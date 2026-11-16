Sang Lào, Campuchia trồng chuối, một tỷ phú Việt vừa 'chốt deal' 680.000 tấn: Được Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc bắt tay mua hàng, doanh thu xuất khẩu dự kiến gần 500 triệu USD

'Chuối trồng bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu', đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ảnh minh họa

THACO Agri, đơn vị thành viên của Tập đoàn THACO, đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều nhà phân phối trái cây quốc tế, hướng tới tiêu thụ toàn bộ 680.000 tấn chuối dự kiến xuất khẩu trong năm 2027.

Theo thông tin công bố tại Hội nghị Đối tác chiến lược năm 2027 diễn ra ngày 12/11 tại TP.HCM, tổng giá trị các thỏa thuận tiêu thụ chuối dự kiến đạt khoảng 498 triệu USD theo giá CIF. Các đối tác tham gia hợp tác gồm Del Monte (Mỹ), Tokyo Seika (Nhật Bản), Xinfadi, Willink International, Banana Sister và Sofia (Trung Quốc), cùng một số doanh nghiệp phân phối khác.

Đáng chú ý, kế hoạch xuất khẩu 680.000 tấn chuối trong năm 2027 cao gấp hơn 3,1 lần so với sản lượng xuất khẩu 214.400 tấn của năm 2026. Nếu hoàn thành mục tiêu này, sản lượng xuất khẩu chuối của THACO Agri sẽ tăng thêm hơn 465.000 tấn chỉ sau một năm.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết nhu cầu từ các nhà phân phối quốc tế đang vượt khả năng cung ứng hiện tại của doanh nghiệp. THACO Agri thậm chí đã phải từ chối một số đơn đặt hàng từ các đối tác tại Trung Đông và châu Âu do chưa đủ nguồn hàng.

Ông Dương cũng đề cập kế hoạch nâng sản lượng chuối lên 800.000-1 triệu tấn vào năm 2028 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ trọng điểm

Trong chiến lược mở rộng xuất khẩu, THACO Agri tiếp tục tập trung vào các thị trường lớn tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời phát triển quan hệ với các nhà phân phối có hệ thống bán lẻ và mạng lưới tiêu thụ rộng.

Theo kế hoạch hợp tác được công bố, Trung Quốc là một trong những thị trường có mức tăng trưởng sản lượng đáng chú ý.

Cụ thể, sản lượng hợp tác với Xinfadi dự kiến tăng từ 22.500 tấn năm 2026 lên 99.500 tấn năm 2027. Với Willink International, sản lượng dự kiến tăng từ 35.200 tấn lên 139.500 tấn. Trong khi đó, Banana Sister dự kiến nâng lượng chuối tiêu thụ từ 43.500 tấn lên 103.000 tấn.

Đối với đối tác Del Monte, sản lượng hợp tác dự kiến tăng từ 67.000 tấn năm 2026 lên 139.500 tấn trong năm 2027, tương đương mức tăng hơn 108%.

Việc mở rộng hợp tác với các nhà phân phối lớn giúp doanh nghiệp từng bước phát triển kênh tiêu thụ tại các hệ thống bán lẻ, siêu thị và thị trường nhập khẩu chính ngạch, thay vì chỉ phụ thuộc vào các đầu mối thu mua trung gian.

Đầu tư hơn 42.500 tỷ đồng vào các khu liên hợp nông nghiệp

Để đáp ứng kế hoạch xuất khẩu, THACO Agri đang mở rộng vùng trồng và đầu tư hệ thống sản xuất, bảo quản, vận chuyển trái cây quy mô lớn.

Theo doanh nghiệp, từ năm 2019, THACO Agri bắt đầu tham gia tái cấu trúc các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico. Đến năm 2026, tổng vốn đầu tư vào bốn khu liên hợp Snuol, Koun Mom (Campuchia), Nam Lào và Cao Nguyên (Việt Nam) đạt khoảng 42.500 tỷ đồng.

Trong năm 2027, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 5.470 tỷ đồng để đầu tư, trong đó có kế hoạch trồng mới 7.000 ha chuối, nâng tổng diện tích lên 16.700 ha. Diện tích chuối cho thu hoạch dự kiến đạt 13.200 ha.

Bên cạnh mở rộng vùng nguyên liệu, năng lực logistics cũng được xác định là một mắt xích quan trọng để phục vụ hoạt động xuất khẩu. THACO cho biết đơn vị thành viên THILOGI đã đầu tư 4.500 container lạnh chuyên dụng và 550 xe đầu kéo phục vụ vận chuyển nông sản. Doanh nghiệp dự kiến đưa thêm hai tàu container có sức chở 1.900 TEU mỗi tàu vào hoạt động nhằm tăng năng lực vận tải đường biển.

Theo kế hoạch, sản lượng trái cây vận chuyển xuất khẩu của THACO Agri trong năm 2027 dự kiến đạt 37.300 container.

Ngoài cây chuối, doanh nghiệp tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp tích hợp trồng trọt và chăn nuôi. Tổng đàn bò dự kiến tăng lên 200.000 con trong năm 2027, đồng thời cung cấp khoảng 550.000 tấn phân bò ủ hoai phục vụ sản xuất trồng trọt và cải tạo đất.

THACO Agri đặt mục tiêu doanh thu năm 2027 đạt 18.000-20.000 tỷ đồng, với quy mô lao động dự kiến tăng từ 40.000 người hiện nay lên 55.000 người.

Với kế hoạch xuất khẩu 680.000 tấn chuối, THACO Agri đang hướng tới mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng trái cây quốc tế. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào khả năng mở rộng diện tích canh tác, duy trì năng suất, kiểm soát chất lượng và bảo đảm năng lực vận chuyển, bảo quản trong bối cảnh sản lượng tăng nhanh.