Một khu vực sở hữu địa thế đặc biệt giữa lòng Quy Nhơn vừa có thêm bước tiến quan trọng trong kế hoạch phát triển khu đô thị du lịch quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Vùng đất phía Đông giáp núi Bà Hỏa, phía Bắc giáp sông Hà Thanh

Tại khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, dự án Khu đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa đang thu hút sự chú ý nhờ quy mô đầu tư gần 22.000 tỷ đồng và vị trí địa lý đặc biệt. Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam, nơi có sự hiện diện của núi, sông và hồ nước ngay trong không gian đô thị.

Theo thông tin quy hoạch được công bố, phía Đông khu vực dự án giáp núi Bà Hỏa và đường Hoàng Văn Thụ, phía Bắc giáp sông Hà Thanh, phía Tây giáp tuyến đường ven biển, còn phía Nam tiếp giáp các khu dân cư hiện hữu. Đây là những ranh giới tạo nên điểm khác biệt của khu đất so với nhiều dự án đô thị phát triển trên địa hình tương đối bằng phẳng.

Trong đó, núi Bà Hỏa là một địa danh quen thuộc với người dân Quy Nhơn, nằm gần khu vực trung tâm đô thị. Sông Hà Thanh cũng là một thành phần quan trọng trong cảnh quan tự nhiên của thành phố biển này. Cùng với hồ Phú Hòa, các yếu tố địa hình và mặt nước tạo điều kiện để khu đô thị được nghiên cứu theo hướng kết hợp không gian ở, dịch vụ và cảnh quan.

Khu đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa nằm tại khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, có vị trí đặc biệt khi phía Đông giáp núi Bà Hỏa, phía Bắc giáp sông Hà Thanh. (Ảnh: Quy Nhơn Homes)

Đáng chú ý, khu vực dự án không nằm tách biệt khỏi đô thị hiện hữu mà tiếp giáp nhiều tuyến giao thông và khu dân cư. Điều này đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ giữa khu phát triển mới với hệ thống đường sá, công trình công cộng và các hoạt động thường ngày của người dân. Nếu được đầu tư theo đúng quy hoạch, dự án có thể bổ sung một không gian đô thị mới cho khu vực Quy Nhơn, thay vì chỉ phát triển các khu nhà ở đơn lẻ.

Ngày 28/10/2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 4600/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa. Theo các thông tin công bố về quyết định này, diện tích lập quy hoạch khoảng 279,41ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 43.380 người.

Trước đó, ngày 21/10/2026, tỉnh cũng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với khu vực hồ Phú Hòa. Phạm vi quy hoạch phân khu rộng khoảng 317,52ha, trong khi phần khu đô thị kêu gọi đầu tư có diện tích khoảng 279,46ha. Hai con số này phản ánh các phạm vi quy hoạch khác nhau, không phải sự thay đổi đột ngột về diện tích dự án.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là bước quan trọng để xác định cụ thể hơn việc tổ chức không gian, phân chia các khu chức năng và bố trí hạ tầng. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa toàn bộ công trình đã được khởi công hoặc các hạng mục đã bước vào giai đoạn xây dựng.

Dự án gần 22.000 tỷ đồng dự kiến có những gì?

Khu đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa có tổng vốn đầu tư hơn 21.954 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 20.793 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng hơn 1.161 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài từ quý II/2025 đến quý IV/2040.

Đây là dự án có quy mô lớn không chỉ về vốn mà còn ở số lượng chức năng được bố trí trong cùng một khu vực. Theo định hướng quy hoạch, khu đô thị sẽ bao gồm nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, các công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó là các khu vực dành cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, dịch vụ du lịch và công viên cây xanh.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc dự án không chỉ hướng tới hình thành thêm quỹ nhà ở. Với tên gọi Khu đô thị – Du lịch – Văn hóa – Thể thao, khu vực hồ Phú Hòa được định hướng phát triển nhiều hoạt động phục vụ cả cư dân và nhu cầu dịch vụ của đô thị. Các không gian công cộng, công viên và khu chức năng văn hóa – thể thao có thể trở thành những điểm sinh hoạt mới nếu được triển khai và vận hành phù hợp.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.954 tỷ đồng, quy mô gần 280ha, được định hướng phát triển thành khu đô thị kết hợp du lịch, văn hóa, thể thao và các không gian công cộng. (Ảnh: Khu đô thị Phú Hòa City)

Hồ Phú Hòa là một yếu tố quan trọng trong cách tổ chức không gian dự án. Thay vì chỉ xem mặt nước như một phần cảnh quan có sẵn, định hướng quy hoạch đặt hồ trong mối liên hệ với hệ thống cây xanh, các khu chức năng và mạng lưới giao thông. Điều này mở ra khả năng phát triển những không gian đi dạo, nghỉ ngơi và hoạt động ngoài trời gắn với mặt nước, dù hình thức khai thác cụ thể vẫn phụ thuộc vào các bước thiết kế và đầu tư tiếp theo.

Với du khách đến Quy Nhơn, một khu đô thị có các hoạt động văn hóa, thể thao và dịch vụ được tổ chức đồng bộ có thể bổ sung lựa chọn trải nghiệm bên cạnh các điểm đến ven biển. Tuy nhiên, đây mới là triển vọng từ định hướng quy hoạch, chưa phải những sản phẩm du lịch đã hình thành. Chất lượng không gian công cộng và khả năng tiếp cận của người dân sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn thực tế của dự án.

Dự án cũng có sự tham gia của liên danh gồm Tập đoàn Geleximco, Công ty cổ phần Glexhomes, Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (Cienco 8). Theo thông tin từ Báo Đầu tư, Công ty cổ phần Phú Hòa City đã được công nhận là tổ chức kinh tế thực hiện dự án vào cuối tháng 1/2026. Việc xác định đơn vị thực hiện và hoàn thiện các bước quy hoạch là những mốc pháp lý đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Dẫu vậy, với một dự án có thời gian triển khai dự kiến kéo dài đến năm 2040, tiến độ thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực và xây dựng hạ tầng kết nối đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm các hạng mục được đưa vào sử dụng.

Đối với Quy Nhơn, sức hút của dự án nằm ở sự kết hợp giữa quy mô gần 280ha, tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng và vị trí tiếp giáp núi Bà Hỏa, sông Hà Thanh, hồ Phú Hòa cùng tuyến đường ven biển. Nếu được triển khai đồng bộ theo quy hoạch đã phê duyệt, khu vực này có thể góp phần mở rộng không gian đô thị, bổ sung tiện ích công cộng và tạo thêm động lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch tại địa phương.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai