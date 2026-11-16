Danh tính một cựu sinh viên Khoa Vật lý Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội vừa về trường cũ lập quỹ 500 triệu đồng: Từng mơ trở thành nhà khoa học, làm nghề sửa chữa máy thu hình, nay là Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng cả nước

Từ chàng sinh viên từng mơ trở thành nhà khoa học, làm nghề sửa chữa máy thu hình, nhân vật này đã trải qua nhiều bước ngoặt để trở thành người đứng đầu một tập đoàn lớn.

Ngày 15/11/2026, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong số những cựu sinh viên trở về tham dự có ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hiển bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trở lại nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm thời sinh viên. Đặc biệt, ông thông báo cá nhân mình cùng T&T Group và SHB đã phối hợp với Khoa Vật lý sáng lập quỹ học bổng trị giá 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tài năng và có sáng kiến trong nghiên cứu khoa học.

Ít ai biết rằng, hơn 40 năm trước, vị doanh nhân này từng là sinh viên K24 Khoa Vật lý, chuyên ngành Vô tuyến điện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay. Khi ấy, ước mơ của ông không phải kinh doanh mà là trở thành một nhà khoa học.

Ông Đỗ Quang Hiển chụp ảnh lưu niệm nhân dịp về thăm trường cũ

Chàng sinh viên mê Vật lý và những năm tháng sửa chữa máy thu hình

Sinh năm 1962, ông Đỗ Quang Hiển từ nhỏ đã yêu thích các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Vật lý. Thời sinh viên, ông say mê những định luật, nguyên lý, dành nhiều thời gian đọc sách và tìm hiểu kiến thức khoa học.

Ông Hiển từng nhớ lại: "Hồi đó, bạn bè nói tôi là con mọt sách". Ông mong muốn sau khi tốt nghiệp được làm việc trong môi trường nghiên cứu, có cơ hội phát huy những kiến thức đã tích lũy. Tuy nhiên, những khó khăn của cuộc sống khiến con đường ấy không diễn ra như dự định.

Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Khoa Vật lý, ông bắt đầu công việc tại Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình thuộc Đài Phát thanh Hà Nội.

Những ngày đầu đi làm không hề dễ dàng. Đồng lương thấp, công việc thực tế nhiều áp lực, trong khi gia đình còn khó khăn khiến chàng kỹ sư trẻ phải đối mặt với không ít thử thách.

Một bức ảnh cũ có sự xuất hiện của bầu Hiển (thứ tư từ trái sang)

Trong những lần chia sẻ về quá khứ, ông Hiển từng nhắc đến hình ảnh bố mẹ phải tần tảo, chắt chiu từng đồng lo cho các con. Bước ra khỏi giảng đường với hành trang chủ yếu là kiến thức sách vở, ông dần thấm thía những va chạm ngoài xã hội.

Sau đó, ông chuyển sang làm việc tại Công ty Điện tử Hà Nội (Hanel). Đến năm 1988, ông công tác tại Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia với vai trò kỹ sư vật lý.

Tưởng chừng ước mơ nghiên cứu khoa học đã tìm được hướng đi, nhưng một quyết định sau đó lại đưa cuộc đời ông sang ngã rẽ hoàn toàn khác.

Rời viện nghiên cứu ở tuổi 31, gây dựng tập đoàn hơn 200 doanh nghiệp

Trong thời gian công tác tại viện nghiên cứu, ông Hiển nhận thấy những hạn chế về điều kiện đầu tư cho khoa học thời bấy giờ. Năm 1993, ở tuổi 31, ông quyết định rời môi trường nghiên cứu để thành lập Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T&T, kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng và thiết bị văn phòng.

Đây là lựa chọn không đơn giản đối với một người được đào tạo chuyên sâu về Vật lý nhưng chưa từng học kinh doanh bài bản.

Những năm đầu, T&T từng bước gây dựng thị trường, trở thành đối tác phân phối sản phẩm của nhiều thương hiệu điện tử Nhật Bản. Tuy nhiên, con đường kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Theo lời kể của ông Hiển, năm 1998, thị trường điện tử, điện lạnh trong nước biến động mạnh. Hàng hóa tồn kho, việc kinh doanh đình trệ khiến T&T gặp nhiều khó khăn, có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản.

