4 thói quen khiến nhà bạn trông nhếch nhác: Xem tới đâu, "nhột" tới đó

Một ngôi nhà đẹp không chỉ nằm ở thiết kế hay nội thất đắt tiền mà còn ở cách chủ nhân chăm sóc từng góc nhỏ mỗi ngày. Dù ở trong căn hộ bạc tỷ thì không gian sống vẫn mất đi vẻ tinh tế nếu có những thói quen quen thuộc sau đây.

1. Để bát đĩa trong bồn, không rửa ngay

Một trong những thói quen hay gặp nhất là để bát đĩa chất đống trong bồn rửa sau mỗi bữa ăn. Cảm giác nằm xuống sofa nghỉ một chút, xem vài phút TV hay lướt điện thoại thường thích hơn việc đứng dậy rửa ngay đống chén bát còn dầu mỡ. Nhưng chính sự trì hoãn này khiến nhà cửa trở nên lộn xộn, bếp kém vệ sinh, thậm chí khiến việc dọn dẹp về sau tốn nhiều công sức hơn.

Cách đơn giản để thay đổi là tập thói quen dọn dẹp ngay sau khi ăn, hoặc nếu có điều kiện, bạn hãy để mọi thứ vào máy rửa chén trước khi rời khỏi bếp. Chỉ cần bước đầu gọn gàng, căn bếp sẽ sạch sẽ và đẹp mắt hơn rất nhiều.

2. Không cất quần áo đã phơi khô

Một thói quen khác cũng khiến không gian trở nên kém chỉn chu chính là việc phơi đồ ở ban công nhưng lại không thu vào sau khi khô. Những bộ quần áo khô, phơi lơ lửng trước cửa kính khiến ánh sáng tự nhiên bị chặn lại, làm cả phòng khách trông tối và nặng nề hơn. Chưa kể còn khiến ngôi nhà trở nên bừa bộn hơn hẳn dù bạn có dọn phòng khách sạch đến mấy.

Nếu có điều kiện, bạn hãy đầu tư một chiếc máy sấy nhiệt hoặc một hệ giàn phơi treo gọn gàng sát trần để không gian nhà ở sáng sủa hơn. Còn không, hãy thu đồ vào sau khi phơi khô để tránh cảnh quần áo bay phấp phới trong gió, kém gọn gàng.

3. Để đồ bừa bộn lên sofa

Không ít người còn có thói quen tiện tay vứt mọi thứ lên sofa, từ áo khoác, đồ chơi, điều khiển đến giấy tờ... Sự tạm bợ kéo dài từ ngày này qua ngày khác sẽ biến phòng khách thành một không gian kém duyên, đặc biệt trong mắt khách ghé thăm.

Sofa vốn là điểm nhấn của phòng khách, là nơi tạo hình ảnh đầu tiên cho căn nhà nên khi nó gọn gàng, căn nhà ngay trông đẹp và chỉn chu hơn. Việc phân bổ thêm một góc để treo áo khoác, một giỏ nhỏ cho đồ linh tinh ngay bên cạnh sẽ giúp sofa trả lại đúng chức năng là nơi để nghỉ ngơi và tiếp khách, không phải nơi tích đồ.

4. Để cửa phòng tắm mở toang hoác

Cuối cùng, thói quen ít ai để ý nhưng lại khiến không gian mất điểm tinh tế chính là để cửa phòng tắm luôn mở. Cửa mở đồng nghĩa hơi ẩm, mùi khó chịu và vi khuẩn lan sang các khu vực khác trong nhà. Từ đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, việc để lộ khu vực vệ sinh còn khiến tổng thể không gian trở nên kém duyên, đặc biệt trong những căn hộ nhỏ.

Tuy nhiên, đóng kín suốt ngày cũng không đúng, vì phòng tắm bí hơi sẽ sinh nấm mốc và mùi khó chịu. Cách chuẩn nhất là:

- Sau khi tắm, nên mở cửa và bật quạt thông gió từ 15–20 phút để đẩy hết hơi nước.

- Khi phòng đã khô thoáng, đóng cửa lại để ngăn khí ẩm và mùi lan ra ngoài.

Cách làm này vừa giữ sự riêng tư, vừa đảm bảo vệ sinh, lại đúng phong thủy, giúp căn nhà gọn gàng và “đẹp khí” hơn mà không gây bí bách.

