Mẹ Hà Nội khoe căn bếp bóng loáng, tủ lạnh sạch kin kít: Bí quyết đến từ một thói quen… ai cũng từng bỏ qua

Trong căn chung cư ở Hà Đông (Hà Nội), chị Mai Ánh đã quen với việc tự tay chăm chút từng góc bếp để bữa cơm gia đình lúc nào cũng đầy đủ và ấm cúng. Gia đình chị có bốn người, không gian bếp lại nhỏ sát ban công, nhưng nhờ cách sắp xếp khéo léo, căn bếp lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng.

Tủ lạnh như "siêu thị mini" của cả nhà

Hàng tháng, mẹ chồng chị Ánh ở Điện Biên sẽ gửi xuống Hà Nội một thùng lớn thực phẩm, nào rau xanh, hoa quả, gà vịt, thịt lợn, trứng… Nhờ nguồn thực phẩm sạch, dồi dào ấy, chị chỉ cần đi chợ mua thêm tôm cá... nếu muốn đổi món cho gia đình.

Nhận được đồ mẹ chồng gửi, chị Ánh lại bắt đầu công việc quen thuộc: Rửa sạch từng loại, chia vào các hộp nhựa rồi cho vào ngăn đá. Nhờ vậy mà tủ lạnh nhà chị lúc nào cũng đầy đủ, dùng tới đâu mở ra là có đến đó. Nhiều người ví chiếc tủ lạnh nhà chị như "siêu thị mini" còn riêng bản thân chị, chị coi đó là chiếc tủ lạnh "yêu thương".

Chị Ánh tâm sự: "Ngồi tỉ mỉ sơ chế, chia phần, rửa sạch, xếp gọn gàng từng hộp chẳng những giúp căn bếp ngăn nắp hơn, mà còn khiến mình cảm nhận rõ rệt hơi ấm gia đình trong từng bữa ăn".

Chị nói không với túi nilông, dùng hộp nhựa chuyên dụng để bảo quản thức ăn, vừa an toàn với sức khỏe vừa bảo vệ môi trường.

Chiếc tủ lạnh và căn bếp "yêu thương" được chăm chút từng ngóc ngách

Chiếc tủ lạnh cứ hết lại đầy, đều đặn từng tháng, bố mẹ chồng chị lại gửi một thùng thực phẩm đầy ắp lên Hà Nội cho cả gia đình. Ngay trước mỗi đợt mẹ chồng gửi đồ, chị lại bắt đầu công cuộc "tổng vệ sinh", lau dọn từng ngóc ngách tủ lạnh, không chỉ lau bề mặt mà còn tháo từng ngăn tủ, rửa sạch, hong khô rồi mới lắp lại.

Các ngăn trong tủ lạnh rất hay bị két bẩn, nếu lâu ngày không làm sạch rất khó loại bỏ.

Vậy nên chị Ánh thường tháo hết các ngăn để lạch sạch, lau dọn, tráng 1 lần với nước nóng, phơi khô rồi mới xếp lại vào tủ.

Những chiếc hộp nhựa mỗi khi dùng xong sẽ được chị rửa sạch mà cất gọn gàng.

Chị Ánh chia sẻ, căn bếp của chị nhỏ sát cạnh ban công, nên trong quá trình nấu nướng chị phải vừa làm vừa dọn thì mới có đủ chỗ bày biện. "Với mình, vào bếp là niềm vui, là hạnh phúc. Bếp nhà mình rất nhỏ, lại mất một bên là ban công nên việc sơ chế và dọn dẹp là mình phải vừa nấu đến đâu vừa dọn đến đó, thì nói thật là mới có chỗ bày được".

Vào cuối ngày, sau khi bữa cơm đã xong, chị bắt tay vào công việc dọn dẹp lại căn bếp. Lau sạch từng giọt nước bắn trên mặt bàn, xếp bát vào máy rửa bát, lau dọn bàn bếp, hút mùi, tường bếp, vệ sinh bồn rửa bát,sắp lại nồi niêu ngay ngắn, đồ dùng mọi thứ trở về đúng chỗ ban đầu.

"Căn bếp dần trở lại vẻ tinh tươm như buổi sớm, chỉ còn thoang thoảng hương cơm và mùi canh rau. Công việc nhỏ bé này chẳng ồn ào, nhưng lại cho mình cảm giác an yên, như gói gọn cả một ngày vất vả vào ngăn tủ, để sẵn sàng mở ra một ngày mới ấm áp hơn. Giữa hơi nước ấm và mùi xà phòng dịu nhẹ, tôi thấy lòng mình cũng được rửa trôi những mệt mỏi, để sáng mai, căn bếp lại sẵn sàng mở ra một ngày mới đầy yêu thương" - chị Ánh tâm sự.

Việc dọn bếp với chị không chỉ là sắp xếp lại không gian sau một ngày nấu nướng, mà còn là cách khép lại cả một ngày bận rộn, để mọi thứ trở về ngăn nắp, gọn gàng.

Tuy cuộc sống bận rộn nhưng chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau, từ lúc dọn dẹp, chồng hay vợ vào bếp nấu nướng đến khi ngồi xuống bàn ăn, mọi thứ đều trở nên thật ấm áp. Một bữa mì đơn giản thôi nhưng đủ đầy yêu thương, đủ vị ngọt của sự sẻ chia và tiếng cười sum vầy.