Sau giai đoạn này, ông tiếp tục tìm kiếm hướng đi mới, trong đó có lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe máy, trước khi từng bước mở rộng sang nhiều ngành nghề khác.

Ảnh cũ về gia đình bầu Hiển

Từ doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử thành lập năm 1993, sau hơn ba thập kỷ, T&T Group đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, logistics, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng và nhiều lĩnh vực khác.

Điều đặc biệt là dù rẽ sang con đường kinh doanh, ông Hiển cho rằng những kiến thức được học tại Khoa Vật lý vẫn theo mình trong suốt hành trình lập nghiệp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày 15/11, ông nhấn mạnh hai điều học được từ môi trường đại học là tư duy "tổng hợp" và cách giải quyết vấn đề "hợp lý". Theo ông, chính tư duy tổng hợp các nguồn lực, kết hợp sức mạnh trong và ngoài nước đã giúp ích cho quá trình quản trị, điều hành từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp đến khi phát triển T&T Group, SHB và hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp như hiện nay.

Trở về sau hơn 40 năm, cùng trường cũ lập quỹ học bổng 500 triệu đồng

Trở lại Khoa Vật lý trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, ông Đỗ Quang Hiển dành những lời tri ân tới các thế hệ thầy cô đã đào tạo, dìu dắt mình trong những năm tháng sinh viên.

Ông chia sẻ, từ khi ra trường đến nay, trong công việc và cuộc sống, bản thân luôn tự hào là cựu sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những kiến thức và phương pháp tư duy được học tại đây đã trở thành hành trang quan trọng trong cuộc đời.

Đặc biệt, tại buổi lễ, ông Hiển công bố cá nhân ông cùng T&T Group và SHB đã phối hợp với Khoa Vật lý sáng lập quỹ học bổng 500 triệu đồng. Quỹ hướng tới hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên tài năng và những sinh viên có sáng kiến, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển phát biểu và nói về quỹ học bổng 500 triệu dành tặng nhà trường

Không dừng lại ở đó, ông cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Vật lý để hình thành quỹ đầu tư dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến công nghệ và dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Theo định hướng được ông chia sẻ, quỹ đầu tư này sẽ quan tâm đến những dự án có tính sáng tạo, khả năng phát triển trong cả khoa học cơ bản lẫn khoa học ứng dụng.

T&T Group, SHB cùng hệ sinh thái doanh nghiệp cũng dự kiến tăng cường hợp tác với nhà trường trong nghiên cứu, đào tạo, tạo điều kiện thực tập, ứng dụng khoa học và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Hiển có những đóng góp cho đại học cũ. Theo thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội công bố, giai đoạn 2021–2023, cá nhân ông cùng T&T Group và SHB đã thực hiện nhiều hoạt động tài trợ với tổng giá trị các khoản được công bố cụ thể đạt 18,25 tỷ đồng.

Trong đó có 5 tỷ đồng dành cho Quỹ ươm tạo tài năng trẻ, 5 tỷ đồng phát triển VNU Holdings nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và 5 tỷ đồng cho hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên doanh nhân Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2023, ông Đỗ Quang Hiển cũng được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm ghi nhận những đóng góp đối với nhà trường.

Tại lễ kỷ niệm lần này, vị doanh nhân còn kêu gọi các thế hệ cựu sinh viên, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, cùng chung tay đóng góp vào quỹ học bổng, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và các dự án khởi nghiệp của sinh viên.

Gửi lời nhắn tới thế hệ trẻ đang theo học tại Khoa Vật lý, ông mong các sinh viên hãy "tự tin, khát vọng, cống hiến" và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Từ chàng sinh viên từng say mê những định luật Vật lý, người kỹ sư sửa chữa máy thu hình năm nào đã đi qua hơn bốn thập kỷ với nhiều bước ngoặt để trở thành doanh nhân nổi tiếng. Ngày trở về mái trường cũ, ông không chỉ nhắc lại những kiến thức, những người thầy đã góp phần tạo nên hành trang đầu đời, mà còn cùng nhà trường mở thêm cơ hội học tập và nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.