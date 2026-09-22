Việt Nam có “tòa tháp xanh 121 tầng” giữa núi: Không xây bằng bê tông, nằm ở điểm đến hàng triệu khách mỗi năm

Không thép, kính hay bê tông, “tòa tháp” đặc biệt này được tạo nên từ đất, nước và hoạt động canh tác trên những sườn núi dốc ở Sa Pa (Lào Cai).

“Tòa tháp” 121 tầng giữa núi thực chất là gì?

Nhắc đến những công trình hàng trăm tầng, nhiều người có thể nghĩ ngay đến các tòa nhà chọc trời tại những đô thị lớn. Tuy nhiên, vùng núi Sa Pa (Lào Cai) cũng tồn tại một “tòa tháp” đặc biệt với 121 tầng nhưng hoàn toàn không sử dụng bê tông hay nhôm kính.

Đó thực chất là thửa ruộng bậc thang Vù Lùng Sung. Khu ruộng nằm ngay bên Quốc lộ 4D, thửa ruộng từ dưới khe suối phủ lên sườn núi cao ngất rồi chìm trong làn mây. Ruộng bậc thang Vù Lùng Sung từng được bạn đọc tạp chí du lịch Travel and Leisure của Mỹ bình chọn là 1 trong 7 thửa ruộng bậc thang đẹp, kỳ vỹ nhất châu Á và thế giới.

(Ảnh minh họa do AI tạo, có thể không chính xác về tỷ lệ)

Đằng sau cảnh quan này là phương thức canh tác đã tồn tại từ lâu tại vùng cao. Theo Cổng thông tin Du lịch Sa Pa, ruộng bậc thang tại đây được hình thành từ hàng trăm năm trước. Trên địa hình dốc, người dân vạt sườn núi thành những mặt bằng nhỏ, đồng thời dẫn nước từ trên cao để phục vụ trồng lúa nước. Bởi vậy, 121 “tầng” không phải sản phẩm được dựng lên trong một dự án xây dựng, mà là kết quả của quá trình thích nghi với địa hình và nhu cầu sản xuất.

Cảnh quan nơi đây cũng thay đổi theo chu kỳ canh tác. Khi vào mùa đổ nước, các mặt ruộng phản chiếu ánh sáng, sau đó chuyển sang màu xanh khi lúa phát triển và vàng vào mùa thu hoạch. Chính sự thay đổi này khiến cùng một sườn núi có thể mang diện mạo khác nhau tùy thời điểm trong năm, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng.

Cảnh quan đặc biệt nằm giữa điểm đến hàng triệu lượt khách

Những thửa ruộng bậc thang hiện là một phần trong hệ sinh thái du lịch lớn của Sa Pa.

Từ một điểm nghỉ dưỡng vùng núi, Sa Pa đã phát triển thành điểm đến với nhiều nhóm trải nghiệm khác nhau. Du khách có thể lên Fansipan, khám phá dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua thung lũng Mường Hoa, đến các bản làng hoặc lựa chọn những hành trình gắn với văn hóa địa phương.

Quy mô thị trường du lịch cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo các số liệu địa phương đã công bố, năm 2025 Sa Pa đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là giữa quá trình phát triển đó, cảnh quan nông nghiệp truyền thống vẫn trở thành một trong những yếu tố tạo nên nhận diện của điểm đến.

Nếu Fansipan đại diện cho địa hình núi cao, Mường Hoa tạo ra một không gian trải dài theo thung lũng thì những lớp ruộng bậc thang cho thấy cách con người đã khai thác địa hình ấy để phục vụ đời sống.

(Ảnh minh họa do AI tạo, có thể không chính xác về tỷ lệ)

Lợi thế không chỉ nằm ở một “tòa tháp xanh”

Trong hai năm gần đây, Sa Pa tiếp tục duy trì quy mô hàng triệu lượt khách mỗi năm. Năm 2024, địa phương đón 4,6 triệu lượt khách, tăng 22,3% so với năm 2023. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 15.500 tỷ đồng, tăng 2.793 tỷ đồng so với năm trước.

Sang năm 2025, Báo Lào Cai cho biết địa phương đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 19.500 tỷ đồng. Nếu đặt cạnh mức 15.500 tỷ đồng của năm 2024, doanh thu tăng trên 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 26%.

Đà thu hút khách tiếp tục thể hiện trong năm 2026. Riêng quý I/2026, Sa Pa đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng hơn 15%. Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Khu du lịch quốc gia Sa Pa tiếp tục dẫn đầu các điểm đến của Lào Cai với khoảng 150.500 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ 2025; công suất phòng của các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đạt khoảng 95%.

Một chỉ dấu khác đến từ thị trường quốc tế. Dữ liệu Agoda công bố đầu năm 2026 cho thấy Sa Pa tăng 15 bậc, từ vị trí 66 lên 51 trong top 100 điểm đến châu Á, dựa trên lượng đặt phòng của khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ 2024.

Tất cả những điề này cho thấy sức hút của Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung vẫn đang được duy trì. Trong bức tranh ấy, những cảnh quan đặc trưng như “121 tầng” ruộng ở Vù Lùng Sung không chỉ tạo nên một chi tiết khác lạ để du khách khám phá, mà còn góp phần làm nên lợi thế riêng của Sa Pa khi kết hợp thiên nhiên vùng cao, văn hóa bản địa với các trải nghiệm du lịch ngày càng đa dạng.