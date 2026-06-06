Việt Nam đạt nhiều huy chương tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026

Đội tuyển Việt Nam giành 7 huy chương và 3 bằng khen tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026, xếp thứ 7 trong 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cụ thể, Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 đã giành 1 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 4 Huy chương Đồng (HCĐ) cùng 3 Bằng khen.

Ngày 1/6, Ban Tổ chức APMO 2026 chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo quy chế, kỳ thi năm nay trao 166 huy chương gồm 19 HCV, 41 HCB và 106 HCĐ, cùng 174 Bằng khen dành cho các học sinh có thành tích nổi bật.

Đội tuyển Việt Nam có 10 học sinh được đề nghị xét giải và đều đạt thành tích. Trong đó, em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), giành HCV với 27 điểm.

Hai HCB thuộc về Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cùng đạt 25 điểm.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 38 năm 2026. (Ảnh: Moet)

Bốn học sinh giành HCĐ gồm: Phan Thành Huy (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trần Anh Quân (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên), Nguyễn Đình Tùng (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Ba học sinh được trao Bằng khen là: Lưu Trọng Phúc (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Bùi Nhật Minh (Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội) và Võ Sỹ Quốc Anh (Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Theo quy định của ban Tổ chức, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh xét giải. Số lượng huy chương cũng được giới hạn ở mức tối đa gồm 1 HCV, tối đa 3 huy chương vàng và bạc, tối đa 7 huy chương vàng, bạc và đồng.

Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam đã giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi. Thành tích này giúp Việt Nam xếp thứ 7 toàn đoàn, sau Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 được tổ chức ngày 10/3 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Đoàn Việt Nam tham dự gồm 22 học sinh, trong đó có 2 thành viên đội tuyển Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2025 và 20 học sinh đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Việt Nam tại APMO sau 25 năm gián đoạn. Đồng thời, Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026 - 2028, tương đương vai trò nước đăng cai tổ chức. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD&ĐT giao chủ trì tổ chức kỳ thi tại Việt Nam.

APMO là một trong những kỳ thi toán học uy tín dành cho học sinh THPT trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mỗi thí sinh làm bài trong 4 giờ với 5 bài toán, mỗi bài tối đa 7 điểm. Kết quả chính thức được công bố sau quá trình thẩm định và điều phối điểm giữa các quốc gia tham dự.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học, hiệu quả công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường Olympic Toán học quốc tế.