"Vào cuối tuần hay những ngày nghỉ, tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa chứ không mỗi người lại ôm cái điện thoại, nhà mình thì ai cũng phải lao động, bé làm việc nhỏ, được cái các con mình rất thích giúp mẹ việc nhà, mình cũng phải rèn cho quen không sau lại lười, mỗi người một chân một tay nên mọi việc được hoàn thành nhanh lắm" - chị Ánh chia sẻ.

Dọn dẹp hiệu quả không mất sức, không tốn nhiều thời gian

Nhiều người tham trời vì dọn mãi mà nhà vẫn bừa bộn. Vừa mới sắp xếp gọn gàng, quay đi quay lại đồ đạc lại chật kín. Chị Ánh cũng chia sẻ: "Mình thường xuyên phát hoả khi đi làm cả ngày về mệt mỏi dọn dẹp nhưng không xuể, hôm sau như hôm trước. Vấn đề có thể không phải ở cách chúng ta dọn, mà là cách ta giữ đồ đạc đó, mọi người chỉ là đang dọn chứ không phải tối giản đồ đạc".

Chỉ là đang dọn chứ không phải tối giản đồ đạc

Ban đầu ai cũng nghĩ rằng dọn dẹp nghĩa là xếp gọn mọi thứ vào chỗ cũ. Nhưng nếu đồ đạc vẫn quá nhiều, bạn chỉ đang di chuyển sự bừa bộn, không thực sự giải quyết nó. Càng nhiều đồ, càng dễ bừa bộn.

- Loại bỏ những thứ không cần thay vì chỉ sắp xếp lại. Mình có thực sự cần nó không? Mình có dùng nó trong 3-6 tháng qua không? Nếu không, có lẽ chúng ta nên tạm biệt nó.

- Quần áo "để khi nào giảm cân", hộp nhựa "biết đâu sẽ cần", đồ điện tử cũ "có thể dùng lại"... Những món đồ này tích tụ dần, khiến không gian ngày càng chật chội.

- Có một sự thật: Bừa bộn không bắt đầu từ việc dọn dẹp, mà từ việc mua sắm. Nếu liên tục mua thêm mà không bỏ bớt, nhà bạn sẽ chẳng bao giờ gọn được.

- Thiếu chỗ lưu trữ phù hợp: Có thể đồ đạc của bạn không quá nhiều, nhưng không có chỗ cố định để đặt chúng, nên sau khi dùng xong, bạn vứt lung tung.

Quy tắc dọn dẹp của chị Ánh:

- "1 năm không dùng = loại bỏ": Cần trung thực với bản thân: Nếu mình chưa dùng nó trong năm qua, liệu mình có thực sự cần nó không?

- Áp dụng nguyên tắc "1 vào - 1 ra": Mua một món mới, bỏ một món cũ.

- Mỗi món đồ cần có "nhà riêng". Ví dụ: Chìa khóa luôn đặt ở một móc treo gần cửa, hóa đơn để trong một hộp riêng, cáp sạc để ở một ngăn cố định, thuốc 1 hộp, đồ nhỏ như kim chỉ/đinh vít/... đều riêng.

-Thói quen giữ nhà gọn gàng là tiên quyết: Dọn dẹp không phải là một sự kiện lớn lao hay đến Tết mới làm, mà là thói quen hàng ngày. Nếu không duy trì, nhà bạn sẽ nhanh chóng trở lại tình trạng cũ.

"Mình cũng có rất ít thời gian dọn dẹp, nên đang áp dụng quy tắc 5 phút ngày: Mỗi ngày dành 5 phút dọn một khu vực nhỏ theo nguyên tắc "xử lý ngay": Mở hộp đựng đồ ship thì vứt ngay vỏ hộp. Cởi áo khoác - treo ngay lên mắc. Lập lịch dọn dẹp: Ví dụ, thứ Hai sắp xếp tủ bếp, thứ Ba kiểm tra quần áo..." - chị Ánh chia sẻ.

"Trợ thủ" làm sạch của mọi bà nội trợ

Trong căn bếp nhỏ của chị Ánh, có một "trợ thủ" khiến chị cực kỳ tâm đắc, đó là chiếc máy rửa bát nằm gọn trong góc bếp. "Chân ái của mình đây ạ, đó chính là máy rửa bát. Lúc về nhà mới mình còn đặt cọc tiền trước. Lúc đi ở thuê chỉ ước có nhà riêng để có chiếc máy này. Đừng nghe ai nói là có mấy cái rửa một tí là xong nhé. Khuyên thật chị em rất nên sắm, rửa xong nó khô cong kể cả hộp nhựa, mà cũng không tốn điện nước mấy đâu. Mọi người làm nhà mà chưa mua thì nên để sẵn ô chờ đi".

Với chị, chiếc máy rửa bát không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp căn bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Dẫu cho không gian bếp có phần hơi nhỏ, nhưng chị Ánh luôn tìm thấy niềm vui trong việc sắp xếp, dọn dẹp và nấu nướng mỗi ngày. Những hộp thực phẩm xếp ngay ngắn trong tủ, những vật dụng sạch bóng được xếp đúng vị trí, hay chiếc tủ lạnh lúc nào cũng sạch "kin kít"... tất cả đều là cách chị trao gửi yêu thương cho gia đình.

Nguồn: NVCC