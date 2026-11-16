Ngày 16/11, gửi 100 triệu tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi sau 9 tháng?

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB có sự chênh lệch đáng kể, tùy ngân hàng và hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến.

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,3%/năm

Theo các biểu lãi suất đã được công bố, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 9 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 9 tháng, khách hàng dự kiến nhận 4,725 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 9 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,55%/năm. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 4,1625 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 3,975 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 4,7%/năm tại quầy đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 9 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 3,525 triệu đồng tiền lãi.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 9 tháng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 3,075 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất 4,2%/năm đối với tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 9 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 3,15 triệu đồng tiền lãi.

Riêng Sacombank, biểu lãi suất tại quầy dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng ghi nhận mức 5,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 4,275 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Lãi tại quầy Online (%/năm) Lãi online VPBank 6,30% 4,725 triệu 6,60% 4,950 triệu Sacombank 5,70% 4,275 triệu 6,60% 4,950 triệu Techcombank 5,55% 4,1625 triệu 6,05% 4,5375 triệu SHB 5,30% 3,975 triệu 5,90% 4,425 triệu HDBank 4,70% 3,525 triệu 4,80% 3,600 triệu MB 4,10% 3,075 triệu 5,20% 3,900 triệu ACB 4,20% 3,150 triệu 4,60% 3,450 triệu

Gửi online: VPBank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 9 tháng ở mức 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 4,95 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank cũng áp dụng lãi suất online 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 9 tháng sẽ mang lại khoảng 4,95 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 9 tháng ở mức 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 4,5375 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng là 5,9%/năm. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 4,425 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 9 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 3,9 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 9 tháng ở mức 4,8%/năm, tương ứng 3,6 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 4,6%/năm ở kỳ hạn 9 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 3,45 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 9 tháng, VPBank và Sacombank cùng có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,6%/năm, tương ứng 4,95 triệu đồng tiền lãi. Techcombank đứng sau với lãi suất 6,05%/năm, tương ứng khoảng 4,54 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank có mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát với 6,3%/năm, tương ứng 4,725 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ những biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 16/11/2026, áp dụng theo từng sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện tương ứng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.