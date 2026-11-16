Tỉnh được mệnh danh là “sơn kỳ thủy tú” muốn xây dựng tòa tháp cao 99 tầng tại khu vực sân bay đã ngừng hoạt động 14 năm trước

Đáng chú ý, khu vực sân bay Phú Quốc cũ được định hướng trở thành một trong những điểm nhấn không gian quan trọng. Tại đây có thể hình thành các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ du lịch hỗn hợp cao tầng, trong đó tầng cao tối đa có thể lên tới 99 tầng.

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Dương Đông, thuộc phân khu 1, đặc khu Phú Quốc, với diện tích hơn 6.084ha. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và đô thị du lịch quan trọng của Phú Quốc đến năm 2040.

Theo Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 19/9/2026, phạm vi lập quy hoạch phân khu Khu vực Dương Đông có diện tích khoảng 6.084,81ha, bao gồm hơn 906ha đất rừng phòng hộ. Phía Bắc khu vực giáp phân khu Bãi Ông Lang, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; phía Nam giáp phân khu Bãi Trường và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; phía Tây giáp biển, còn phía Đông giáp phân khu Bãi Vòng cùng các khu vực rừng.

Quy hoạch được thực hiện theo hai giai đoạn, gồm ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040. Sau khi hoàn thành, khu vực có khả năng phục vụ khoảng 233.000 người, bao gồm dân cư, khách du lịch và lực lượng lao động.

Trước đó, tại hội nghị thẩm định hồi tháng 8, Quy hoạch Dương Đông được thông tin có quy mô khoảng 6.192ha, tổ chức thành 14 đơn vị ở. Các nội dung chính sau đó được cụ thể hóa trong quyết định phê duyệt chính thức của UBND tỉnh An Giang. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, Dương Đông được xác định là một trong những khu vực có vai trò trung tâm trong cấu trúc phát triển mới của đặc khu Phú Quốc.

Theo đồ án, Dương Đông sẽ được phát triển với tính chất là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, thể dục thể thao, tài chính, thương mại và đô thị du lịch hỗn hợp của Phú Quốc.

Cơ cấu sử dụng đất trong khu vực được phân bổ cho nhiều chức năng khác nhau. Trong đó, đất dân dụng chiếm khoảng 2.507,76ha, đất nhóm nhà ở khoảng 2.099,71ha, gồm khu dân cư hiện trạng chỉnh trang, khu nhà ở phát triển mới, khu hỗn hợp nhà ở - dịch vụ và khu sinh thái mật độ thấp.

Quy hoạch cũng dành khoảng 112,78ha đất dịch vụ du lịch, hơn 133ha đất cây xanh đô thị, 7,46ha đất quảng trường, 16,77ha đất bãi xe cùng nhiều khu vực dành cho giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao.

Đáng chú ý, khu vực sân bay Phú Quốc cũ được định hướng trở thành một trong những điểm nhấn không gian quan trọng. Tại đây có thể hình thành các khu nhà ở, thương mại, dịch vụ du lịch hỗn hợp cao tầng, trong đó tầng cao tối đa có thể lên tới 99 tầng.

Định hướng này từng được đề cập trong các thông tin về quy hoạch Dương Đông trước đây. Năm 2025, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông tại khu vực sân bay cũ, với quy mô khoảng 70,55ha.

Sân bay Phú Quốc cũ (còn gọi là sân bay Dương Đông) chính thức ngừng khai thác và đóng cửa từ ngày 2/12/2012. Việc đóng cửa này diễn ra ngay sau khi Sân bay quốc tế Phú Quốc mới tại xã Dương Tơ đi vào hoạt động để thay thế.