Phát hiện công ty ngành than Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm

Một doanh nghiệp cơ khí tại Quảng Ninh vừa xuất khẩu lô thiết bị đào hầm thứ 9 trong năm sang Nhật Bản. Khách hàng là nhà sản xuất máy đào hầm có hơn 50 năm lịch sử, với sản phẩm đã được bán tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày 5/11, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin (VMC, mã chứng khoán CTT), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), đã xuất khẩu lô hàng cơ khí thứ 9 trong năm 2026 sang Nhật Bản.

Theo Tạp chí Cơ khí & Đời sống, lô hàng gồm 4 bộ vỏ máy đào hầm D1235 cùng phụ tùng, có tổng khối lượng 8,3 tấn, trị giá 835 triệu đồng. Khách hàng là doanh nghiệp Nhật Bản mang tên ISEKI.

Đây là một trong 10 lô hàng VMC dự kiến xuất khẩu cho đối tác này trong năm 2026. Trước đó, doanh nghiệp đã hoàn thành chế tạo 38 bộ vỏ máy đào hầm và tiếp tục thực hiện thêm 20 bộ theo hợp đồng.

Đối tác Nhật Bản của VMC là ISEKI Poly-Tech, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, chế tạo máy đào hầm và thiết bị phục vụ thi công công trình ngầm. Báo cáo tài chính năm 2025 của VMC ghi nhận pháp nhân ISEKI Poly-Tech, Inc. Japan trong danh sách khách hàng trả tiền trước.

Theo website chính thức của ISEKI Poly-Tech, doanh nghiệp được thành lập năm 1971, chuyên thiết kế, sản xuất và cung ứng máy đào hầm phục vụ xây dựng các hệ thống cấp thoát nước, điện lực và viễn thông. Công ty phát triển dòng máy đào hầm Unclemole, với tổng lượng máy bán ra trên toàn cầu được công bố vượt 2.500 chiếc.

Từ năm 2022, ISEKI Poly-Tech trở thành công ty thành viên của Exeo Group, tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ thông tin.

Trong báo cáo tài chính năm 2025, VMC ghi nhận hơn 4,46 tỷ đồng người mua trả tiền trước từ ISEKI Poly-Tech tại ngày 31/12/2025.

Từ nhà máy cơ khí ngành than đến đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản

VMC có tiền thân là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả, được thành lập tháng 7/1968 để phục vụ hoạt động khai thác than tại Quảng Ninh. Doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2008 và đưa cổ phiếu lên HNX từ tháng 7/2015, với mã chứng khoán CTT.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, VMC có vốn điều lệ gần 47 tỷ đồng. TKV sở hữu 40,98% vốn, trong khi Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT nắm 17,25% theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026.

Hoạt động truyền thống của VMC là chế tạo, sửa chữa và phục hồi máy móc, phụ tùng phục vụ ngành khai thác mỏ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí và cung cấp thiết bị cho các ngành công nghiệp khác.

Trong giai đoạn 2024–2025, VMC đã hợp tác với đối tác Nhật Bản chế tạo thiết bị phục vụ dây chuyền cán thép của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý Hải Phòng. Sang giai đoạn 2025–2026, doanh nghiệp tiếp tục tham gia chế tạo vỏ máy đào hầm cho ISEKI Poly-Tech.

Theo ông Phạm Xuân Phi, Giám đốc VMC, công ty đã đầu tư các thiết bị gia công cơ khí như máy dập, máy cắt laser, máy doa, máy phay và máy tiện CNC nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của khách hàng trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp cũng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trên 20%

Về kết quả kinh doanh, VMC là doanh nghiệp có quy mô doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Theo báo cáo tài chính 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu 2.307 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024 và vượt 15,3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,92 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước.

Sang năm 2026, VMC đặt mục tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 28,2 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch doanh thu năm nay thấp hơn kết quả thực hiện năm 2025, trong khi mục tiêu lợi nhuận tăng khoảng 35%.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,81 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Dù có doanh thu lớn, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của VMC mới tương đương khoảng 0,82% doanh thu thuần.

Với việc liên tục giao hàng cho ISEKI Poly-Tech, VMC đang mở rộng hoạt động từ cơ khí phục vụ khai thác than sang cung ứng linh kiện, kết cấu cơ khí cho nhà sản xuất thiết bị công trình ngầm tại Nhật Bản.