lồ do người Việt thiết kế, được quốc tế vinh danh

Điểm đặc biệt nhất của công trình chính là hình dáng bên ngoài, được tạo thành từ 7 khối xoáy giao thoa, đan xen, với những đường cong xếp lớp và mở rộng dần.

Theo ArchDaily, thiết kế do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào chủ trì cùng đội ngũ thuộc văn phòng 1+1>2 Architects, lấy cảm hứng từ hình ảnh những chiếc bàn xoay vuốt gốm truyền thống.

Đây là dụng cụ quen thuộc với các nghệ nhân Bát Tràng. Khi bàn xoay chuyển động, người thợ dùng đôi tay vuốt nặn khối đất sét để tạo nên những sản phẩm có hình dáng khác nhau.

Từ hình ảnh ấy, các kiến trúc sư đã phát triển thành những khối kiến trúc lớn, tạo cảm giác như các bàn xoay đang chuyển động và những khối đất sét đang được tạo hình. Đáng chú ý, khi quan sát từ một góc khác, công trình còn gợi liên tưởng đến những chiếc lò bầu cổ truyền, loại lò nung từng gắn bó với nghề gốm Bát Tràng.

Công trình khi mới bắt đầu xây dựng (Ảnh Ashui)

Không chỉ có giá trị tạo hình, các đường cong còn được tính toán để hình thành bậc thang, khu vực trưng bày và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Công trình sử dụng hệ kết cấu hiện đại kết hợp những vật liệu quen thuộc của làng nghề như gạch Bát Tràng, ngói nung và các chi tiết gốm.

Gam màu nâu đỏ chủ đạo cũng gợi màu đất sét, giúp công trình hiện đại vẫn mang dấu ấn của làng nghề truyền thống.

Thiết kế này nhanh chóng được giới chuyên môn ghi nhận. Năm 2023, Trung tâm gốm Bát Tràng giành Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022–2023, hạng mục Kiến trúc công cộng. Cùng năm, công trình được vinh danh ở hạng mục Thiết kế kiến trúc tại giải thưởng quốc tế Design Educates Awards 2023 với danh hiệu "Winner of the Year".

Đặc biệt, trong danh sách 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố, Trung tâm gốm Bát Tràng xuất hiện ở vị trí thứ 17, bên cạnh nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới.

Công trình giai đoạn khi thi công (Ảnh Ashui)

Công trình 150 tỷ đồng hiện đón khách, du khách có thể trải nghiệm những gì?

Ngày nay, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt không chỉ là điểm nhấn kiến trúc của làng gốm Bát Tràng mà còn là địa điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách.

Công trình tọa lạc tại số 28, đường Làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, Hà Nội. Theo website chính thức của trung tâm, địa điểm mở cửa từ 8h đến 17h30 vào các ngày trong tuần và đến 18h vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ.

Đến đây, du khách có thể khám phá không gian trưng bày lịch sử nghề gốm Bát Tràng qua các thời kỳ, tìm hiểu những kỹ thuật chế tác truyền thống và chiêm ngưỡng các sản phẩm của nghệ nhân.

Đặc biệt, tại tầng G, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm nặn gốm, vuốt gốm trên bàn xoay hoặc tô tượng, qua đó hiểu thêm về quá trình tạo nên những sản phẩm thủ công.

Theo thông tin cập nhật năm 2026 của Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, tầng 2 bố trí không gian trưng bày nghề gốm Bát Tràng xưa và nay, trong khi tầng 3 giới thiệu nghệ thuật điêu khắc ánh sáng. Các tầng phía trên có không gian ẩm thực, cà phê, thưởng trà và ngắm cảnh làng nghề.

Tới đây, du khách sẽ có đa dạng trải nghiệm (Ảnh Tổng hợp)

Du khách có thể mua vé tham quan theo từng khu vực hoặc lựa chọn các gói trải nghiệm phù hợp. Do giá vé được cập nhật theo dịch vụ, khách nên kiểm tra thông tin với đơn vị quản lý trước khi đến.

Ngoài bảo tàng, du khách còn có thể kết hợp khám phá chợ gốm Bát Tràng, những con ngõ nhỏ trong làng cổ và các cơ sở sản xuất để quan sát nghệ nhân làm việc, lựa chọn những sản phẩm gốm thủ công.

Từ chiếc bàn xoay nhỏ bé trong xưởng gốm đến công trình 150 tỷ đồng với 7 khối xoáy khổng lồ, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt cho thấy cách những giá trị truyền thống có thể trở thành nguồn cảm hứng cho kiến trúc hiện đại. Không chỉ được ghi nhận bởi các giải thưởng, công trình còn góp phần đưa câu chuyện nghề gốm Bát Tràng đến gần hơn với công chúng và du khách trong, ngoài nước.