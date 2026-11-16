3 tiếng nổ lớn vang lên, Việt Nam đào thông ống hầm đầu tiên tại công trình quy mô 26.180 tỷ đồng vào 2 năm trước, mở đường cho loạt thành công mới

Đây là dự án quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Đông Bắc nước ta.

Kỹ sư, công nhân vào khoảnh khắc nhánh phải hầm Đông Khê chính thức được đào thông (Ảnh: Đèo Cả)

﻿Ống hầm được đào thông đầu tiên trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh thi công vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án giao thông trọng điểm của quốc gia và khu vực Đông Bắc. Dự án đi qua hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, có chiều dài hơn 121km, tổng mức đầu tư 26.184 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối Hà Nội, khu vực Đồng bằng Sông Hồng với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương và khu vực, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối với cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang - Lạng Sơn để hình thành nên một trục cao tốc đối ngoại huyết mạch, kết nối giao thương hàng hóa từ Việt Nam sang các nước Trung Quốc và châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 khởi công vào ngày 1/1/2024, xây dựng 93,35km từ Đồng Đăng đến khu vực Đông Khê, theo quy mô 4 làn xe hạn chế. Giai đoạn 2 khởi công vào ngày 19/8/2025, tiến tới mở rộng đoạn tuyến này lên quy mô 22m và xây mới 27km lên cửa khẩu Trà Lĩnh.

Đáng chú ý, tại hai giai đoạn của dự án đều có công trình hầm xuyên núi phức tạp. Trong đó, giai đoạn 1 bao gồm hầm Đông Khê (dài 500m) và hầm Thất Khê (dài 200m).

Theo Tập đoàn Đèo Cả - doanh nghiệp đứng đầu liên danh nhà đầu tư, một trong những dấu mốc quan trọng về mặt kỹ thuật của dự án, góp phần đưa công trình tiến gần tới đích là sự kiện thông nhánh phải hầm Đông Khê vào ngày 26/11/2024. Đây là ống hầm đầu tiên được đào thông trên toàn bộ tuyến cao tốc này.

Cụ thể, để hoàn thành việc đào thông hơn 493m nhánh phải, đội ngũ kỹ sư và công nhân đã vượt qua nhiều thách thức về địa chất, đạt tốc độ thi công trung bình 2,86md/ngày. Kết quả, nhiệm vụ đào thông ống hầm đã vượt 3 tháng so với kế hoạch.

Khoảnh khắc nhánh phải hầm Đông Khê thông suốt được đánh dấu bằng ba tiếng nổ lớn. Sau đó, tiếng hò reo vỗ tay của cán bộ, kỹ sư, công nhân đã vang lên từ trong lòng núi.

Cũng vào ngày 26/11/2024, liên danh nhà thầu đã tổ chức Lễ thông nhánh phải hầm Đông Khê, minh chứng một cột mốc quan trọng trong quá trình thi công toàn bộ dự án.

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Đèo Cả, hai hầm xuyên núi Đông Khê và Thất Khê ở giai đoạn 1 hiện đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục thi công trong và ngoài hầm.

﻿Nhà thầu tiếp tục hoàn thành các công trình hầm còn lại trên toàn bộ dự án

Tại giai đoạn 2 của dự án, các đơn vị phải thi công 3 hầm xuyên núi. Vào sáng ngày 12/11, các đơn vị thi công đã thành công mở cửa phía nam nhánh trái hầm 3A, hạng mục hầm có điều kiện thi công khó khăn nhất trong 3 hầm xuyên núi.

Hầm 3A nằm tại lý trình Km107+200, khu vực giáp ranh hai xã Quảng Uyên và Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Hầm gồm hai nhánh, trong đó nhánh trái dài 468m và nhánh phải dài 395m.

Ông Nguyễn Bá Triều, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 cho biết, điều kiện thi công ở hai đầu hầm đều phức tạp.

Các đơn vị thi công tại cửa phía nam nhánh trái hầm 3A, thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Đèo Cả)

Theo đó, cửa phía Nam nằm sát khu dân cư, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng và khoan nổ mìn. Ở phía Bắc, việc thi công đường tiếp cận cửa hầm gặp trở ngại do độ chênh cao khoảng 40m so với địa hình tự nhiên. Đơn vị đặt mục tiêu đào thông nhánh trái vào cuối tháng 2/2027 và thông nhánh phải vào dịp 30/4/2027.

Đối với hai hầm xuyên núi còn lại ở giai đoạn 2, các nhà thầu đã đào thông cả hai nhánh hầm số 4 (dài 347m), sau gần 7 tháng thi công. Tại hầm số 3 (dài 410m), công tác mở cửa hầm được thực hiện vào cuối tháng 10/2026, dự kiến hoàn thành thi công hầm trong tháng 7/2027.

Cùng với các hạng mục hầm, doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu hoàn thành nền đường K95 và kết cấu phần dưới các cầu trên đoạn tuyến xây mới trong năm 2026.