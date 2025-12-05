Việt Nam có loại rau ngọt như mì chính, chứa chất quý giúp giải độc cơ thể: Được bán đầy chợ vào mùa đông

Cần ta, hay còn gọi là cần cơm, cần nước hay hương cần, là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Rau phát triển mạnh trong khí hậu mát ẩm, đặc biệt là mùa đông miền Bắc. Do đó, vào các tháng 11 - 12, rau cần ta thường được bán rất nhiều ngoài chợ với mức giá phải chăng.

Rau cần ta (Ảnh minh họa).

Nhờ vị ngọt tự nhiên, rau cần ta khi nấu canh cho nước dùng thanh, ngọt mà không cần thêm mì chính, đồng thời mang hương thơm nhẹ và độ giòn đặc trưng. Đây cũng là loại rau được dùng trong nhiều món ăn mùa lạnh, từ xào cho đến nhúng lẩu. Không những thế, rau cần ta còn được dùng làm dược liệu.

Cần ta - Loại rau tốt tới không ngờ

Món canh với rau cần ta (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ trang web của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và báo Phụ nữ Việt Nam, trong các tài liệu Đông y, rau cần ta luôn xuất hiện như một loại thảo dược quen thuộc: tính mát, vị ngọt hơi cay, đi vào kinh Phế và Vị. Người xưa dùng nó để làm dịu cơ thể khi “nóng trong”, giải độc sau những trận sốt cao, làm nhẹ cảm giác tiểu buốt, hỗ trợ điều trị những cơn ho hay viêm phế quản vào mùa lạnh. Nhiều gia đình chỉ đơn giản dùng cần ta sắc nước uống, ép lấy nước hoặc nấu canh, nhưng hiệu quả lại được ghi nhận qua rất nhiều đời.

Người dân thu hoạch rau cần ta (Ảnh: Thanh Niên).

Ngày nay, các phân tích dinh dưỡng cho thấy rau cần ta thật sự mang trong mình một loại chất quý: albumin. Đây là loại protein thực vật có khả năng hỗ trợ thải độc, lọc bớt những chất không mong muốn ra khỏi cơ thể, đồng thời góp phần làm dịu các vấn đề trên da như mụn nhọt.

Ngoài ra, rau cần ta còn cung cấp sắt, photpho, nhiều vitamin nhóm A, B, C và chất xơ. Đây đều là những yếu tố giúp tăng sản xuất hồng cầu, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ phòng thiếu máu. Nhờ đó, rau cần ta vừa có mặt trong bữa ăn, vừa âm thầm đóng vai trò như một “bộ lọc nhỏ” của cơ thể.

Cánh đồng rau cần ta (Ảnh: Thanh Niên).

Rau cần ta còn gây bất ngờ hơn nữa khi nó có tác dụng ổn định đường huyết, giảm cholesterol xấu nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Vì vậy, những người có huyết áp cao, đái tháo đường nhẹ hay rối loạn mỡ máu đều được khuyên có thể thêm cần ta vào thực đơn.

Không dừng lại ở đó, các hợp chất tự nhiên như flavonoid, isorhamnetin hay quercitrin trong rau cần ta còn mang tác dụng chống viêm, long đờm, bảo vệ gan và tăng khả năng miễn dịch.

Lưu ý khi sử dụng rau cần ta

Sơ chế rau cần ta (Ảnh minh họa).

Rau cần sống ở môi trường ao, ruộng nên dễ nhiễm trứng giun sán; trước khi ăn cần rửa kỹ, ngâm nước muối loãng và có thể chần qua nước sôi để an toàn hơn.

Người có tỳ vị hư hàn, huyết áp thấp hoặc đang mắc bệnh vảy nến được khuyến cáo hạn chế dùng vì rau cần ta có tính mát, dễ gây lạnh bụng hoặc làm nặng thêm triệu chứng.

Không nên uống nước ép rau cần ta tươi với lượng lớn vì có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Rau cần ta chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Nếu có bệnh lý nền, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Khi mua ngoài chợ, nên chọn rau còn tươi, cuống giòn, không bị nhớt hoặc dập úng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.