Học phí 12 trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026: Cao nhất 130 triệu đồng/năm

Học phí các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2026-2027 dao động từ 17,9 đến 130 triệu đồng/năm, đa số tăng so với khóa tuyển sinh trước.

Năm học 2026-2027, học phí của 12 đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có sự điều chỉnh ở nhiều ngành, chương trình đào tạo. Mức thu dao động từ 17,9 triệu đồng đến 130 triệu đồng mỗi năm học.

Theo công bố của các đơn vị đào tạo, Trường Đại học Giáo dục có mức học phí thấp nhất, dự kiến 17,9-19,1 triệu đồng/năm. So với năm học trước, mức thu này tăng khoảng 4-5 triệu đồng. Riêng sinh viên các ngành đào tạo giáo viên vẫn được Nhà nước hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí theo quy định hiện hành.

Hai đơn vị khác có một số ngành đào tạo duy trì mức học phí dưới 20 triệu đồng là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trường Quản trị và Kinh doanh dẫn đầu mức học phí trong 12 trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, với mức thu từ 44-78 triệu đồng/năm. (Ảnh: HSB)

Ở nhóm trường có học phí cao, Trường Quản trị và Kinh doanh tiếp tục dẫn đầu với mức thu từ 44-78 triệu đồng/năm đối với các chương trình chuẩn. Đáng chú ý, chương trình cử nhân Kinh doanh chuyên ngành kép Marketing và Phân tích kinh doanh liên kết với Đại học Victoria (Australia) có học phí lên tới 130 triệu đồng mỗi năm.

Trong khi đó, Trường Đại học Y Dược dự kiến thu học phí từ 53,2-70 triệu đồng/năm; Trường Đại học Công nghệ từ 38-44 triệu đồng; Trường Đại học Luật từ 30,43-35,8 triệu đồng; Trường Đại học Việt Nhật từ 35-58 triệu đồng.

Riêng Trường Quốc tế hiện chưa công bố mức học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2026. Năm học trước, học phí của đơn vị này dao động từ 40-112,7 triệu đồng tùy chương trình đào tạo.

Học phí của 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2026-2027:

STT Trường Học phí năm học 2026-2027 (Đơn vị: triệu đồng) 1 Đại học Khoa học Tự nhiên 19,1-40 2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 19,1-35 3 Đại học Ngoại ngữ 31-67 4 Đại học Y Dược 53,2-70 5 Đại học Công nghệ 38-44 6 Trường Quốc tế Chưa công bố 7 Đại học Giáo dục 17,9-19,1 8 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật 34,2-38,2 9 Đại học Việt Nhật 35-58 10 Đại học Luật 30,43-35,8 11 Đại học Kinh tế 48-111,2 12 Trường Quản trị và Kinh doanh 44-130

Ở mùa tuyển sinh năm 2025, điểm chuẩn vào các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 19 đến 30 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn hệ thống.

Năm 2026, các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA, các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level cùng các phương thức kết hợp hoặc xét tuyển đặc thù.