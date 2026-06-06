6 kiểu trẻ em thường không được yêu mến nhưng tương lai rất tươi sáng

Điều quan trọng không phải là biến con thành một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, nghe lời, mà là giúp con học cách phát huy những đặc điểm ấy theo hướng tích cực.

Nhiều bậc cha mẹ từng than phiền rằng con mình quá nghịch ngợm, hiếu động, hay cãi lại hoặc dễ khóc. Thế nhưng theo các chuyên gia tâm lý và giáo dục, không ít đặc điểm khiến người lớn đau đầu lại có thể là dấu hiệu cho thấy đứa trẻ đang phát triển khỏe mạnh về mặt tâm lý, cảm xúc và tư duy.

Dưới đây là 6 kiểu trẻ thường không được đánh giá cao khi còn nhỏ nhưng lại sở hữu nhiều lợi thế để thành công trong tương lai.

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1. Trẻ nghịch ngợm: Dấu hiệu của tư duy độc lập

Nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi khi con luôn làm ngược lại những gì người lớn yêu cầu, thích khám phá và liên tục đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng sự nghịch ngợm thường xuất phát từ tính chủ động, trí tò mò và nhu cầu khám phá thế giới. Đây là những yếu tố quan trọng hình thành khả năng tư duy độc lập.

Nghiên cứu kéo dài 19 năm của giáo sư Trần Hội Xương (Đại học Sư phạm Bắc Kinh) từng chỉ ra rằng ở trẻ em tồn tại song song hai yếu tố quan trọng là khả năng tự kiểm soát và tính chủ động. Những đứa trẻ phát triển tốt nhất thường là những em có cả hai yếu tố này được nuôi dưỡng cân bằng.

Nhiều đứa trẻ thích tháo lắp đồ chơi, tìm hiểu cách hoạt động của đồng hồ hay liên tục thử nghiệm những điều mới. Dù đôi khi khiến cha mẹ đau đầu, đây lại là nền tảng của óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề trong tương lai.

2. Trẻ hiếu động: Bộ não đang phát triển mạnh mẽ

Không ít cha mẹ mong con ngồi yên, tập trung và ít chạy nhảy hơn. Tuy nhiên, vận động thực chất là một phần quan trọng của quá trình phát triển não bộ.

Mỗi lần trẻ chạy, leo trèo, nhảy hoặc thao tác với đồ vật đều giúp tăng cường kết nối thần kinh, phát triển cả vận động thô lẫn vận động tinh.

Năm 2025, một đoạn video ghi lại cảnh trẻ mẫu giáo tại Thẩm Dương (Trung Quốc) thực hiện các bài tập vận động khó như đu xà, vượt chướng ngại vật từng gây sốt mạng xã hội. Nhiều chuyên gia nhận định những hoạt động này không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn tăng khả năng tập trung, sự kiên trì và tinh thần vượt khó.

Những đứa trẻ hiếu động nếu được hướng dẫn đúng cách thường có nhiều năng lượng tích cực, khả năng thích nghi cao và sự linh hoạt trong cuộc sống.

3. Trẻ hay cãi lại: Có khả năng phản biện tốt

“Con nói một câu, nó cãi mười câu” là nỗi bực bội quen thuộc của nhiều bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, phía sau việc “cãi lại” đôi khi là khả năng tư duy phản biện và diễn đạt suy nghĩ rất tốt. Khi tranh luận với người lớn, trẻ phải sắp xếp lý lẽ, tổ chức ngôn ngữ và bảo vệ quan điểm của mình.

Một trường hợp từng được truyền thông Trung Quốc đưa tin là cô bé 10 tuổi luôn có lý do cho mọi lập luận của mình. Khi bị nhắc mặc thêm áo, em giải thích rằng thời tiết không lạnh. Khi bị thúc giục học bài ngay, em phân tích rằng nghỉ ngơi vài phút sẽ giúp tập trung hơn.

Khả năng đặt câu hỏi và bảo vệ quan điểm cá nhân là nền tảng để trẻ trưởng thành thành những người tự tin, không dễ bị dẫn dắt hay áp lực bởi đám đông.

4. Trẻ nóng tính: Thường có yêu cầu cao với bản thân

Nhiều đứa trẻ dễ nổi cáu khi xếp hình không thành công, làm bài sai hoặc không đạt được điều mình mong muốn.

Theo các nhà khoa học thần kinh, vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát cảm xúc của con người chỉ hoàn thiện khi khoảng 25 tuổi. Vì vậy, trẻ em chưa thể điều tiết cảm xúc tốt như người trưởng thành.

Điều đáng chú ý là phía sau những cơn tức giận đôi khi là sự cầu toàn và mong muốn làm tốt mọi việc. Trẻ thất vọng vì chưa đạt được tiêu chuẩn mà chính mình đặt ra.

Nếu được hướng dẫn cách quản lý cảm xúc thay vì chỉ trích, những đứa trẻ này thường phát triển tinh thần cầu tiến và ý chí mạnh mẽ.

5. Trẻ nói nhiều: Dấu hiệu của tư duy linh hoạt

Không ít phụ huynh cảm thấy mệt mỏi khi con liên tục kể chuyện từ sáng đến tối.

Nhưng ngôn ngữ chính là “bộ quần áo” của tư duy. Trẻ càng có nhiều điều để nói thường càng quan sát tốt, suy nghĩ nhiều và có nhu cầu chia sẻ thế giới nội tâm của mình.

Một người mẹ từng kể rằng con trai cô mỗi ngày đều có vô số câu chuyện để kể, từ bạn học bị ngã trong lớp cho tới những thông tin thú vị về động vật hay các mô hình em tự lắp ráp.

Theo thời gian, chị nhận ra khả năng diễn đạt của con ngày càng tốt, đồng thời cậu bé cũng tự tin hơn trong giao tiếp và học tập.

Những đứa trẻ được lắng nghe thường phát triển khả năng giao tiếp và kết nối xã hội tốt hơn khi trưởng thành.

6. Trẻ hay khóc: Có trí tuệ cảm xúc cao

Nhiều người lớn vẫn cho rằng trẻ hay khóc là yếu đuối, đặc biệt là các bé trai.

Tuy nhiên, nghiên cứu của nhà tâm lý học Elaine Aron cho thấy khoảng 15-20% trẻ em có hệ thần kinh nhạy cảm hơn bình thường. Các em dễ xúc động, dễ đồng cảm và cảm nhận sâu sắc hơn về môi trường xung quanh.

Khóc thực chất là một cách giải tỏa cảm xúc tự nhiên. Trẻ được phép thể hiện cảm xúc thường có khả năng nhận diện và điều chỉnh tâm trạng tốt hơn về lâu dài.

Ngược lại, việc liên tục yêu cầu trẻ “đừng khóc nữa” có thể khiến các em học cách kìm nén cảm xúc thay vì xử lý chúng một cách lành mạnh.

Nghịch ngợm, hiếu động, hay tranh luận, nóng tính, nói nhiều hay dễ khóc đều không hẳn là những khuyết điểm cần loại bỏ. Trong nhiều trường hợp, đó chính là biểu hiện của sự tò mò, sáng tạo, tư duy độc lập, khả năng biểu đạt cảm xúc và sức sống mạnh mẽ của trẻ.

Điều quan trọng không phải là biến con thành một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, nghe lời, mà là giúp con học cách phát huy những đặc điểm ấy theo hướng tích cực.

Bởi xét cho cùng, thành công lâu dài không chỉ đến từ điểm số hay sự vâng lời, mà còn đến từ một nhân cách lành mạnh, bản lĩnh và khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình.

Theo QQ